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大越さん、ヘルクレス座の銀河に初めて超新星発見

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埼玉県の大越英比古さんが1月16日、ヘルクレス座の銀河に超新星2024ahvを発見した。大越さんにとって初めての超新星発見だ。

【2024年1月22日 Transient Name Server

埼玉県の大越英比古さんが1月16日20時26分ごろ（世界時。日本時では17日5時26分ごろ）、ヘルクレス座の銀河NGC 6106に16.2等の新天体を発見した。

ヘルクレス座の新天体
ヘルクレス座の新天体の発見画像（撮影：大越さん）

NGC 6106周辺の星図と、DSS画像に表示した超新星
NGC 6106周辺の星図と、DSS画像に表示した超新星。画像クリックで星図拡大（「ステラナビゲータ」で星図作成。DSS画像の版権について

発見報告が行われ2024ahvの符号が付けられた後、イタリアの観測グループにより分光観測が行われ、Ib型超新星と確認された。大越さんの超新星発見は初めてとなる。

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