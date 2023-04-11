ダークエネルギーサーベイで6年分のデータ解析完了
【2026年1月29日 NSF国立光赤外天文学研究所】
宇宙膨張は加速していることが観測から明らかになっている。加速膨張の原因として、宇宙に一種の「負の圧力」を生み出す「ダークエネルギー」が存在するという仮説が有力だ。宇宙マイクロ波背景放射（CMB）の観測から、ダークエネルギーは宇宙の質量・エネルギー密度の約7割を占めていると推定されているが、その正体は全くわかっていない。
一方、一般相対性理論に基づく宇宙の基本方程式（アインシュタイン方程式）には、「宇宙定数Λ（ラムダ）」という係数を持つ項を付け加えても成り立つ自由度があり、Λがゼロでない場合には加速膨張する宇宙が解となる。現在では、Λがゼロでないという仮定と、「運動速度が光速よりずっと遅い（＝冷たい）ダークマター（CDM）が宇宙の大規模構造を作った」という仮定を組み合わせた「ΛCDMモデル」が、観測事実を最もうまく説明できる標準理論とされている。
そこで、ゼロでないΛを生み出すもととして、時空の反発力を生み出すダークエネルギーの存在を考え、その正体を探る観測プロジェクトがいくつも行われている。
米エネルギー省フェルミ国立加速器研究所が主導し、7か国・35機関の研究者がかかわる国際協力プロジェクト「ダークエネルギーサーベイ」（DES）もその一つだ。DESではチリ・セロトロロ汎米天文台の口径4mビクトル・M・ブランコ望遠鏡に設置された「ダークエネルギーカメラ（DECam）」を使い、2013～2019年の6年間にわたって、約6億6900万個の銀河を観測した。
DESでは、遠くの銀河の像が手前の物質分布によってわずかにゆがむ「弱い重力レンズ効果」や、銀河同士が重力で集まって大規模構造を作り、ランダムな分布からずれていく「銀河クラスタリング」の度合いに注目して解析を行い、宇宙にダークマターがどのように分布しているか、大規模構造がどのように発達してきたかを調べて、そこからダークエネルギーの正体や性質に関する情報を導こうとしている。
今回、DESの6年分の観測データを全て使った解析結果が初めて公開された。解析には、遠くの銀河像同士が持つ歪みの相関、遠くの銀河像と手前の銀河分布の間の相関、銀河分布自身が持つ相関を組み合わせる「3×2pt」という手法が用いられた。さらに、バリオン音響振動やIa型超新星の観測データを組み合わせた解析も行われた。
解析の結果、物質のエネルギー密度や銀河分布の構造形成の進行度などのパラメーターについて、3年分のDESデータを解析した過去の結果よりも2倍以上精度を向上させることができた。得られた値は過去のDESの結果と一致している。
「DESで計画された4つ全ての指標を使い、全てのデータに基づく結果を目にすることができるのは信じられない気持ちです。これは私がDESでデータを取り始めたときには夢でしかなかったことで、ついにその夢がかないました」（国立光赤外天文学研究所 Yuanyuan Zhangさん）。
また、ダークエネルギーの正体に関連する解析も行われた。
ダークエネルギーの性質は、エネルギー密度と生み出す圧力の関係（状態方程式p = wρ）の係数wで特徴づけられる。w < -1/3であれば宇宙は加速膨張する。時間とともにエネルギー密度が変化しないダークエネルギーはw = -1となり、w ≠ -1なら時間とともに密度が変わる。
DESチームは、w = -1の標準的なΛCDMモデルと、w が -1以外の値を取る「wCDMモデル」のどちらがもっともらしいかを今回のデータセットから検討した。その結果、6年分の観測データから導いたwは-1.12 (+0.26/-0.20)となり、おおむねw = -1のΛCDMモデルと矛盾しないことがわかった。他の観測データと組み合わせた解析ではw = -0.981 (+0.021/-0.022)となり、wCDMモデルの方がΛCDMモデルよりも良いという有意差はなかった。
