【特集】中秋の名月（2025年10月6日）

2025年は10月6日が「中秋の名月」の日で、少し遅めです。日付の上では満月の1日前ですが、見た目はほぼ満月です。澄んだ夜空に浮かぶ真ん丸い名月を眺めて楽しみましょう。

月は古くから人々に親しまれている身近な天体です。とくに天保暦（旧暦）八月十五日の月は「中秋の名月」として有名で、お月見をする習慣があります。

今年の名月は満月の1日前

お月見といえば「9月の満月」と思われがちですが、今年2025年の場合、中秋の名月の日は10月6日で、満月の日である10月7日の前日です。このように、中秋の名月は満月とは限りませんし（むしろ満月でないことのほうが多い）、9月とも限りません。中秋の名月の日は、どのように決まるのでしょうか。 名月といえば秋 そもそも「中秋の名月」とはなんでしょう。 昔から、秋こそが月を見るのに良い季節とされていました。その理由は、満月の高さと天気です。 夏の太陽は高く、冬は低いことはご存じでしょう。満月は地球から見て太陽の反対側にありますから、夏の満月は低く、冬は高くなります。つまり春か秋の満月が、ちょうど見上げるのに適した高さです。 春と秋とを比べると、「春がすみ」「秋晴れ」という言葉があるように、天気の良さでは断然秋。そこで、秋が月見のシーズンとなったとされています。 その秋（七月～九月）の中で、ちょうど真ん中の日が「中秋」、八月十五日です。そのため、八月十五日の月を「中秋の名月」と呼んで愛でることにしたのです。ちなみに似た言葉の「仲秋」は「八月」を指します（七月は孟秋（初秋）、九月は季秋（晩秋））。

「中秋」八月十五日の決め方 「秋が七月～九月」「中秋の名月は八月十五日」というのは現在の暦ではなく、天保暦（いわゆる「旧暦」）による日付です。現在、正式に旧暦を発表する機関はありませんが、かつての法則と同様に太陽と月の動きを元にして旧暦を計算することは可能です。具体的には「秋分日（太陽が秋分点を通過する日）以前の、一番近い朔（新月）の日を1日目（旧暦八月一日）として、15日目を中秋とする」と決められます。 このようにして旧暦を決めると、現在の暦からおよそ1か月遅れになるので、中秋の名月は9月になることが多いのです。2025年の場合、秋分日は9月23日、直前の朔の日は9月22日ですので、15日目（14日後）の10月6日が中秋となります。