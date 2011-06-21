「星のソムリエシンポジウム」3月に与論島で開催！申込受付中

第18回 星空案内人（星のソムリエ）シンポジウムが鹿児島県与論島にて、2026年3月14～16日に開催。現在申し込み受付中。

【2026年1月6日 星のソムリエ機構】

毎年、星のソムリエ機構によって開催されている「星空案内人（星のソムリエ®）シンポジウム」。星のソムリエ同士の交流や星空案内人の能力向上を目指しています。2026年は鹿児島県与論島にて開催、現在申し込みを受付中です。

星空案内の活動をされている皆さん、星空案内人資格認定制度を各地で実施運営されているスタッフや講師の皆さん、制度の導入を考えている方、これから認定資格講座で資格取得を目指したい方、星空案内人のことをまだ知らないという方、全ての皆さまの参加を歓迎いたします。宇宙を通してみんなで楽しいひとときを過ごしましょう！現地とオンラインのハイブリッド開催です。

シンポジウム参加・那覇空港発着ツアー等の申し込みは第18回 星空案内人(星のソムリエ)シンポジウム＠与論島参加申込サイトまで。

※与論島のアストロツーリズムの取り組みについては星ナビ近号にて紹介予定です。