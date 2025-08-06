天体画像処理ソフト「ステライメージ10」が、10.0dアップデータで新たに11機種のデジタル一眼カメラRAW画像に対応
【2025年8月19日 アストロアーツ】
「ステライメージ10」に10.0dアップデータを適用することで、新たに発売されたニコンおよびキヤノン製11機種のデジタル一眼カメラRAW画像の読み込みが可能になります。これにより7メーカー全271機種のデジタル一眼カメラのRAW画像対応となります。詳しくはステライメージ10製品情報の「動作環境・仕様」のページをご覧ください。
これ以外にも、「マルチバンド・シャープ」ダイアログなどいくつかのインタフェースを改良しました。 また、「ステライメージ10」をお使いいただいているユーザー様からのご意見をもとに不具合の修正や改良を加えており、安定性も向上しています。
本アップデータにより詳細な修正内容やインストール方法など、詳しくはステライメージ10「アップデータ」のページをご参照ください。
アストロアーツオンラインショップでは2025年サマーセールを9月1日まで開催。ステライメージ10や公式ガイドブックも特価で販売しています。旧バージョンのステライメージをお持ちの方は、アップグレード版もセール特価でお求めいただけます。
ステライメージ10について
複雑な天体画像処理をワンストップで行えるソフトウェア「ステライメージ」は、デジタル天体写真の黎明期からの30年に近い長い歴史を持ちます。最新のバージョン10では、さらに高度なノイズ除去機能や、淡い星雲を強力にストレッチする「ピンポイント・トーンカーブ調整」、使いやすくなったユーザーインタフェースなど、より強力に天体画像処理をサポートします。他にも、これまで同様に星雲・星団や惑星などにそれぞれ最適なフィルタや、天体の動きをコンポジットに反映する「自動メトカーフコンポジット」など、天体画像に特化した様々な機能を多数搭載しています。詳しくは製品情報ページをご参照ください。
関連記事
- 2025/08/06 8月10日にオンライン講習会「ステライメージ10 前処理のコツ」開催
- 2025/07/31 天体画像処理ソフト「ステライメージ10」10.0cアップデータ公開
- 2025/07/24 アストロアーツ オンラインショップ「サマーセール2025」スタート！
- 2025/07/17 ばら星雲の画像処理を「ステライメージ10」で体験
- 2025/05/16 5月24日にオンライン講習会「光害地での星雲・星団撮影」を開催
- 2025/04/17 天体画像処理ソフト「ステライメージ10」10.0bアップデータ公開
- 2025/04/10 ステライメージ10のオンライン講習会を4月26日に開催
- 2025/04/03 ステライメージ10発売記念、スペシャルトークライブを4月6日に配信
- 2025/04/02 星ナビ5月号は「星空タイムラプス動画」と「星のふるさと納税」
- 2025/03/25 天体画像処理ソフト「ステライメージ10」＆「公式ガイドブック」発売！10.0aアップデータ、試用版も公開
- 2025/03/13 ステライメージ10発売直前！機能紹介トークライブを19日配信
- 2025/03/04 星ナビ4月号は「土星の環が消失」と「オーロラの色の謎」
- 2025/02/21 CP+2025にアストロアーツ出展、星ナビ編集部の講演も2本
- 2025/01/22 天体画像処理ソフト「ステライメージ10」、3月発売予定！
- 2024/06/28 ステライメージでZWO Seestar S50の撮影画像を処理しよう
- 2024/04/24 「ステライメージ9」9.0oアップデータ公開 サポートするカメラの追加およびステラショット3への対応
- 2024/04/18 23日に「ステライメージで日食コロナ画像処理」ライブ配信
- 2024/04/11 ステライメージ活用法：皆既日食の画像処理
- 2024/04/11 17日に「ステライメージで彗星画像処理」ライブ配信
- 2024/02/20 CP+で星ナビ編集部が講演、ステラシリーズを会場超特価で販売