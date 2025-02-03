  1. トップ
2027年の暦要項発表、8月にアフリカ北部などで皆既日食

国立天文台から、来年2027年の「令和9（2027）年暦要項」が発表された。日本で見られる日食・月食はない。伝統的七夕は8月8日、中秋の名月は9月15日。

【2026年2月2日 国立天文台

国立天文台では、国際的に採用されている基準暦に基づいて、太陽・月・惑星の視位置など諸暦象事項を推算し、「暦書」として「暦象年表」を発行している。ここから主要な項目を抜粋したものが暦要項で、国立天文台で推算した翌年の暦（国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など）が掲載される。

暦要項は毎年2月の最初の官報で翌年分が発表されることになっており、2日に「令和9（2027）年暦要項」が発表された。主な内容は以下のとおり。

令和9（2027）年の国民の祝日

祝日 日付 祝日 日付
元日 1月 1日 海の日 7月19日
成人の日 1月11日 山の日 8月11日
建国記念の日 2月11日 敬老の日 9月20日
天皇誕生日 2月23日 秋分の日 9月23日
春分の日 3月21日 スポーツの日 10月11日
昭和の日 4月29日 文化の日 11月 3日
憲法記念日 5月 3日 勤労感謝の日 11月23日
みどりの日 5月 4日
こどもの日 5月 5日
  • 3月22日は休日となる。上記のうち土曜日になるのは1月1日だけ。

2027年の日食・月食など

2027年には、世界全体で日食が2回起こる。月食（本影食）はない（以下で日時は日本時）。

日食

  • 2月7日：金環日食（中心帯：チリ、アルゼンチン／部分食：南太平洋、南アメリカなど）
    日本からは全く見えない。
  • 8月2日：皆既日食（中心帯：アルジェリア、チュニジア、リビア、エジプト、イエメンなど／部分食：ヨーロッパ全域、アフリカ北部・中部、中東、インドなど）
    日本からは全く見えない。

2027年8月2日の皆既日食
8月2日の皆既日食。エジプトのルクソールでは現地12時過ぎに高度80度で継続時間6分20秒の皆既食が見られる（「ステラナビゲータ」で作成）

月食

  • 2月21日、7月19日、8月17日に半影月食が起こる。

惑星食

  • 日本から見えるものは起こらない。世界全体では水星食5回／金星食2回／火星食1回／木星食4回。

満月

  • 2027年の12回の満月のうち、最も大きく見えるもの（望の瞬間に月の地心距離が最小となるもの）は1月22日の満月（22～23日の月）。また、最も小さく見える（地心距離が最大となる）のは7月19日の満月（18日～19日の月）。

その他

以下で「旧暦」は「かつて用いられていた天保暦と同様の決め方による暦」と考えるものとする。

  • 伝統的七夕：8月8日
    二十四節気の一つ「処暑」（2027年は8月23日）の直前の新月の日（旧暦の七月一日。2027年は8月2日）を1日目として、7日目（旧暦七月七日）が伝統的七夕の日となる。
  • 中秋の名月：9月15日
    「秋分」（2027年は9月23日）の直前の新月の日（旧暦の八月一日。2027年は9月1日）を1日目として、15日目（旧暦八月十五日）が中秋の名月の日となる。2027年の場合、日付上は満月の1日前になる。また「後の月（旧暦九月十三日）」の日は10月12日。

