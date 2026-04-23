H3ロケット6号機、打ち上げ成功
【2026年6月12日 JAXA】
6月12日午前9時53分59秒、6機の超小型衛星と性能確認用ペイロードを搭載したH3ロケット6号機が鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。ロケットは正常に飛行し、打ち上げの約16分後から次々と衛星を分離して、全ての衛星が所定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。
H3ロケットは今回を含めて8回打ち上げられてきたが、2023年の初号機と2025年12月の8号機が打ち上げ失敗に終わっており、今回の成功は2025年10月の7号機以来となる（5号機の後に7→8→6号機、の順に打ち上げられた）。
H3ロケットには3形態（22, 24, 30）があり、今回の6号機は「30（さんぜろ）形態試験機」として30形態の初飛行を果たした。30形態は最もコストを抑えた形態に位置づけられていて、固体ロケットブースター（SRB-3）を装着せず、3基の液体ロケットエンジンから成る第1段エンジン（LE-9）のみでリフトオフする日本初の大型液体ロケットである。
「6号機には2つの意味があります。“新しい技術への挑戦”と“再起に向けた挑戦”です。新技術については、今後データの詳細な分析が必要ですが、一定の成果が得られたと考えています。また、再起に向けた挑戦という意味では実用衛星に向けて、さらに気を引き締めて取り組んでいく所存です」（JAXA H3プロジェクトマネージャー 有田誠さん）。
全世界的な衛星の打ち上げ需要の高まりに対し、JAXAではH3ロケットを使った衛星の打ち上げを高頻度化して年間5～6機（将来的に6～8機以上）を目標としており、今後も高度化に向けた開発が続けられる。
〈参照〉
- JAXA：
- 三菱重工株式会社 X（@MHI_GroupJP）：H3ロケット6号機(30形態試験機) 打上げ成功
- JAXA種子島宇宙センター（@tnsc_JAXA）：H3ロケット6号機 打上げ成功！
- JAXA YouTubeチャンネル：
〈関連リンク〉
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