ただし、標準モデルと一致しないパラメーターもある。時代とともに物質が重力で集まって構造形成が進んでゆく度合いを表す「S8」と呼ばれる物理量だ。これまでに、CMBの観測と銀河サーベイプロジェクトの両方からS8が求められているが、CMBの観測結果からはS8が約0.83となるのに対して、銀河サーベイでは0.78～0.8程度の値が求まっており、「S8テンション」（S8をめぐる緊張関係）と呼ばれている。
今回の新たなデータ解析で、S8の値は 0.789±0.012 となり、CMBから導いたS8との不一致がやはり残った。ただし、不一致の確度は2.6σほどで、偶然である可能性が否定されるほどではない。
今後は、さらに別のダークエネルギーのモデルや、一般相対性理論を修正することで宇宙論の問題を解決しようとする「修正重力理論」などの検証にもDESのデータが使われるだろう。さらに、今回のDESのフルデータセットは、新たに始動した「ベラ・C・ルービン天文台」で10年にわたって行われる大規模サーベイ「LSST」の助けにもなる。LSSTは約200億個の銀河を南天全体でカタログ化する、高赤方偏移・広視野のサーベイだ。このデータをDESのようなデータと組み合わせることで、宇宙論パラメーターを高精度に測定し、ダークエネルギーや宇宙膨張の歴史をより良く理解できるようになる。
「DESは変革を起こしてきました。ベラ・C・ルービン天文台は私たちをさらにその先へと導くでしょう。ルービン天文台のかつてない南天サーベイによって、重力の新たなテストや、ダークエネルギーに新たな光を当てることが可能になります」（国立光赤外天文学研究所 NSFプログラムディレクター Chris Davisさん）。
〈参照〉
- NOIRLab：Dark Energy Survey Scientists Release Analysis of All Six Years of Survey Data
- arXiv：Dark Energy Survey Year 6 Results: Cosmological Constraints from Galaxy Clustering and Weak Lensing 論文プレプリント
〈関連リンク〉
関連記事
- 2023/04/11 すばる望遠鏡の探査が、宇宙の新しい物理を示唆
- 2018/09/27 すばる望遠鏡HSCで作成、最も深く広いダークマターの3次元分布図
- 2017/08/10 最も詳細なダークマターの分布図
- 2017/05/18 量子力学的スケールで絶えず変動する宇宙と加速膨張との関係性
- 2017/04/04 ダークエネルギーがなくても宇宙の加速膨張は説明可能
- 2016/05/12 130億光年彼方の銀河の分布図を作成、大規模構造の成長速度の測定に成功
- 2014/01/09 60億光年彼方まで、誤差1%の精度で距離を測定
- 2013/08/16 史上初、100億光年以上彼方の3D宇宙地図プロジェクト
- 2013/04/10 「ケプラーの超新星残骸」が示唆するIa型超新星の多様性
- 2013/03/22 「プランク」が宇宙誕生時の名残りを最高精度で観測
- 2012/09/18 99.996%の確率で、暗黒エネルギーの存在を証明
- 2012/08/15 過去最大の3D宇宙マップをリリース
- 2011/10/05 宇宙の加速膨張の発見で米研究者ら3人がノーベル物理学賞を受賞
- 2011/05/26 若く明るい銀河を観測して暗黒エネルギーの存在を検証
- 2011/03/15 宇宙の膨張速度を決めるハッブル定数が従来より精確に
- 2010/04/02 暗黒エネルギーによる宇宙膨張の加速を確認
- 2008/08/26 【イベント情報】第6回自然科学研究機構シンポジウム「宇宙究極の謎 ―暗黒物質、暗黒エネルギー、暗黒時代―」
- 2007/09/27 2万3000個のクエーサーを検証 暗黒エネルギーの正体に迫った
- 2005/05/24 宇宙の加速膨張のなぞを解く−暗黒エネルギーか、新たな理論か？
- 2004/02/26 アインシュタインは正しかった？暗黒エネルギーの性質を知る手掛かり