「プラネタリウム甲子園」でかっとばせ！

VR空間で魅せる番組を作って頂上を目指せ！高校生が企画したオンラインのプラネタリウム番組投票企画が始まります。熱き戦いをあなたの1票で盛り上げましょう。

【2026年4月15日 星ナビ編集部】

紹介：tomoさん（兵庫県立明石北高校科学探究部）

※「星ナビ」2026年5月号の記事を抜粋

このたび、私たちの部で全国の高校生を対象とした「プラネタリウム甲子園」を企画しました。

本大会は、全国の高校生が制作した360°動画形式の番組をYouTubeで公開し、その面白さを競い合うオンライン企画です。私自身が大阪・関西万博で触れた最新技術や、小説から得た「オンラインで全国を繋ぐ視点」を詰め込み、部の立て直しの集大成として実現させました。現在は私たちが募った計6団体が、4月中の動画公開に向けて制作に励んでいます。









そこで皆様にお願いがあります。ぜひ「審査員」として、どの作品が一番面白いかを決めていただけないでしょうか。企画を盛り上げ、公正な審査を行うためには皆様の協力が欠かせません。最新情報は科学探求部の公式Xで発信しますので、ぜひフォローをお願いします。私たちの情熱が詰まった作品を、その目で確かめていただければ幸いです。

《プラネタリウム甲子園》