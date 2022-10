若田さんISSに到着、5度目の宇宙飛行

若田光一さんたち4名を乗せた宇宙船「クルードラゴン」が10月6日に打ち上げられ、7日朝に国際宇宙ステーションに到着した。若田さんたちは約半年間ISSに滞在する予定だ。

【2022年10月7日 JAXA/NASA】

若田光一さんら4人の宇宙飛行士が搭乗した宇宙船「クルードラゴン」5号機(クルー5「Endurance」)を搭載したファルコン9ロケットが、日本時間(以下同)10月6日1時0分に米・フロリダ州ケネディ宇宙センターから打ち上げられた。クルー5は12分後にロケットの第2段から切り離され、地球周回軌道へ投入された。一方、ファルコン9の第1段目は、洋上船への着陸に成功した。





クルー5は順調に飛行を続け、7日の6時1分にISSとドッキングした。7時49分にはハッチが開かれ、若田さんはNASAの宇宙飛行士Nicole MannさんとJosh Kassadaさん、ロシア・ロスコスモスのAnna KikinaさんとともにISSへ入室した。若田さんたちは今後、約半年間ISSに滞在する。





若田さんの宇宙飛行は5回目で、日本人としては最多となる。ロケットの第2段からクルー5が分離された後に、若田さんは地上との交信で、次のように元気に語っている。「JAXAの支援隊のみなさん、非常にスムーズな打ち上げでした。打ち上げご支援いただいた皆さん、応援に駆けつけてくださった皆さん、ありがとうございました。この調子でチームワークをもって頑張ります。Thank you for your support!」

《JAXA理事長 山川宏さん談話より抜粋》