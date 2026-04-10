「天問2号」が小惑星カモオーレバに到着

中国の探査機「天問2号」が、サンプルリターンを目指す小惑星カモオーレバへのランデブーに成功し、今月2日に約20kmの距離からその姿を撮影した。

【2026年7月10日 国家航天局】

「天問2号」は2025年5月29日に中国の西昌衛星発射センターから打ち上げられ、小惑星「(469219) Kamoʻoalewa」（カモオーレバ、カモオアレワ）を目指して順調に飛行を続けてきた。これまでの光学航法誘導によって、Kamoʻoalewaの軌道の誤差は数百kmから数kmまで改良されたという。

6月7日に天問2号はKamoʻoalewaから約3万kmの地点でランデブー軌道に投入され、6月19日にはKamoʻoalewaから約2000km、7月2日には約20kmまで接近して画像が撮影された。





Kamoʻoalewaはアポロ群に分類される地球接近小惑星（NEA）の一つで、地球とほぼ同じ軌道を約365.7日周期で公転している。地球に重力的に束縛されてはいないため、地球の衛星ではないが、常に太陽−地球系のラグランジュ点L1, L2の近くにいることから地球の「準衛星」（quasi-satellite）と呼ばれることもある。

これまでの地上観測から、Kamoʻoalewaの直径は約27m、自転周期は約28分と求められている。





今後、天問2号はKamoʻoalewaの形状や物質組成、内部構造などを分析する科学観測を行い、さらに天体への着陸と試料採取が実行される。2027年4月にKamoʻoalewaを離れて地球への帰途につき、2027年11月には試料を格納したカプセルを地球に投下して、次の目標天体であるパンスターズ彗星（311P/PANSTARRS）を目指す。同彗星へのランデブーは2035年1月の予定だ。