2027年の暦要項発表、8月にアフリカ北部などで皆既日食
【2026年2月2日 国立天文台】
国立天文台では、国際的に採用されている基準暦に基づいて、太陽・月・惑星の視位置など諸暦象事項を推算し、「暦書」として「暦象年表」を発行している。ここから主要な項目を抜粋したものが暦要項で、国立天文台で推算した翌年の暦（国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など）が掲載される。
暦要項は毎年2月の最初の官報で翌年分が発表されることになっており、2日に「令和9（2027）年暦要項」が発表された。主な内容は以下のとおり。
令和9（2027）年の国民の祝日
|｜
|祝日
|｜
|日付
|｜
|祝日
|｜
|日付
|｜
|｜
|元日
|｜
|1月 1日
|｜
|海の日
|｜
|7月19日
|｜
|｜
|成人の日
|｜
|1月11日
|｜
|山の日
|｜
|8月11日
|｜
|｜
|建国記念の日
|｜
|2月11日
|｜
|敬老の日
|｜
|9月20日
|｜
|｜
|天皇誕生日
|｜
|2月23日
|｜
|秋分の日
|｜
|9月23日
|｜
|｜
|春分の日
|｜
|3月21日
|｜
|スポーツの日
|｜
|10月11日
|｜
|｜
|昭和の日
|｜
|4月29日
|｜
|文化の日
|｜
|11月 3日
|｜
|｜
|憲法記念日
|｜
|5月 3日
|｜
|勤労感謝の日
|｜
|11月23日
|｜
|｜
|みどりの日
|｜
|5月 4日
|｜
|｜
|こどもの日
|｜
|5月 5日
|｜
- 3月22日は休日となる。上記のうち土曜日になるのは1月1日だけ。
2027年の日食・月食など
2027年には、世界全体で日食が2回起こる。月食（本影食）はない（以下で日時は日本時）。
日食
- 2月7日：金環日食（中心帯：チリ、アルゼンチン／部分食：南太平洋、南アメリカなど）
日本からは全く見えない。
- 8月2日：皆既日食（中心帯：アルジェリア、チュニジア、リビア、エジプト、イエメンなど／部分食：ヨーロッパ全域、アフリカ北部・中部、中東、インドなど）
日本からは全く見えない。
月食
- 2月21日、7月19日、8月17日に半影月食が起こる。
惑星食
- 日本から見えるものは起こらない。世界全体では水星食5回／金星食2回／火星食1回／木星食4回。
満月
- 2027年の12回の満月のうち、最も大きく見えるもの（望の瞬間に月の地心距離が最小となるもの）は1月22日の満月（22～23日の月）。また、最も小さく見える（地心距離が最大となる）のは7月19日の満月（18日～19日の月）。
その他
以下で「旧暦」は「かつて用いられていた天保暦と同様の決め方による暦」と考えるものとする。
- 伝統的七夕：8月8日
二十四節気の一つ「処暑」（2027年は8月23日）の直前の新月の日（旧暦の七月一日。2027年は8月2日）を1日目として、7日目（旧暦七月七日）が伝統的七夕の日となる。
- 中秋の名月：9月15日
「秋分」（2027年は9月23日）の直前の新月の日（旧暦の八月一日。2027年は9月1日）を1日目として、15日目（旧暦八月十五日）が中秋の名月の日となる。2027年の場合、日付上は満月の1日前になる。また「後の月（旧暦九月十三日）」の日は10月12日。
〈参照〉
- 国立天文台：令和9（2027）年暦要項の発表
〈関連リンク〉
