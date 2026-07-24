天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ」のモバイル版「ステラナビゲータ・モバイル」リリース
【2026年8月5日 アストロアーツ】
「ステラナビゲータ」は、日時と場所を指定するだけで、恒星・星座・惑星・彗星などの位置を精密に計算し、星空をリアルに再現する天文シミュレーションソフトです。1992年の発売以来、数多くの天文ファンや研究者にご愛用いただきながらアップグレードを重ねてきました。
「ステラナビゲータ・モバイル」は、このステラナビゲータで培われた高精度な天体の位置計算とリッチな星図表示を、スマートフォン・タブレットに最適化したアプリです。今いる場所の夜空を、指先ひとつで表示します。
〈主な機能〉
●無段階ズーム：「地図のように、宇宙を拡大する」
Hαや赤外線領域など複数カタログを切り替え、無段階のズームで星雲の奥まで映し出します。シャドーとコントラストを調整し、淡い天体も画面上にくっきりと浮かび上がらせます。観望や撮影のイメージがしやすくなります。
●画角シミュレーション：「望遠鏡を選べば、画角が決まる」
カメラと望遠鏡の組み合わせを登録するだけで、実際に写る範囲をチャート上に重ねて表示。遠征前のフレーミングも、機材選びの迷いもその場で解消します。
●地形・建物シミュレーション：「稜線の先まで、見通す」
現地の地形データをもとに、山や稜線のシルエットまで再現。太陽や星がどこから昇り、どこに沈むのかを、観測地に行く前から確認できます。PLATEAU（国土交通省の3D都市モデル）を利用した建物3D表示にも対応しており、都市部でもビルの向こうの空を確認できます。
●観望計画・セッションログ：「観た夜を、そのまま残す」
一晩中見える天体、明け方に沈む天体を自動で振り分け、観望計画を組み立てます。また、観望記録を共有することもでき、赤道座標のみが公開されるので、自宅の位置を明かすことなく、観た夜だけを共有できます。
このほか、撮った写真をその場で解析し天体名を自動で注釈する「プレートソルビング」、手持ちの機材を登録しておける「機材管理」など、天体観測・撮影を支援する機能を搭載しています。
〈「ステラナビゲータ・モバイル」について〉
- 製品名：「ステラナビゲータ・モバイル（StellaNavigator Mobile）」
- 対応OS：iOS 16.7以降 / Android 10以降
- 価格：月額サブスクリプション制（無料プランあり、有料プランは1か月無料でお試し可能）
- 今の空をチェック：無料
- 眼視観望から星景写真まで：480円
- 天体写真向け：980円
- 製品情報ページ
- ダウンロード：AppStore / Google Play
〈関連リンク〉
- 製品情報ページ
- ダウンロード：AppStore / Google Play
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