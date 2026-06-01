【特集】七夕／伝統的七夕（2026年7月7日／8月19日）

太陰太陽暦と太陽暦

おりひめ星（織女）とひこ星（牽牛）が年に一度だけ会うことができる七夕ですが、7月7日といえば日本列島の広い地域では梅雨のまっただ中で、例年この時季に2つの星を見ることはなかなか難しいものです。

ではなぜ、天候が悪いこの時期に「星のお祭り」をするのでしょうか。

実はこの問題は、明治の改暦（かいれき、カレンダーの決め方を変えること）に原因があります。もともとの七夕は太陰太陽暦（※）の「七月七日」に祝っていたものです。ところが、明治6年（1873年）からは太陰太陽暦ではなく西洋式の太陽暦を使うようになったため、七夕も約1か月早い時期に祝う行事となってしまいました。

現在でも、「太陽暦の7月7日」ではなく「太陰太陽暦の七月七日に相当する日」や「月遅れ（太陽暦の8月7日）」に七夕祭りを行うケースが多いようです。

※太陰太陽暦（たいいんたいようれき）：太陽太陰暦とも。古来より日本では暦（カレンダー）を作るにあたって、月と太陽両方の動きを計算に入れてきました。太陽だけを基準にする現在の太陽暦（グレゴリオ暦）と区別するために旧暦とも呼ばれます。太陰太陽暦は何度か改良されていて、明治の改暦直前には天保暦（てんぼうれき）と呼ばれる暦が使われていました。現在のカレンダーに「旧暦」として掲載されている日付は、かつての計算法などを参考に算出しているものです。