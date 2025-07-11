「プラネタリウム甲子園」でかっとばせ！
【2026年4月15日 星ナビ編集部】
紹介：tomoさん（兵庫県立明石北高校科学探究部）
※「星ナビ」2026年5月号の記事を抜粋
このたび、私たちの部で全国の高校生を対象とした「プラネタリウム甲子園」を企画しました。
本大会は、全国の高校生が制作した360°動画形式の番組をYouTubeで公開し、その面白さを競い合うオンライン企画です。私自身が大阪・関西万博で触れた最新技術や、小説から得た「オンラインで全国を繋ぐ視点」を詰め込み、部の立て直しの集大成として実現させました。現在は私たちが募った計6団体が、4月中の動画公開に向けて制作に励んでいます。
そこで皆様にお願いがあります。ぜひ「審査員」として、どの作品が一番面白いかを決めていただけないでしょうか。企画を盛り上げ、公正な審査を行うためには皆様の協力が欠かせません。最新情報は科学探求部の公式Xで発信しますので、ぜひフォローをお願いします。私たちの情熱が詰まった作品を、その目で確かめていただければ幸いです。
《プラネタリウム甲子園》
- ■ 審査・投票について：
-
- 投票方法：一般の方による「ひとり1票」の投票で最優秀賞を決定
- 視聴環境：PCやスマホから視聴可能、VRゴーグルがなくても大丈夫です
- 期間：4月中に動画が出揃い次第、約2か月間の投票期間を設ける予定です
- ■ 参加校：
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- 愛知県立旭丘高校 天文部
- 明石市立天文科学館 星の友の会ほしとも学生部
- 静岡県立清水東高校 自然科学部
- 西宮市立西宮東高校 地学部
- 兵庫県立明石北高校 科学探究部
- 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校 天文部
- ■ 詳細：
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- めいほく天文部 X @meihoku_tenmon
〈関連リンク〉
- 兵庫県立明石北高校科学探究部 X
- 「星ナビ」2026年5月号 News Watch「あなたの1票で盛り上げよう 高校生プラネタリウム甲子園」
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