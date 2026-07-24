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天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ」のモバイル版「ステラナビゲータ・モバイル」リリース

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長年にわたり多くの天文ファンに支持されてきた天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ」のモバイル版「ステラナビゲータ・モバイル（StellaNavigator Mobile）」を8月4日（火）にリリースしました。

【2026年8月5日 アストロアーツ

「ステラナビゲータ」は、日時と場所を指定するだけで、恒星・星座・惑星・彗星などの位置を精密に計算し、星空をリアルに再現する天文シミュレーションソフトです。1992年の発売以来、数多くの天文ファンや研究者にご愛用いただきながらアップグレードを重ねてきました。

「ステラナビゲータ・モバイル」は、このステラナビゲータで培われた高精度な天体の位置計算とリッチな星図表示を、スマートフォン・タブレットに最適化したアプリです。今いる場所の夜空を、指先ひとつで表示します。

ステラナビゲータ・モバイル

〈主な機能〉

●無段階ズーム：「地図のように、宇宙を拡大する」

Hαや赤外線領域など複数カタログを切り替え、無段階のズームで星雲の奥まで映し出します。シャドーとコントラストを調整し、淡い天体も画面上にくっきりと浮かび上がらせます。観望や撮影のイメージがしやすくなります。

網状星雲周辺の星図 カタログ切り替えやコントラスト調整で星雲像をわかりやすく表示

●画角シミュレーション：「望遠鏡を選べば、画角が決まる」

カメラと望遠鏡の組み合わせを登録するだけで、実際に写る範囲をチャート上に重ねて表示。遠征前のフレーミングも、機材選びの迷いもその場で解消します。

馬頭星雲周辺の星図 お手持ちの機材に合わせて光学系を登録し、構図を簡単に比較検討

●地形・建物シミュレーション：「稜線の先まで、見通す」

現地の地形データをもとに、山や稜線のシルエットまで再現。太陽や星がどこから昇り、どこに沈むのかを、観測地に行く前から確認できます。PLATEAU（国土交通省の3D都市モデル）を利用した建物3D表示にも対応しており、都市部でもビルの向こうの空を確認できます。

スカイライン表示 地形データに基づいたスカイライン表示

●観望計画・セッションログ：「観た夜を、そのまま残す」

一晩中見える天体、明け方に沈む天体を自動で振り分け、観望計画を組み立てます。また、観望記録を共有することもでき、赤道座標のみが公開されるので、自宅の位置を明かすことなく、観た夜だけを共有できます。

観望ノート 観望ノート

このほか、撮った写真をその場で解析し天体名を自動で注釈する「プレートソルビング」、手持ちの機材を登録しておける「機材管理」など、天体観測・撮影を支援する機能を搭載しています。

〈「ステラナビゲータ・モバイル」について〉

  • 製品名：「ステラナビゲータ・モバイル（StellaNavigator Mobile）」
  • 対応OS：iOS 16.7以降 / Android 10以降
  • 価格：月額サブスクリプション制（無料プランあり、有料プランは1か月無料でお試し可能）
    • 今の空をチェック：無料
    • 眼視観望から星景写真まで：480円
    • 天体写真向け：980円
  • 製品情報ページ
  • ダウンロード：AppStore / Google Play

〈関連リンク〉

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