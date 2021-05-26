【特集】2025年9月8日 皆既月食

今回の月食は8日の未明から明け方に起こります。8日の夜（宵）ではなく 「7日深夜から日付が変わり8日になった時間帯」 ですので注意しましょう。

1時27分ごろ、南西の空に見える満月が地球の影（本影）に入り、月食（部分食）が始まります。

その後、月は高度を下げながらだんだんと欠けていきます。そして部分食開始から約1時間後の2時31分ごろに月全体が地球の影に入り、皆既食の状態となります。地球の影に最も深く月が入り込む食最大の3時12分をはさんで、約82分間、皆既状態が続きます。

3時53分ごろに皆既食が終了すると、月は再び明るさを取り戻していきます。そして約1時間後の4時56分、満月が西の地平線近くまで低くなったところで、部分食も終了します。