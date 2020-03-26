アップデータ

ステラショット2の不具合修正や機能追加を行うアップデータ（更新プログラム）を提供しています。 随時更新されますので、常に最新の状態にしておくことをおすすめいたします。 不具合が発生した際は、まず最新アップデータのインストールをお試しください。

最終更新

  • 2.0l アップデータ（2022/07/14 公開）

「2.0l アップデータ」では、GearBox接続の機能改善を行いました。

2.0l アップデータ

（ファイル名：St2up2.0l.exe / サイズ：116MB）

リリースノート（ファイル名：St2up20l.txt）

更新手順

□ 2.0l アップデータ

  1. 下記リンクからアップデータをダウンロードします。

    2.0l アップデータ

  2. ダウンロードしたプログラムファイルをダブルクリックで実行し、画面の指示にしたがってインストールを完了します。
  3. 「ステラショット2」を起動します。
  4. ［ヘルプ］メニュー→［ステラショットについて］から「バージョン情報」ダイアログを表示し、「2.0lアップデータ」の表記があることを確認します。
    ※メニューが表示されない場合は [Alt] キーを押して表示します

□ 2.0k アップデータ

  1. 下記リンクからアップデータをダウンロードします。

    2.0k アップデータ

  2. ダウンロードしたプログラムファイルをダブルクリックで実行し、画面の指示にしたがってインストールを完了します。
  3. 「ステラショット2」を起動します。
  4. ［ヘルプ］メニュー→［ステラショットについて］から「バージョン情報」ダイアログを表示し、「2.0kアップデータ」の表記があることを確認します。
    ※メニューが表示されない場合は [Alt] キーを押して表示します

主な機能追加・修正（GearBoxファームウェア更新による修正項目を含む）

2.0l（2022/07/14）

機能追加・改善

  • CMOSカメラで撮影された画像の露出設定等を再生画面に表示。
  • 【GearBox】GearBox設定・望遠鏡・カメラ選択時の情報取得時間を短縮。

不具合修正

  • 【GearBox】GearBox 経由でQHYCCDカメラに接続した際、初回のみライブビューの開始に失敗する。

2.0k（2022/06/17）

機能追加・改善

  • 【PC直結】Player One カメラに対応。
  • 【GearBox】GearBoxのファームウェア更新手順を変更。（GearBox 2.0-180 / INDIGO 2.0-178以降）
  • 【GearBox】INDIGO indigo_mount_starbook に対応。これにともないStarBookシリーズの接続手順を変更。（GearBox 2.0-180 / INDIGO 2.0-178以降）

不具合修正

  • ライブビュー開始時、初期状態が最長露出になる。
  • 【GearBox】カメラに接続した際、ライブビュー画像がちらつく。

2.0j（2022/03/15）

機能追加・改善

  • タカハシ TEMMA3 に対応（プレビュー版）。天頂同期、日時設定、微動速度「中速」に対応。
  • キヤノン EOS R3 に対応。
  • ZWO SDK を "v.1.21" に更新。
  • QHYCCD SDK を "22.02.17" に更新。
  • CMOS カメラのライブビュー画面のフレームレートを向上。
  • 冷却 CMOS カメラで撮影中に、冷却温度を常に表示。
  • リアルタイム画像のフレームレートを向上。
  • オートガイドグラフに露出中を示すマークを表示。
  • メニューバーをデフォルトで表示。

不具合修正

  • QHYCCD カメラでライブビュー画面を表示すると、その後の動作が不安定になることがある。
  • インターバル撮影時にライブビュー画面が更新されない。

2.0i（2021/09/13）

機能追加・改善

  • キヤノン EOS-1DX Mark III / EOS M6 Mark II / EOS M200 / EOS Kiss X10i に対応。
  • ニコン Z 6II / Z 7II / D6 / D780 に対応。
  • ZWO SDK を "v.1.19.1" に更新。
  • QHYCCD SDK を "21.09.06" に更新。
  • 再生表示の撮影情報で、ISO 感度の表示上限を引き上げ。また、新たに拡張 ISO 感度の表示に対応。

不具合修正

  • 光害カットフィルター使用時、導入補正の画像マッチングに失敗することがある。
  • ミラーアップ撮影の設定を有効にしたまま ZWO CMOS カメラに接続すると、 同設定を無効にできず、撮影に失敗する。
  • ライブビュー表示中にカメラが切断されると、アプリケーションを終了できない。

2.0h（2021/06/02）

機能追加・改善

  • セレストロン StarSense Auto Align に対応。
  • iOptron CEM26 / CEM40 / GEM28 / GEM45 / CEM70 / CEM120 に対応。
  • 「オートガイド設定」ダイアログの「パルス発生しきい値」に「しきい値以下でも常にパルス発生」を追加。詳細はニュースリリースをご覧ください。

不具合修正

  • タカハシ Temma シリーズに接続するとアプリケーションが強制終了することがある。

2.0g（2021/04/27）

不具合修正

  • 導入補正を実行するとアプリケーションがハングアップすることがある。
  • Sky-Watcher の一部の望遠鏡で同期及び導入補正ができない。
  • 「スケジュール」撮影の「インターバル」でブラケット処理が働かない。
  • オートガイド実行中に空が曇るとアプリケーションが強制終了することがある。
  • 画像保存先フォルダが存在しない場合にアプリケーションが起動しないことがある。

