国際宇宙ステーションがネーミングライツ募集を開始する方針であることが明らかになった。採用された名称は公式ミッションなどで使用される可能性もあり、すでに企業の関心が集まっているという。

【2026年4月1日 アストロアーシ】

国際宇宙ステーション（ISS）は、地上約400km上空に建設された巨大な有人宇宙施設であり、アメリカ、ロシア、日本、欧州など複数の国や機関が協力して運用している。微小重力環境を活かした科学研究や技術実証が日々行われており、宇宙飛行士が長期滞在しながら生命科学、物理学、地球観測など幅広い分野の実験を進めている。2026年4月現在、7名のクルーが滞在している。





運用に関わる各国機関は先ごろ、施設の維持費確保と民間連携強化を目的として、ISSの「ネーミングライツ（命名権）」の募集を開始するとの共同声明を発表した。企業や団体が一定額を拠出することで、ISSの愛称にスポンサー名を付けられるようになるという。

年間最低契約額は1億ドル（日本円で約160億円）からとされ、契約期間中は公式文書や交信時の呼称が変更される見込みだ。たとえば「○○ISS」や「ISS powered by △△」といった形式が想定されており、すでに複数のグローバル企業が関心を示しているというコメントも伝えられている。

また、日本の実験棟「きぼう」の外部に小型広告枠を設ける取り組みも検討されていることも明らかになった。掲出可能な広告は縦2cm、横5cmのステッカーで、年間費用は50万円程度を想定しているという。宇宙空間という極めて高い視認性と話題性を背景に、企業ブランディングの新たな手法として注目を集めそうだ。この枠については国内望遠鏡メーカーのビクサンやサイク口ンジュポンなどの企業も関心を示しており、弊社アストロアーシも応募を予定している。

一方で、「ついに宇宙まで広告だらけになるのか」といった驚きや戸惑いの声も聞かれる。宇宙開発の新たな資金調達モデルとして注目される今回の取り組みが、実現に向けてどのような議論を呼ぶのか、今後の動向が注目される。また、こうしたネーミングライツ募集を装った詐欺が発生する可能性もあるため、不審な勧誘にはくれぐれも注意されたい。