2023年2月の星空

今月の注目は何と言ってもズィーティーエフ彗星（C/2022 E3）。ぎょしゃ座のカペラ、火星、おうし座のアルデバランと、次々に明るい星の近くを通り過ぎていくので見つけやすい。宵の時間帯に高いことも好条件だ。月明かりの影響を受けてしまう期間もあるが、観望や撮影を存分に楽しもう。

夕方の西の空には一番星の金星二番星の木星が並んで輝く。来月初めの最接近に向け、日を追うごとに間隔が小さくなっていく様子を追いかけよう。宵の天頂付近に光る火星は小さくなったものの、まだ0等級の明るさで冬の星々とともに夜空を飾っている。

オリオン座の下に隠れている、今年の干支と同じうさぎ座も忘れずに眺めたい。最輝星が3等級とやや暗めだが、位置がわかりやすいので見つけるのは難しくないはずだ。関東以南であればうさぎ座のさらに下、地平線近くのカノープスも探してみよう。

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全天星図

全天星図

東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。

主な天文現象

2月 ズィーティーエフ彗星が5等前後
15日ごろ 金星と海王星が大接近
22日（水） 細い月と金星が接近
28日（火） 月と火星が接近
カレンダー（月齢と天文現象）

月、惑星

  • 1日未明：火星と接近
  • 3日夕方～4日未明：ポルックスと接近
  • 6日：🌕満月（スノームーン／本年最小の満月）
  • 6日宵～7日明け方：レグルスと接近
  • 11日未明～明け方：スピカと並ぶ
  • 11日深夜～12日未明：スピカと並ぶ
  • 14日：🌗下弦
  • 15日未明～明け方：アンタレスと大接近
  • 20日：🌑新月
  • 22日夕方～宵：金星と接近
  • 23日夕方～宵：木星と並ぶ
  • 26日夕方～深夜：プレアデス星団と接近
  • 27日：🌓上弦
  • 28日夕方～1日未明：火星と接近

水星

  • 上旬：未明～明け方 -0.1等
  • 中旬：明け方 -0.2等
  • 下旬：見えない

金星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 -3.9等
  • 中旬：夕方～宵 -4.0等
  • 下旬：夕方～宵 -4.0等

火星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～未明 -0.1等
  • 中旬：夕方～未明 0.1等
  • 下旬：夕方～未明 0.3等

木星▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～宵 -2.2等
  • 中旬：夕方～宵 -2.1等
  • 下旬：夕方～宵 -2.1等
  • 23日夕方～宵：細い木星と並ぶ

土星▶ 特集ページ

  • 上旬：見えない
  • 中旬：見えない
  • 下旬：見えない
  • 17日：合

天王星

  • 上旬：夕方～深夜 5.7等
  • 中旬：夕方～深夜 5.8等
  • 下旬：夕方～深夜 5.8等

海王星

  • 上旬：夕方～宵 7.9等
  • 中旬：夕方～宵 8.0等
  • 下旬：夕方 8.0等

主な彗星、小惑星

ズィーティーエフ彗星（C/2020 V2）

  • 上旬：夕方～深夜 10等
  • 中旬：夕方～深夜 10等
  • 下旬：夕方～深夜 10等

パンスターズ彗星（C/2022 A2）

  • 上旬：夕方／未明～明け方 9等
  • 中旬：夕方／未明～明け方 9等
  • 下旬：夕方／未明～明け方 10等
  • 17日ごろ：ケフェウス座の散光星雲IC 1396と接近

ズィーティーエフ彗星（C/2022 E3）▶ 特集ページ

  • 上旬：夕方～未明 5等
  • 中旬：夕方～未明 7等
  • 下旬：夕方～深夜 8等

準惑星ケレス

  • 上旬：深夜～明け方 8等
  • 中旬：宵～明け方 7等
  • 下旬：宵～明け方 7等
  • おとめ座銀河団を通過中

小惑星パラス

  • 上旬：宵～未明 8等
  • 中旬：夕方～深夜 8等
  • 下旬：夕方～深夜 8等