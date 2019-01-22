板垣さん、くじら座の銀河に超新星発見、142個目
【2019年1月28日 Transient Name Server】
山形県の板垣公一さんが1月22日11時11分ごろ（世界時。日本時では20時11分ごろ）、くじら座の銀河NGC 201に16.7等の超新星候補天体を発見した。天体の位置は以下のとおり。
赤経 00h39m35.000s 赤緯 +00°52′04.70″（2000年分点）
2019ycの符号が付けられた後、カナリア諸島ラパルマ天文台の北欧光学望遠鏡で行われた分光観測により、爆発から間もないII型超新星らしいことが確認された。
板垣さんの超新星発見は今年に入って早くも3個目、通算142個目（独立発見を含む）となる。
〈参照〉
- Transient Name Server：2019yc
- ATel：#12428: Spectroscopic observation of ZTF19aadnxat/SN 2019vu, SN 2019yc, ZTF19aaedpuk/SN 2019yv by NUTS (NOT Un-biased Transient Survey)
〈関連リンク〉
- 板垣公一さんのウェブサイト「Supernova」
- 日本人が発見した超新星一覧（国立天文台）
- Latest Supernovae（ロチェスター科学アカデミー）
- アストロアーツ 天体写真ギャラリー：新星・超新星・突発天体
- 星ナビ.com：
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