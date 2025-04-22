五藤テレスコープから、電視観望用EVF「i-PIECE」新発売
【2026年3月14日 星ナビ編集部】
五藤テレスコープが、電視観望用EVF「i-PIECE」を新発売。i-PIECEは、電視観望CMOSカメラで撮影・処理された画像（画面）をEVFに接続してのぞいて見るデバイスだ。電視アイピースのような一体化されたものでなく、EVF（電子ビューファインダー）のみなので、手持ちの機材が、そのまま主役となり、モニタを眺めるタイプの電視観望と比べ“覗く楽しさ”をもたらす。また、将来CMOSカメラを更新しても使用できる。
- ■ 発売概要
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- ブランド名：GOTO
- 商品名：i-PIECE
- 価格：税込156,750円（税抜142,500円）
- 発売日：3月1日（日）
- 申し込み：メールでyoyaku@gototelesco.co.jp宛てに申し込み
- ■ 製品の特長
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- 超高精細OLEDによる圧倒的没入感
- 安全・快適な姿勢で観察可能
- お手持ちの機材をそのまま活用
- USB-Cケーブル1本で簡単接続
- ■ 星空に飛び込む
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- 2560×2560画素の高精細OLED
- 見掛け視界90°の超広視界
- モニタでは見えなかった細部までくっきり
- ■ もっと安全に もっと快適に
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- 脚立も無理な体勢も不要
- 安全な場所で、楽な姿勢のまま観察できる
- 小さなお子様から大人まで、誰でも安心して星空体験を楽しめる
- ■ いまお使いの機材をそのまま活用
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- i-PIECEはEVF単体モデル
- カメラやソフトウェアに制限はない
- 最適な組み合わせを自由に選択可能
- 買い替え不要、手もちの機材がそのまま最高のシステムとなる
- ■ 接続は、たった1本。
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- USB-CケーブルでPCにつなぐだけで、すぐに使える
- ■ 仕様・価格
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- 接続：USB-C
- 解像度：2560×2560画素 (OLED)
- 見掛け視界：90度
- アイレリーフ：12mm
- 視度調節範囲：+1D～-5D
- 動作温度：-20～+40℃ (結露なきこと)
- 寸法・重量：直径56mm 長さ72mm 約117g
- その他：天体用CMOSカメラ、パソコン、CMOSカメラ撮影ソフトが別途必要
〈関連リンク〉
- 五藤テレスコープ株式会社：いまの機材が、そのまま主役、モニタを眺めるだけの電視観望に、“覗く楽しさ”を取り戻す 電視観望用EVF「i-PIECE」
- 五藤テレスコープ X（@GOTOtelescope）
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