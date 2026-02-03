板垣さん、ペガスス座の銀河に超新星を発見

山形県の板垣公一さんが3月14日、ペガスス座の銀河に明るい超新星SN 2026fovを発見した。板垣さんの超新星発見は通算186個目。

【2026年3月17日 Transient Name Server】

山形県の板垣公一さんが3月14日20時26分ごろ（世界時。日本時では15日5時26分ごろ）、ペガスス座の銀河NGC 7292に13.5等の新天体を発見した。









2026fovの符号が付けられた後、イタリアで行われた分光観測により爆発から2週間ほど経過したII型超新星らしいことが確認された。

板垣さんの超新星発見は昨年3月以来の約1年ぶりで、通算では186個目（独立発見を含む）となった。