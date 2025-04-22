五藤テレスコープから、電視観望用EVF「i-PIECE」新発売

五藤テレスコープが、電視観望用EVF「i-PIECE」を新発売。EVF単体モデルなので、手持ちの機材をそのまま主役として電視観望を楽しめる。

【2026年3月14日 星ナビ編集部】

五藤テレスコープが、電視観望用EVF「i-PIECE」を新発売。i-PIECEは、電視観望CMOSカメラで撮影・処理された画像（画面）をEVFに接続してのぞいて見るデバイスだ。電視アイピースのような一体化されたものでなく、EVF（電子ビューファインダー）のみなので、手持ちの機材が、そのまま主役となり、モニタを眺めるタイプの電視観望と比べ“覗く楽しさ”をもたらす。また、将来CMOSカメラを更新しても使用できる。



