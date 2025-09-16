すばる望遠鏡の新装置、恒星周囲の円盤を高精細に観測
【2025年11月7日 すばる望遠鏡】
遠方天体の細部をどこまで観測できるかという分解能の限界（回折限界）は、望遠鏡の口径が大きいほど高くなる。口径8.2mと、単一鏡としては世界最大級の望遠鏡である米・ハワイのすばる望遠鏡に、特別設計された光ファイバー「フォトニック・ランタン」がこのたび搭載され、従来の限界を超える史上最も高精細な画像の再構成に成功した。
「フォトニック・ランタン」は、すばる望遠鏡の新しい分光装置「FIRST-PL」の一部として、極限補償光学装置「SCExAO」に組み込まれた。望遠鏡が集めた星の光を複数のチャンネルに分けるデバイスで、たとえるなら音楽の和音を個々の音に分けるようなものと言える。分けた光をコンピューターで再構成してきわめて鮮明な像を得ることができ、これまで以上に小さく遠い天体の観測が可能になる。また、FIRST-PLの分光ユニットで光を色ごとに分けるため、空間方向と波長方向の情報が同時に得られる。
「この装置は、最先端のフォトニクス技術とハワイの地で培われた精密工学の融合で成り立っています。分野を超えた世界中の研究者による協力が、文字通り“宇宙の見え方”を変える得ることを示しています」（米・ハワイ大学/国立天文台ハワイ観測所 Sébastien Vievardさん）。
国際研究チームはFIRST-PLを用いて、約160光年の距離にあるこいぬ座の3等星ゴメイサ（こいぬ座β）を取り巻くガスの円盤を観測した。円盤は高速で回転しているため、私たちに近づくガスはドップラー効果により本来よりも青く見え（波長が短くなり）、遠ざかるガスは赤く見える。この色の変化（波長のずれ）を調べたところ、ガス円盤が従来の約5倍高い精度でマッピングされ、円盤が非対称な構造を持つことが明らかになった。
「このような円盤の非対称性を検出するとは予想していませんでした。この特徴がどのようにして生じたのかを理論的に説明することが今後の課題です」（米・カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Yoo Jung Kimさん）。
FIRST-PLの正式運用が始まれば、フォトニック・ランタンを基盤とする装置としては世界初の事例となり、すばる望遠鏡だけでなく天文学全体にとっても重要な節目となる。「フォトニクス技術が天文学にもたらす可能性は、まだ始まったばかりです。これからの展開が本当に楽しみです」（米・カリフォルニア工科大学 Nemanja Jovanovicさん）。
〈参照〉
- すばる望遠鏡：すばる望遠鏡の新装置が、これまでにない高精細な宇宙像を実現
- UCLA Newsroom：Telescope hack opens a sharper view into the universe
- University of Hawaiʻi：UH engineers help sharpen our view of space
- The Astrophysical Journal Letters：On-sky Demonstration of Subdiffraction-limited Astronomical Measurement Using a Photonic Lantern 論文
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/09/16 すばる望遠鏡や「ひので」太陽望遠鏡など4件が「重要科学技術史資料」に
- 2025/01/17 すばる望遠鏡の超広視野多天体分光器PFSが本格始動
- 2024/09/10 カイパーベルトの外側に10個以上の天体を発見
- 2024/03/21 市民天文学とAIで渦巻銀河とリング銀河を大量発見
- 2023/10/19 宇宙から降り注ぐ宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功
- 2023/10/13 天文学者と市民天文学者とのタッグで解明した銀河進化の謎
- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ
- 2023/04/21 アストロメトリと直接撮像の合わせ技で系外惑星を発見
- 2023/04/14 ブラックホールの合体で光は放たれるか？
- 2023/04/11 すばる望遠鏡の探査が、宇宙の新しい物理を示唆
- 2022/11/15 すばる望遠鏡の次世代分光装置、星の光をとらえる試験に成功
- 2022/09/16 すばる望遠鏡「星空ライブカメラ」本格運用スタート
- 2022/06/27 天体数7.7億、すばる望遠鏡HSCアーカイブ追加公開
- 2022/04/05 すばる望遠鏡、暗い低温度星の化学組成を明らかに
- 2021/11/30 すばる望遠鏡とAIで奇妙な銀河を複数検出
- 2021/10/07 すばる望遠鏡の大規模探査データの第3期世界公開
- 2021/04/30 最遠方のガンマ線放出銀河を発見
- 2021/04/27 すばる望遠鏡の次世代分光器が夜空のスペクトルを観測
- 2021/02/17 史上最遠で見つかった太陽系天体「ファーファーアウト」
- 2021/02/04 すばる望遠鏡HSCのデータアーカイブが始動