野口さんISSに到着、3度目の宇宙滞在をスタート

野口聡一さんたち4人の宇宙飛行士が搭乗したクルードラゴン宇宙船が17日、国際宇宙ステーションとドッキングした。野口さんは2010年6月以来3度目となる宇宙滞在をスタートした。

【2020年11月17日 JAXA/JAXA 野口宇宙飛行士の活動レポート(1)/(2)/NASA/NASA Blogs - NASA's SpaceX Crew-1 Mission】

野口聡一さんたち4人の宇宙飛行士が搭乗した米・スペースX社の宇宙船「クルードラゴン(クルー1)」が、日本時間(以下同)11月17日13時ごろに国際宇宙ステーション(ISS)とのドッキングに成功した。





「日本の皆さま。クルードラゴン運用初号機、無事にISSにドッキングしました。国際パートナーの一員として民間宇宙船のドッキング成功に立ち会えて、とても幸せです。われわれ、レジリエンス・クルーは、訓練の間、そして打ち上がった後も、様々な困難な状況に直面しましたが『全集中』で乗り切ってきました。これから半年間の宇宙滞在も皆さんと感動を分かち合いましょう。All for one, Crew-1 for all !」(ドッキング直後に行われた地上との交信にて野口さん談)。

ISSとクルードラゴンとの間で気圧調整などが行われた後、15時14分ごろにハッチが開かれ、野口さんたちはISSへ入室した。ISSには今年10月から3名の宇宙飛行士が滞在しており、野口さんたちが加わったことで過去最多の7人体制となった。





野口さんの宇宙滞在は2009年12月~2010年6月以来で自身3度目(長期滞在としては2度目)となる。約半年間の滞在中、「きぼう」日本実験棟を利用した様々な実験等が予定されている。

《宇宙航空研究開発機構 山川宏理事長談話(抜粋、要約)》