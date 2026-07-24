天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ」のモバイル版「ステラナビゲータ・モバイル」リリース

長年にわたり多くの天文ファンに支持されてきた天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ」のモバイル版「ステラナビゲータ・モバイル（StellaNavigator Mobile）」を8月4日（火）にリリースしました。

【2026年8月5日 アストロアーツ】

「ステラナビゲータ」は、日時と場所を指定するだけで、恒星・星座・惑星・彗星などの位置を精密に計算し、星空をリアルに再現する天文シミュレーションソフトです。1992年の発売以来、数多くの天文ファンや研究者にご愛用いただきながらアップグレードを重ねてきました。

「ステラナビゲータ・モバイル」は、このステラナビゲータで培われた高精度な天体の位置計算とリッチな星図表示を、スマートフォン・タブレットに最適化したアプリです。今いる場所の夜空を、指先ひとつで表示します。

〈主な機能〉

●無段階ズーム：「地図のように、宇宙を拡大する」

Hαや赤外線領域など複数カタログを切り替え、無段階のズームで星雲の奥まで映し出します。シャドーとコントラストを調整し、淡い天体も画面上にくっきりと浮かび上がらせます。観望や撮影のイメージがしやすくなります。

●画角シミュレーション：「望遠鏡を選べば、画角が決まる」

カメラと望遠鏡の組み合わせを登録するだけで、実際に写る範囲をチャート上に重ねて表示。遠征前のフレーミングも、機材選びの迷いもその場で解消します。

●地形・建物シミュレーション：「稜線の先まで、見通す」

現地の地形データをもとに、山や稜線のシルエットまで再現。太陽や星がどこから昇り、どこに沈むのかを、観測地に行く前から確認できます。PLATEAU（国土交通省の3D都市モデル）を利用した建物3D表示にも対応しており、都市部でもビルの向こうの空を確認できます。

●観望計画・セッションログ：「観た夜を、そのまま残す」

一晩中見える天体、明け方に沈む天体を自動で振り分け、観望計画を組み立てます。また、観望記録を共有することもでき、赤道座標のみが公開されるので、自宅の位置を明かすことなく、観た夜だけを共有できます。

このほか、撮った写真をその場で解析し天体名を自動で注釈する「プレートソルビング」、手持ちの機材を登録しておける「機材管理」など、天体観測・撮影を支援する機能を搭載しています。

〈「ステラナビゲータ・モバイル」について〉