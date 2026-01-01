【特集】2026年 夏休み天体観察ガイド

夏休みは夜ふかしがしやすく寒さの心配もいらない、一年でいちばん気軽に星空を楽しめる時期です。空が暗いところでは天の川が肉眼で見え、双眼鏡や小型の望遠鏡で星雲・星団の観察もできます。

今年はペルセウス座流星群が新月と重なる好条件！星座探しから流れ星、月や星雲・星団の観察、スマートフォン・一眼レフでの星空撮影まで、この夏おすすめの天体観察を一挙に紹介します。

帰省先や旅行先は普段お住まいのところよりも街明かりが少なく、天の川が見やすいかもしれませんね。夏休みに、すてきな星空に出会えますように。