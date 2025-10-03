天体画像処理ソフト「ステライメージ10」の10.0eアップデータで、不具合修正やメトカーフコンポジット処理改良など

天体画像処理ソフト「ステライメージ10」の10.0eアップデータを公開。メトカーフコンポジットを改良して処理の成功率を向上するほか、機能改善や不具合の修正を行いました。

【2025年10月28日 アストロアーツ】

「ステライメージ10」に10.0eアップデータを適用することで、彗星などの移動天体をスタックする「メトカーフコンポジット」の処理が改良されます。これによってメトカーフコンポジット処理の成功率が高くなることが期待できます。ほかにも輝度/カラーノイズ低減処理の速度向上、カメラ情報の更新などの改善とともに、いくつかの不具合修正により動作の安定を図っています。





本アップデータによる詳細な修正内容やインストール方法など、詳しくはステライメージ10「アップデータ」のページをご参照ください。

ステライメージ10について

複雑な天体画像処理をワンストップで行える「ステライメージ」は、デジタル天体写真の黎明期からの30年に近い長い歴史を持つ純国産のソフトウェアです。最新のバージョン10では、さらに高度なノイズ除去機能や、淡い星雲を強力にストレッチする「ピンポイント・トーンカーブ調整」、使いやすくなったユーザーインタフェースなど、より強力に天体画像処理をサポートします。他にも、これまで同様に星雲・星団や惑星などにそれぞれ最適なフィルタや、天体の動きをコンポジットに反映する「自動メトカーフコンポジット」など、天体画像に特化した様々な機能を多数搭載しています。詳しくは製品情報ページをご参照ください。