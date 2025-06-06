2025年8月29日 伝統的七夕
詳しくは「七夕／伝統的七夕特集」をご覧ください。
旧暦の七月七日は「伝統的七夕（旧七夕）」と呼ばれ、毎年違う日付となる。2025年の伝統的七夕は遅めの8月29日だ。現行の決め方が続くと仮定すると、これより遅くなるのは2207年（8月30日）までない。
空が暗いところなら、月が沈んだあとには織女星（こと座のベガ）と牽牛星（わし座のアルタイル）の間に流れる天の川も見えるだろう。
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/06/06 【特集】七夕／伝統的七夕（2025年）
- 2024/08/02 2024年8月10日 伝統的七夕
- 2024/06/07 【特集】七夕／伝統的七夕（2024年）
- 2023/08/15 2023年8月22日 伝統的七夕
- 2023/07/06 星座八十八夜 #3 織り姫と彦星を橋渡し「はくちょう座」
- 2023/07/06 星座八十八夜 #2 七夕の「彦星」がいる「わし座」
- 2023/07/04 星座八十八夜 #1 「こと座」の「織り姫」を探そう
- 2023/06/07 【特集】七夕／伝統的七夕（2023年）
- 2022/07/28 2022年8月4日 伝統的七夕
- 2022/06/07 【特集】七夕／伝統的七夕（2022年）
- 2021/08/06 2021年8月14日 伝統的七夕
- 2021/06/07 【特集】七夕／伝統的七夕（2021年）
- 2020/08/18 2020年8月25日 伝統的七夕
- 2020/07/07 CosmoRadio -七夕-
- 2020/06/05 【特集】七夕／伝統的七夕（2020年）
- 2019/08/02 今年の伝統的七夕は8月7日 明かりを消して星を見よう
- 2019/07/31 2019年8月7日 伝統的七夕
- 2019/06/07 【特集】七夕／伝統的七夕（2019年）
- 2018/08/10 2018年8月17日 伝統的七夕
- 2018/06/12 【特集】七夕（2018年）