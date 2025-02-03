2027年の暦要項発表、8月にアフリカ北部などで皆既日食

国立天文台から、来年2027年の「令和9（2027）年暦要項」が発表された。日本で見られる日食・月食はない。伝統的七夕は8月8日、中秋の名月は9月15日。

【2026年2月2日 国立天文台】

国立天文台では、国際的に採用されている基準暦に基づいて、太陽・月・惑星の視位置など諸暦象事項を推算し、「暦書」として「暦象年表」を発行している。ここから主要な項目を抜粋したものが暦要項で、国立天文台で推算した翌年の暦（国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など）が掲載される。

暦要項は毎年2月の最初の官報で翌年分が発表されることになっており、2日に「令和9（2027）年暦要項」が発表された。主な内容は以下のとおり。

令和9（2027）年の国民の祝日

｜ 祝日 ｜ 日付 ｜ 祝日 ｜ 日付 ｜ ｜ 元日 ｜ 1月 1日 ｜ 海の日 ｜ 7月19日 ｜ ｜ 成人の日 ｜ 1月11日 ｜ 山の日 ｜ 8月11日 ｜ ｜ 建国記念の日 ｜ 2月11日 ｜ 敬老の日 ｜ 9月20日 ｜ ｜ 天皇誕生日 ｜ 2月23日 ｜ 秋分の日 ｜ 9月23日 ｜ ｜ 春分の日 ｜ 3月21日 ｜ スポーツの日 ｜ 10月11日 ｜ ｜ 昭和の日 ｜ 4月29日 ｜ 文化の日 ｜ 11月 3日 ｜ ｜ 憲法記念日 ｜ 5月 3日 ｜ 勤労感謝の日 ｜ 11月23日 ｜ ｜ みどりの日 ｜ 5月 4日 ｜ ｜ こどもの日 ｜ 5月 5日 ｜

3月22日は休日となる。上記のうち土曜日になるのは1月1日だけ。

2027年の日食・月食など

2027年には、世界全体で日食が2回起こる。月食（本影食）はない（以下で日時は日本時）。

日食

2月7日：金環日食（中心帯：チリ、アルゼンチン／部分食：南太平洋、南アメリカなど）

日本からは全く見えない。

8月2日:皆既日食(中心帯:アルジェリア、チュニジア、リビア、エジプト、イエメンなど/部分食:ヨーロッパ全域、アフリカ北部・中部、中東、インドなど)

日本からは全く見えない。

日本からは全く見えない。





月食

2月21日、7月19日、8月17日に半影月食が起こる。

惑星食

日本から見えるものは起こらない。世界全体では水星食5回／金星食2回／火星食1回／木星食4回。

満月

2027年の12回の満月のうち、最も大きく見えるもの（望の瞬間に月の地心距離が最小となるもの）は1月22日の満月（22～23日の月）。また、最も小さく見える（地心距離が最大となる）のは7月19日の満月（18日～19日の月）。

その他

以下で「旧暦」は「かつて用いられていた天保暦と同様の決め方による暦」と考えるものとする。