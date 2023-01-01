2023年2月の星空
今月の注目は何と言ってもズィーティーエフ彗星（C/2022 E3）。ぎょしゃ座のカペラ、火星、おうし座のアルデバランと、次々に明るい星の近くを通り過ぎていくので見つけやすい。宵の時間帯に高いことも好条件だ。月明かりの影響を受けてしまう期間もあるが、観望や撮影を存分に楽しもう。
夕方の西の空には一番星の金星と二番星の木星が並んで輝く。来月初めの最接近に向け、日を追うごとに間隔が小さくなっていく様子を追いかけよう。宵の天頂付近に光る火星は小さくなったものの、まだ0等級の明るさで冬の星々とともに夜空を飾っている。
オリオン座の下に隠れている、今年の干支と同じうさぎ座も忘れずに眺めたい。最輝星が3等級とやや暗めだが、位置がわかりやすいので見つけるのは難しくないはずだ。関東以南であればうさぎ座のさらに下、地平線近くのカノープスも探してみよう。
全天星図
東京で15日の20時ごろ、南に向かって見上げたときの星空です。月初は21時ごろ、月末は19時ごろに同じような星空になります。
大阪では約20分後、福岡では約40分後に同様の星空になります。
主な天文現象
|2月
|ズィーティーエフ彗星が5等前後
|15日
|ごろ
|金星と海王星が大接近
|22日
|（水）
|細い月と金星が接近
|28日
|（火）
|月と火星が接近
|カレンダー（月齢と天文現象）
月、惑星
月
水星
- 上旬：未明～明け方 -0.1等
- 中旬：明け方 -0.2等
- 下旬：見えない
金星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～宵 -3.9等
- 中旬：夕方～宵 -4.0等
- 下旬：夕方～宵 -4.0等
火星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～未明 -0.1等
- 中旬：夕方～未明 0.1等
- 下旬：夕方～未明 0.3等
- 1日未明：月と接近
- 11日ごろ：ズィーティーエフ彗星と大接近
- 28日夕方～1日未明：月と接近
木星（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～宵 -2.2等
- 中旬：夕方～宵 -2.1等
- 下旬：夕方～宵 -2.1等
- 23日夕方～宵：細い木星と並ぶ
土星（▶ 特集ページ）
- 上旬：見えない
- 中旬：見えない
- 下旬：見えない
- 17日：合
天王星
- 上旬：夕方～深夜 5.7等
- 中旬：夕方～深夜 5.8等
- 下旬：夕方～深夜 5.8等
海王星
- 上旬：夕方～宵 7.9等
- 中旬：夕方～宵 8.0等
- 下旬：夕方 8.0等
- 15日ごろ：金星と大接近
主な彗星、小惑星
ズィーティーエフ彗星（C/2020 V2）
- 上旬：夕方～深夜 10等
- 中旬：夕方～深夜 10等
- 下旬：夕方～深夜 10等
パンスターズ彗星（C/2022 A2）
- 上旬：夕方／未明～明け方 9等
- 中旬：夕方／未明～明け方 9等
- 下旬：夕方／未明～明け方 10等
- 17日ごろ：ケフェウス座の散光星雲IC 1396と接近
ズィーティーエフ彗星（C/2022 E3）（▶ 特集ページ）
- 上旬：夕方～未明 5等
- 中旬：夕方～未明 7等
- 下旬：夕方～深夜 8等
- 2日：地球と最接近
- 6日ごろ：ぎょしゃ座α星カペラ（0.1等）と大接近
- 6日ごろ：ぎょしゃ座ε星アルマーズ（3.0等）と大接近
- 8日ごろ：ぎょしゃ座の散光星雲IC 405勾玉星雲と接近
- 9日ごろ：ぎょしゃ座ι星ハッサレー（2.7等）と大接近
- 11日ごろ：火星（0.0等）と大接近
- 15日ごろ：おうし座α星アルデバラン（0.9等）と大接近
- 15日ごろ：おうし座の散開星団Mel 25ヒヤデス星団と接近
準惑星ケレス
- 上旬：深夜～明け方 8等
- 中旬：宵～明け方 7等
- 下旬：宵～明け方 7等
- おとめ座銀河団を通過中
小惑星パラス
- 上旬：宵～未明 8等
- 中旬：夕方～深夜 8等
- 下旬：夕方～深夜 8等
- 15日ごろ：おおいぬ座の散開星団M41と接近
- 19日ごろ：おおいぬ座ν2星（4.0等）と大接近
- 21日ごろ：おおいぬ座β星ミルザム（2.0等）と接近
- 27日ごろ：おおいぬ座α星シリウス（-1.4等）と接近