板垣さん、ペガスス座の銀河に超新星発見、136個目
【2018年8月6日 Transient Name Server】
山形県の板垣公一さんが8月2日15時55分ごろ（世界時。日本時では3日0時55分ごろ）、ペガスス座の銀河NGC 7101に16.7等の超新星候補天体を発見した。天体の位置は以下のとおり。
赤経 21h39m34.57s 赤緯 +08°52′47.30″（2000年分点）
2018enbの符号が付けられた後、米・リック天文台で行われた分光観測により、極大前のIa型超新星らしいことが確認された。
板垣さんの超新星発見は今年3月以来で、今年5個目、通算136個目（独立発見を含む）の発見となる。
〈参照〉
- Transient Name Server：2018enb
- ATel：#11914: Spectroscopic Classifications of Optical Transients with the Lick Shane telescope
〈関連リンク〉
- 板垣公一さんのウェブサイト「Supernova」
- 日本人が発見した超新星一覧（国立天文台）
- Latest Supernovae（ロチェスター科学アカデミー）
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
- 星ナビ.com：
関連記事
- 2018/07/05 超新星1987Aの残骸の磁場を検出
- 2018/04/18 田中さん、しし座の銀河に超新星発見
- 2018/04/05 坪井さん、しし座の銀河に超新星発見、14個目
- 2018/03/29 数日間だけ明るく輝く爆発現象「FELT」
- 2018/03/23 板垣さん発見の超新星2018zdが13等台に増光
- 2018/03/08 板垣さん、立て続けに超新星発見、135個目
- 2018/03/07 3月15日に千葉で「天体発見賞・天文功労賞受賞者を囲む会」 申込締切迫る！
- 2018/03/06 板垣さん、きりん座の銀河に超新星発見、134個目
- 2018/02/26 これまでで最遠、105億年前の超新星を発見
- 2018/02/23 アマチュア天文家がとらえた、爆発した瞬間の超新星
- 2018/02/13 坪井さん、おおぐま座の銀河に超新星発見、13個目
- 2018/01/29 板垣さん発見の超新星が増光中
- 2018/01/25 超新星爆発から遅れて生成される塵
- 2018/01/22 板垣さん、やまねこ座の銀河に超新星発見、133個目
- 2018/01/17 板垣さん、とも座の銀河に超新星発見、132個目
- 2017/12/26 板垣さん、へび座とくじら座の銀河に超新星発見
- 2017/11/27 板垣さん、おおぐま座の銀河に超新星発見、129個目
- 2017/09/29 超新星の標準理論をくつがえす新種の天体
- 2017/09/28 板垣さん、うお座の銀河に超新星発見、128個目
- 2017/06/14 板垣さん、てんびん座の銀河に超新星発見、127個目