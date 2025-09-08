【特集】2026年3月3日 皆既月食

今回の月食は、まず18時50分に東の低空に見える満月が地球の影（本影）に入って欠け始めます（部分食の始まり）。月の高度は10度前後しかありませんので、東の空がよく開けたところで観察しましょう。

その後、月は東の空をゆっくりと上っていきながら、だんだん欠けていきます。そして部分食開始から約1時間15分後の20時5分ごろに月全体が地球の影に入り、皆既食の状態となります。地球の影に最も深く月が入り込む食最大の20時34分をはさんで、約58分間、皆既状態が続きます。皆既中の月の高さは30～40度ほどです。

21時3分ごろに皆既食が終了すると、月は再び明るさを取り戻していきます。約1時間15分後の22時17分、満月が南東の空50度くらいまで高くなったところで、部分食も終了します。