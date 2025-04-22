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五藤テレスコープから、電視観望用EVF「i-PIECE」新発売

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五藤テレスコープが、電視観望用EVF「i-PIECE」を新発売。EVF単体モデルなので、手持ちの機材をそのまま主役として電視観望を楽しめる。

【2026年3月14日 星ナビ編集部

五藤テレスコープが、電視観望用EVF「i-PIECE」を新発売。i-PIECEは、電視観望CMOSカメラで撮影・処理された画像（画面）をEVFに接続してのぞいて見るデバイスだ。電視アイピースのような一体化されたものでなく、EVF（電子ビューファインダー）のみなので、手持ちの機材が、そのまま主役となり、モニタを眺めるタイプの電視観望と比べ“覗く楽しさ”をもたらす。また、将来CMOSカメラを更新しても使用できる。

i-PIECE
i-PIECE（提供：五藤テレスコープ株式会社、以下同）

■ 発売概要
  • ブランド名：GOTO
  • 商品名：i-PIECE
  • 価格：税込156,750円（税抜142,500円）
  • 発売日：3月1日（日）
  • 申し込み：メールでyoyaku@gototelesco.co.jp宛てに申し込み
■ 製品の特長
  • 超高精細OLEDによる圧倒的没入感
  • 安全・快適な姿勢で観察可能
  • お手持ちの機材をそのまま活用
  • USB-Cケーブル1本で簡単接続
■ 星空に飛び込む
  • 2560×2560画素の高精細OLED
  • 見掛け視界90°の超広視界
  • モニタでは見えなかった細部までくっきり
■ もっと安全に　もっと快適に
  • 脚立も無理な体勢も不要
  • 安全な場所で、楽な姿勢のまま観察できる
  • 小さなお子様から大人まで、誰でも安心して星空体験を楽しめる
■ いまお使いの機材をそのまま活用
  • i-PIECEはEVF単体モデル
  • カメラやソフトウェアに制限はない
  • 最適な組み合わせを自由に選択可能
  • 買い替え不要、手もちの機材がそのまま最高のシステムとなる
■ 接続は、たった1本。
  • USB-CケーブルでPCにつなぐだけで、すぐに使える
■ 仕様・価格
  • 接続：USB-C
  • 解像度：2560×2560画素　(OLED)
  • 見掛け視界：90度
  • アイレリーフ：12mm
  • 視度調節範囲：+1D～-5D
  • 動作温度：-20～+40℃ (結露なきこと)
  • 寸法・重量：直径56mm　長さ72mm　約117g
  • その他：天体用CMOSカメラ、パソコン、CMOSカメラ撮影ソフトが別途必要

機器構成図

〈関連リンク〉

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