板垣さん、くじら座の銀河に超新星発見、159個目
【2021年2月2日 Transient Name Server】
山形県の板垣公一さんが1月27日12時25分ごろ（世界時。日本時では21時25分ごろ）、くじら座の銀河UGC 2505に16.8等の新天体を発見した。天体の位置は以下のとおり。
赤経 03h03m00.637s 赤緯 -01°04′57.64″（2000年分点）
2021bgeの符号が付けられた後、チリ・セロ・トロロ天文台のSOAR望遠鏡で行われた分光観測により極大光度付近のII型超新星らしいことが確認された。
板垣さんの超新星発見は昨年11月30日以来で、通算159個目（独立発見を含む）となった。
〈参照〉
- Transient Name Server：2021bge
- Atel：#14358: Spectroscopic classification of SN 2021bge with SOAR and the Goodman Spectrograph
〈関連リンク〉
- 板垣公一さんのウェブサイト「Supernova」
- 日本人が発見した超新星一覧（国立天文台）
- Latest Supernovae
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
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