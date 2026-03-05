JAXAの革新的衛星技術実証4号機キューブサットの打ち上げ成功
4月23日12時9分（日本時間）、ニュージーランド・マヒア半島にある米・ロケット・ラボ（Rocket Lab）社所有の第1発射施設から、JAXAの革新的衛星技術実証4号機のキューブサット8機がエレクトロンロケットで打ち上げられた。打ち上げ約53分後に全キューブサットの軌道投入が完了し、打ち上げは成功した。
革新的衛星技術実証4号機については昨年12月に小型実証衛星4号機（RAISE-4）が打ち上げられいて、今回はそれに続くものとなる。いずれも当初はJAXAのイプシロンSロケットでの打ち上げが計画されていたが、ロケット開発の遅延を受け、事業者がロケット・ラボ社に変更された。
- ■ 8機のキューブサット（名称、開発元、テーマ）
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- 編隊飛行技術試験衛星「MAGNARO-II」（名古屋大学）／連結された超小型衛星を回転分離し編隊を形成する手法の軌道上実証
- 海洋観測データ収集IoT技術実証衛星「KOSEN-2R」（米子工業高等専門学校）／超高精度姿勢制御による指向性アンテナを搭載した海洋観測データ収集衛星の技術実証など
- 一体成型技術実証衛星「WASEDA-SAT-ZERO-II」（早稲田大学）／3Dプリンタで成形されたネジ・機構部品ゼロの衛星筐体を使った、平面要素で構成した（折り紙のような）膜面の展開実験
- CubeSat搭載用超小型マルチスペクトルカメラ実証衛星「FSI-SAT2」（一般財団法人未来科学研究所）／低コストで開発された1UサイズのCubeSat搭載用マルチスペクトルカメラの軌道上での基本動作の実証
- 折り紙リフレクトアレーアンテナ実証衛星「OrigamiSat-2」（東京科学大学）／折り紙構造による超高利得展開リフレクトアレーアンテナ技術の宇宙実証
- バッテリ異常検知システム実証衛星「Mono-Nikko」（株式会社大日光・エンジニアリング）／超小型宇宙機に搭載するバッテリのステータスデータを取得し、バッテリの劣化具合や異常を軌道上検知するインテリジェント電源ユニットの軌道上実証
- 地震先行現象検知検証衛星「PRELUDE」（日本大学）／高度80kmの電離圏D領域で発生する地震先行現象検知による確率地震発生予測の実証
- 速報実証衛星「ARICA-2」（青山学院大学）／民間衛星通信を利用した突発天体速報システムの成功率や速報までの遅延時間などの実証実験
〈参照〉
- JAXA：
- Rocket Lab：Rocket Lab Completes Second Dedicated Launch for Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
- Rocket Lab X：
〈関連リンク〉
- JAXA研究開発部門
- 革新的衛星技術実証4号機特設サイト | ファン!ファン!JAXA!
- JAXA YouTube：
- 革新的衛星技術実証4号機（キューブサット）に関する記者説明会（4月6日）
- 各キューブサット開発者のインタビュー動画：
- 次世代MPUとオンボードAIで挑む軌道上実証－AIRISが描く未来の宇宙機器開発
- 再チャレンジ － 超高精度姿勢制御による指向性アンテナを搭載した海洋観測データ収集衛星の技術実証・持続可能な宇宙工学技術者育成とネットワーク型衛星開発スキームの実証
- 再チャレンジ － 衛星筐体の一体成型技術の実証
- 再チャレンジ － CubeSat搭載用マルチスペクトルカメラの技術実証
- 折り紙構造による超高利得展開リフレクトアレーアンテナ技術の宇宙実証
- 超小型宇宙機用インテリジェント電源ユニットの軌道上実証
- 地震先行現象検知による確率地震発生予測実証CubeSat
- ARICA-2による民間衛星通信を利用した突発天体速報システムの実証実験
- Rocket Lab
- X：
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