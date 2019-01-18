イプシロンロケット5号機、打ち上げ成功

11月9日9時51分、鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所からイプシロンロケット5号機が打ち上げられた。革新的衛星技術実証2号機を構成する9基の衛星は全て正常に分離された。

【2021年11月9日 JAXA】

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は11月9日9時51分21秒、9基の衛星から構成される革新的衛星技術実証2号機を搭載したイプシロンロケット5号機を鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げた。当初は10月1日に打ち上げ予定だったが、設備の不具合や天候不順の影響で数回延期され、今回の打ち上げに至った。





約1時間後に9つ全ての衛星の分離、放出が完了し、打ち上げは成功した。イプシロンロケットの打ち上げは、2019年1月18日に打ち上げられた4号機以来2年9か月ぶりで、2013年の試験機から連続で打ち上げに成功している。

革新的衛星技術実証2号機は、公募で選定された6つのテーマを実証する「小型実証衛星2号機（RAISE-2）」、および多目的宇宙環境利用実験衛星「TeikyoSat-4」、複数波長赤外線観測超小型衛星「Z-Sat」、デブリ捕獲システム超小型実証衛星「DRUMS」、可変形状姿勢制御実証衛星「HIBARI」という4機の超小型衛星と宇宙塵探査実証衛星「ASTERISC（3U）」、木星電波観測技術実証衛星「KOSEN-1（2U）/ARICA」、高機能OBC実証衛星「Advanced OBC of Nanodragon（3U）」という4機のキューブサットからなる。



