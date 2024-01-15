大越さん、ヘルクレス座の銀河に初めて超新星発見
【2024年1月22日 Transient Name Server】
埼玉県の大越英比古さんが1月16日20時26分ごろ（世界時。日本時では17日5時26分ごろ）、ヘルクレス座の銀河NGC 6106に16.2等の新天体を発見した。
発見報告が行われ2024ahvの符号が付けられた後、イタリアの観測グループにより分光観測が行われ、Ib型超新星と確認された。大越さんの超新星発見は初めてとなる。
〈参照〉
- Transient Name Server：SN 2024ahv
〈関連リンク〉
- 国立天文台：日本人が発見した超新星一覧
- Latest Supernovae
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
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