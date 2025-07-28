2025年8月下旬 はくちょう座χ星が極大のころ

2025年8月下旬ごろ、約408日周期で明るさが変わる変光星のはくちょう座χ星が極大光度になるとみられている。

8月下旬ごろ、宵の東の空に見えているはくちょう座の長い首の中ほどに位置する、長周期変光星のχ（カイ）星が極大光度になるとみられている。

およそ408日の周期で3等級から14等級まで大きく明るさが変わる変光星だが、周期も極大時の明るさもばらつきがある。近年は5等級くらいの極大になることが多く、どの時期にどのくらいまで明るくなるかは実際に観察して確かめたい。星図と見比べながら、特徴的な赤っぽい色を頼りに双眼鏡で探してみよう。