  1. トップ
  2. イベント

「星のソムリエシンポジウム」3月に与論島で開催！申込受付中

このエントリーをはてなブックマークに追加
第18回 星空案内人（星のソムリエ）シンポジウムが鹿児島県与論島にて、2026年3月14～16日に開催。現在申し込み受付中。

【2026年1月6日 星のソムリエ機構

毎年、星のソムリエ機構によって開催されている「星空案内人（星のソムリエ®）シンポジウム」。星のソムリエ同士の交流や星空案内人の能力向上を目指しています。2026年は鹿児島県与論島にて開催、現在申し込みを受付中です。

星空案内の活動をされている皆さん、星空案内人資格認定制度を各地で実施運営されているスタッフや講師の皆さん、制度の導入を考えている方、これから認定資格講座で資格取得を目指したい方、星空案内人のことをまだ知らないという方、全ての皆さまの参加を歓迎いたします。宇宙を通してみんなで楽しいひとときを過ごしましょう！現地とオンラインのハイブリッド開催です。

シンポジウム参加・那覇空港発着ツアー等の申し込みは第18回 星空案内人(星のソムリエ)シンポジウム＠与論島参加申込サイトまで。

募集要項 星空案内人（星のソムリエ®）シンポジウム開催要項。画像クリックで表示拡大

※与論島のアストロツーリズムの取り組みについては星ナビ近号にて紹介予定です。

■ 第18回 星空案内人（星のソムリエ®）シンポジウム開催要項
  • 日程：2026年3月14日（土）～3月16日（月）　※1日のみ参加などもOK！
  • 会場：与論町砂美地来館（さびちらかん、鹿児島県大島郡与論島）
  • 参加費：2000円（現地・オンライン同額）
  • 主催：特定非営利活動法人 星のソムリエ機構
  • 主な企画：「星空を資源とした地域活性化・観光開発」セッション、与論島の星のソムリエによる星空ツアーなど
  • アクセス：那覇 or 鹿児島から飛行機、もしくは那覇からフェリー
  • 参加プラン
    ①与論島を120%楽しみたい方は、日本旅行が企画するパッケージツアーへの申し込みを！（那覇からのフライト＋プリシアリゾートホテル宿泊＋食事付）
    ②費用は抑えつつも、与論島の雰囲気を味わいたい方はヨロン島観光協会が企画するツアーへの申し込みを！（民宿宿泊＋食事付）
    ※費用をとにかく抑えたい方は、ご自身で手配の上での参加も可能です。
  • 詳細・申込：第18回 星空案内人(星のソムリエ)シンポジウム＠与論島参加申込サイト

〈関連リンク〉

関連記事