大草原でペルセ群と満天の星を見る「モンゴル星空ゲル・キャンプツアー」

モンゴルの大草原でゲルに泊まって、ペルセウス座流星群の極大と極上の星空を見上げませんか。アストロアーツ／星ナビ協賛のツアー、参加者募集開始します。

【2026年4月XX日 星ナビ編集部】

すばらしい星空で知られるモンゴルですが、近年は首都ウランバートルの都市化・人口増加に伴う周辺への光害が顕在化しています。星空観察を謳うツアーはたくさんありますが、ウランバートルから50km以内という、街明かりの影響が残る場所に宿泊するものがほとんどです。

アストロアーツ／星ナビ協賛で、（株）ワイルド・ナビゲーションが企画する「モンゴル星空ゲル・キャンプツアー」は、ウランバートルから西へ250km以上離れたゲルに滞在し、360度ほとんど光害のないすばらしい星空を楽しむことができます。滞在するゲルはツーリスト用に整えられたものですが、夕食時以降の夜間には照明が消されます。ゲルのドアを開ければ、そのまま頭の上に満天の星が広がります。

太陽活動の極大に伴い、2024年8月のツアーでは低緯度オーロラとペルセウス座流星群を同時に見るというスペシャルな体験ができました（星ナビ2024年10月号に関連記事、試し読みできます）。モンゴルは北海道より緯度が高く、低緯度オーロラも見やすいのです。2026年も太陽活動は活発な状態が続いており、滞在中に低緯度オーロラが見られる可能性もあります。









チンギス・ハーンの息子のオゴテイが帝国の都を置いた世界遺産のハラホリン（カラコルム）に立ち寄ったり、乗馬体験で遊牧民の気分を味わったりできるなど、昼間のアクティビティーも充実。ゲル共用のエコ・トイレは清潔で、シャワー設備はないものの朝夕蒸しタオルが配られ、スタッフによる洗髪サービスもあります。食事は大きな食堂ゲルで朝・昼はバイキング、夜はモンゴル風にアレンジされたコース料理を楽しめます。









ツアーは、ペルセ群極大を挟んだ7日間コースと、透明度抜群の秋の星空が体験できる5日間コースがあります。どちらも最少催行人員は3名です。

《モンゴル「星空」ゲル・キャンプツアー》

《お好きな出発日のご旅行もアレンジできます》

2名様以上であれば、7月～9月中旬までの間のご希望の出発日にて手配をいたします。航空機の空席、ゲルの空室を確認いたしますので、お早めにお知らせください。

詳しい旅行条件や参加の申し込みは、（株）ワイルド・ナビゲーションまで