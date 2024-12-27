電熱線式ヒーター「Aquila レンズヒーターEH」発売10周年、数量限定で記念特価販売
【2025年10月10日 アストロアーツ オンラインショップ】
電熱線式ヒーター「Aquila レンズヒーターEH」は、おかげさまで発売から10周年を迎えました。
「Aquila レンズヒーターEH」は、カメラレンズの結露を防止する電熱線式ヒーターで、星景写真や星座写真の撮影には欠かせないアイテムです。発熱部には、直径わずか2.5mm・長さ約500mmの耐熱性シリコンコートゴムで被覆した発熱線を採用。非常にしなやかで、レンズ先端の外周に直接巻き付けて使用できます。
アストロアーツ オンラインショップおよびアストロアーツ楽天市場店では、発売10周年を記念し、数量限定で記念特価販売を実施します。
- ■ 価格
-
- 通常価格：3,850円（税込）
- 記念特価：3,080円（税込） 送料：600円
- お一人様1点限りとさせていただきます。
- 予定数量に達し次第、特価販売は終了いたします。
- ■ 「Aquila レンズヒーターEH」 主な仕様
-
- 直径：約2.5mm
- 長さ：約500mm
- リード長：約250mm（コードロック付き）
- コネクタ：EIAJ#2ジャック
- 出力：約2W（電源電圧 5V時）
- 対応レンズ外径（目安）：70~90mm
※電源は含まれません。市販のモバイルバッテリーをご用意ください。
