【特集】2026年 夏休み天体観察ガイド

夏休みは夜ふかしがしやすく寒さの心配もいらない、一年でいちばん気軽に星空を楽しめる時期です。空が暗いところでは天の川が肉眼で見え、双眼鏡や小型の望遠鏡で星雲・星団の観察もできます。
今年はペルセウス座流星群が新月と重なる好条件！星座探しから流れ星、月や星雲・星団の観察、スマートフォン・一眼レフでの星空撮影まで、この夏おすすめの天体観察を一挙に紹介します。
帰省先や旅行先は普段お住まいのところよりも街明かりが少なく、天の川が見やすいかもしれませんね。夏休みに、すてきな星空に出会えますように。
目次
✨ 星座や天の川を眺めよう
🌠 ペルセウス座流星群を見よう
夏の風物詩「ペルセウス座流星群」は、2026年は8月12日深夜から13日明け方にかけてが一番の見ごろです。ちょうど新月で月明かりの影響がまったくないため、条件は良好！空の暗い場所なら1時間に30〜40個、街中や郊外でも10～15個ほどの流れ星が期待できます。
放射点の高度が上がる明け方に近づくほど見える数が増えるので、夜更かしできる夏休みならではの観察チャンスです。詳しい見ごろのデータや観察のポイント、流れ星が見える仕組みは、特集ページでくわしく解説しています。
🔭 月や星雲・星団を見よう
夏の天の川周辺の名所めぐり
いて座・さそり座から、はくちょう座にかけては、双眼鏡や小型望遠鏡で楽しめる天体が集まっています。
- M6・M7（さそり座の散開星団）
さそり座の尾の先にある星の集団。肉眼でもぼんやりと存在がわかり、双眼鏡を使うと微光星まで見えて星の海に浸るような感覚が味わえます。
- M8（干潟星雲）・M20（三裂星雲）
いて座にある散光星雲。双眼鏡ではぼんやりとした淡い光として、望遠鏡では雲のような広がりとして見えます。
- アルビレオ（はくちょう座）
はくちょう座の頭部に光る3等星。肉眼では1つの星ですが、望遠鏡で観察すると黄色と青色の星が寄り添う美しい光景が楽しめます。
- M13（ヘルクレス座の球状星団）
ヘルクレスの腰のあたりにある、数十万個もの星が球状に集まった天体。双眼鏡では丸い光のかたまりに見え、望遠鏡では粒状感が出てきます。天の川からは少し離れていますが、見逃せません。
📷 写真を撮ってみよう
スマートフォンでも天の川が写る！
星座や天の川を写すには、本格的なデジタルカメラでなくても大丈夫です。とくに最近のスマートフォンは性能が高く、「夜景モード」や「星空モード」を使うだけで、肉眼では見えにくい天の川の淡いところまで写し込めるようになっています。もちろん、デジタルカメラでマニュアル設定すれば、さらに階調豊かに写せます。夏の大三角や天の川を目印にして、構図を決めてみましょう。同じ設定で、流星も狙えます。
撮影で重要なのはカメラをしっかりと固定すること。三脚に取り付けるのが一番ですが、スマートフォンを手荷物で支えて置くといった簡便な方法でも写せます。ただし、風や振動の影響を受けないように気を付けましょう。
設定の目安
|スマートフォン
|デジタルカメラ
|モード
|夜景モードや星空モード
（おまかせでO.K.）
|マニュアル（M）モード
|ISO感度
|自動（機種による）
|1600～3200
|シャッタースピード
|自動（数秒～数十秒）
|10～20秒程度
星を線状にしたい場合はもっと長く
|絞り
|自動
|開放か、1段程度絞る
🛏 持ち物とマナー
星座探しでも、月や星雲・星団の観察でも、流れ星を待つ時間でも、共通して大事なのは「無理なく夜空を見上げ続けられる環境」を整えることです。
あると快適な持ち物
- レジャーシートやアウトドアチェア
長時間見上げていると首が痛くなりがち。仰向けに寝転がれるとぐっと楽になります。
- 赤色LEDライト
白色光は目が暗さに慣れる「暗順応」を妨げてしまいます。星図やスマホを見るときは、画面の明るさを落とすか赤色光を使うのがおすすめです。
- 虫除け・防寒着
場所によっては蚊対策も欠かせません。また、夏でも夜間は意外と冷えることがあります。
- モバイルバッテリー
星座アプリやカメラを長時間使うなら、念のため準備しておくと安心です。
安全・マナーの基本
- 大騒ぎをしない、周りの観察者の迷惑にならないようにする。
- 車の往来や足元、野生動物に注意する。
- 子供だけでの行動は避け、必ず大人と一緒に行動する。