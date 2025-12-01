来たれ、天文好き高校生！第5回日本天文学オリンピック参加者募集中
【2025年12月22日 星ナビ編集部】
レポート：梅本真由美
日本天文学オリンピック委員会は、第5回日本天文学オリンピック（兼 第19回国際天文学・天体物理学オリンピック 日本代表選抜）の開催を発表しました。予選は2026年1月11日（日）にオンラインで実施予定。現在、参加申込を受付中です。申し込み期限は2026年1月5日（月）23:59（日本時間）。
日本天文学オリンピックは代表（高校生以下に限定）の選抜も兼ねていますが、予選は年齢・学年を問わず、天文好きなら誰でも参加OK。試験はオンラインなので全国どこからでも参加できます。前回（2025年）の国際大会では日本代表の高校生5名が全員メダルを獲得する快挙を達成。その舞台裏や感動のエピソードは……詳しくは『星ナビ』2026年2月号「天文台マダムがゆく」にて！
- ■ 第5回日本天文学オリンピック（兼 第19回国際天文学・天体物理学オリンピック（IOAA）2026大会 日本代表選抜）
-
- 主催：一般社団法人日本天文学オリンピック委員会
- 協賛：株式会社気象工学研究所、一般社団法人A&A、K会、株式会社Space PLAN-K、アストロ・アカデミア、株式会社ビクセン
- 後援：京都産業大学
- 参加資格：どなたでも（大学生以上の方などもご参加いただけます）
※本選（国内二次選抜）進出・表彰の対象となる選抜枠への参加は、他国のIOAA予選に参加しておらず、かつ本選実施日（2026年2月22日）時点で12年間の初等・中等教育を修了していない方のみ。
- 参加費：3,500 円
- 試験内容：予選・本選ともに、IOAA Syllabusに準じます。また、本大会で出題・解答に用いることができる言語は日本語とします。