2023年2月の星空

今月の注目は何と言ってもズィーティーエフ彗星（C/2022 E3）。ぎょしゃ座のカペラ、火星、おうし座のアルデバランと、次々に明るい星の近くを通り過ぎていくので見つけやすい。宵の時間帯に高いことも好条件だ。月明かりの影響を受けてしまう期間もあるが、観望や撮影を存分に楽しもう。

夕方の西の空には一番星の金星と二番星の木星が並んで輝く。来月初めの最接近に向け、日を追うごとに間隔が小さくなっていく様子を追いかけよう。宵の天頂付近に光る火星は小さくなったものの、まだ0等級の明るさで冬の星々とともに夜空を飾っている。

オリオン座の下に隠れている、今年の干支と同じうさぎ座も忘れずに眺めたい。最輝星が3等級とやや暗めだが、位置がわかりやすいので見つけるのは難しくないはずだ。関東以南であればうさぎ座のさらに下、地平線近くのカノープスも探してみよう。