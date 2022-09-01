2022年10月の星空
宵の南の空で、先月末に衝となったばかりの木星が見ごろを迎えている。マイナス2.9等級の輝きは、威光と表現するにふさわしい明るさだ。天体望遠鏡で縞模様やガリレオ衛星を観察しよう。南西の空に移ってきた土星も観察の好期が続いている。深夜になれば、マイナス1等級まで明るくなった火星も楽しめる。各惑星は望遠鏡とCMOSカメラで拡大撮影にも挑戦してみたい。
こうした明るい惑星を見つけたら、その惑星の近くにある黄道12星座も意識して探そう。土星はやぎ座、土星と木星の間がみずがめ座で、木星はうお座、そこからおひつじ座、おうし座で火星、といった具合だ。黄道から離れて東や北にも目を向けると、ペガスス座やアンドロメダ座、カシオペヤ座なども見つかる。ムック『スマホで楽しむ星座入門』や無料アプリ「星空ナビ」などを活用して、惑星と共に星座観察、星座の中の二重星や銀河観察もお楽しみください。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|1日
|ごろ
|シリウスの伴星Bが最遠
|6日
|（木）
|衛星トリトンによる12等星の食
|8日
|（土）
|月と木星が接近
|9日
|（日）
|水星が西方最大離角
|9日
|（日）
|10月りゅう座流星群が極大
|10日
|ごろ
|パラスとシリウスが大接近
|22日
|（土）
|オリオン座流星群が極大
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
- 1日夕方～宵：アンタレスと並ぶ
- 3日：🌓上弦
- 5日夕方～深夜：土星と並ぶ
- 8日：後の月
- 8日夕方～9日未明：木星と接近
- 10日：🌕満月（ハンターズムーン）
- 14日深夜～15日明け方：火星と並ぶ
- 15日宵～深夜：火星と並ぶ
- 17日深夜～18日明け方：ポルックスと大接近
- 18日：🌗下弦
- 21日未明～明け方：レグルスと接近
- 25日：🌑新月（ヨーロッパ、中東、ロシア西部などで部分日食）
- 28日夕方：アンタレスと接近
水星
- 上旬：明け方 0.1等
- 中旬：明け方 -0.9等
- 下旬：明け方 -1.1等
- 1日：留
- 9日：西方最大離角
- 18日ごろ：おとめ座γ星ポリマ（2.7等）と大接近
金星
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
- 21日：外合
火星（▶ 特集ページ）
- 上旬：宵～明け方 -0.7等
- 中旬：宵～明け方 -0.9等
- 下旬：宵～明け方 -1.1等
- 14日深夜～15日明け方：月と並ぶ
- 15日宵～深夜：月と並ぶ
- 16日ごろ：おうし座の超新星残骸M1かに星雲と大接近
- 30日：留
木星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～未明 -2.9等
- 中旬：夕方～未明 -2.9等
- 下旬：夕方～未明 -2.8等
- 8日夕方～9日未明：月と接近
土星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～未明 0.5等
- 中旬：夕方～未明 0.5等
- 下旬：夕方～深夜 0.6等
- 5日夕方～深夜：月と並ぶ
- 23日：留
天王星
- 上旬：宵～明け方 5.7等
- 中旬：宵～明け方 5.6等
- 下旬：宵～明け方 5.6等
海王星
- 上旬：夕方～未明 7.8等
- 中旬：夕方～未明 7.8等
- 下旬：夕方～未明 7.8等
主な彗星、小惑星
パンスターズ彗星（C/2017 K2）
- 上旬：夕方 9等
ネオワイズ彗星（C/2022 P1）
- 上旬：宵～深夜 10等
- 上旬：宵～深夜 10等
- 上旬：夕方～宵 10等
小惑星パラス
- 上旬：未明～明け方 9等
- 中旬：未明～明け方 9等
- 下旬：未明～明け方 8等
- 1日ごろ：おおいぬ座β星ミルザム（2.0等）と接近
- 4日：西矩（おおいぬ座）
- 10日ごろ：おおいぬ座α星シリウス（-1.4等）と大接近
- 19日ごろ：おおいぬ座の散開星団M41と接近
小惑星ジュノー
- 上旬：夕方～未明 8等
- 中旬：夕方～未明 9等
- 下旬：夕方～未明 9等
小惑星ベスタ
- 上旬：夕方～未明 7等
- 中旬：夕方～深夜 7等
- 下旬：夕方～深夜 7等
- 6日ごろ：やぎ座の球状星団M30と接近