  2. 天文現象

2025年8月29日 伝統的七夕

2025年の伝統的七夕（旧七夕）は8月29日。

詳しくは「七夕／伝統的七夕特集」をご覧ください。

2025年 七夕／伝統的七夕

星図

旧暦の七月七日は「伝統的七夕（旧七夕）」と呼ばれ、毎年違う日付となる。2025年の伝統的七夕は遅めの8月29日だ。現行の決め方が続くと仮定すると、これより遅くなるのは2207年（8月30日）までない。

空が暗いところなら、月が沈んだあとには織女星（こと座のベガ）と牽牛星（わし座のアルタイル）の間に流れる天の川も見えるだろう。