2.0f1（2020/12/28）

不具合修正

  • 撮影画像の保存先フォルダの階層が深い場合にステラショット2が起動しないことがある。

2.0f（2020/12/17）

機能追加・改善

  • 五藤テレスコープ MX-HD に対応
  • キヤノン EOS R5 / EOS R6 に対応
  • ニコン Z 5 に対応
  • 【PC直結】QHYCCD QHY5III462C に対応
  • 【GearBox】富士フイルム X-Pro3 / X-T3 / X-T4 / GFX 50S に対応
  • 再生画面で「SI」ボタンの連携機能で「ステライメージ9」に対応

不具合修正

  • Windows 10 の特定のバージョンにおいて、日時・場所送信を行うとアプリケーションがハングアップする
  • ライブビュー画面の終了中にカメラを切断すると、画面の表示切り替えが できない
  • 【PC直結】ZWO カメラの撮影中断後に、続けて撮影の開始ができない
  • 【PC直結】ZWO カメラの撮影画像の保存に失敗することがある
  • 「月の出没」の時刻がある特定の時間帯となる日時・場所に設定されていると、起動後にアプリケーションがハングアップする
  • 起動直後に再生画面の「フォルダ」ボタンをクリックすると、設定した保存先と 異なるフォルダが開くことがある
  • 保存先フォルダに、ファイル名の一部に拡張文字を含むファイルが存在すると、読み込み時にアプリケーションがハングアップする

2.0e2（2020/12/08）

不具合修正

  • 星図において「月の出没」の時刻がある特定の時間帯となる地域・日時に設定されている場合に、起動後の操作が行えなくなる不具合

2.0e（2020/08/11）

不具合修正

  • ライブビューの「通常」モードで画面の拡大・縮小を繰り返すと、拡大範囲の表示がずれる。
  • 【PC直結】CMOS カメラの撮影後に、ライブビューの「通常」モードで画面を拡大するとアプリケーションが異常終了する（画質「1×1ビニング」以外）。
  • 【PC直結】カラー CMOS カメラで、ライブビューの「通常」モードを表示し、画面の右下部分を拡大するとアプリケーションが異常終了する。
  • 【PC直結】カラー CMOS カメラで、ライブビューの「連続撮影」モードを表示するとハングアップすることがある。
  • 冷却 CMOS カメラの徐冷機能が動作しないことがある。
  • 冷却 CMOS カメラの「冷却設定」で「急冷から徐冷」を設定し冷却すると、徐冷への切り替え時に温度が下がりすぎることがある。

2.0d（2020/06/11）

機能追加・改善

  • カメラ制御
    • 【PC直結】星図画面にバッテリーの残量を示すインジケータを表示。
    • 冷却 CMOS カメラの「冷却設定」の値を保存し、次回起動時に設定を反映。
  • 極軸補正
    • 計測の「停止」ボタンをクリック後、即座に望遠鏡の導入を停止。

不具合修正

  • 望遠鏡制御
    • 【PC直結】「望遠鏡選択」ダイアログを複数回開くと、COM ポートの項目が重複して表示される。
    • 【PC直結】「望遠鏡選択」ダイアログを閉じると、現在の機種と異なる望遠鏡が選択されることがある。
    • 微動導入で、導入完了までの進行状況を示す緑色のバーが表示されない。
    • 微動導入後に微動速度が低速になる。
    • 微動導入で、望遠鏡が目標天体の反対方向に動くことがある。
    • 極軸補正後の微動導入で、赤緯軸が目標天体の反対方向に動くことがある。
    • 【GearBox】微動導入が終了しないことがある。
  • 極軸補正
    • 子午線の数度西側を計測開始位置に指定すると、計測中に望遠鏡が子午線を越えて東側に動くことがある。
  • カメラ制御
    • 【PC直結】キヤノンミラーレスカメラで、ライブビュー画面の拡大ができない。
    • 【PC直結】ニコンカメラで、ライブビューの「連続撮影」モードから「通常」モードに切り替えるとハングアップする。
    • 【PC直結】ニコンカメラのバルブモードで、ミラーアップ撮影ができない。
    • CMOS カメラで、ライブビューの「連続撮影」モード切り替え後に撮影ができない。
    • 冷却 CMOS カメラの「冷却設定」の「急冷から徐冷」に異常値が表示されることがある。
  • オートガイダー制御
    • 【GearBox】「オートガイド設定」ダイアログのパルス発生しきい値の「計算」ボタンが無効。

2.0c（2020/04/30）

機能追加・改善

  • 【GearBox】デジタルカメラ撮影後にRAW画像をPCへ自動的に転送しないオプションを追加
  • 導入補正に伴う画像マッチングの精度・安定性を向上

不具合修正

  • 【GearBox】接続チェックまたは接続時にGearBoxと通信できないことがある。
  • 【GearBox】カメラ機種の選択項目が更新されないことがある
  • 【GearBox】バルブ撮影を中止できない
  • 【GearBox】ライブビューの「連続撮影」モード中に撮影した画像がメモリカードに保存される
  • 【GearBox】CMOSカメラ接続時にライブビューの露出・ゲイン設定変更の反映に時間がかかる
  • 【GearBox】選択した機種と異なるカメラに接続されることがある
  • オートガイドのパルス出力に「望遠鏡の微動」を設定するとキャリブレーションで誤った計測結果となる

2.0b（2020/04/10）

機能追加・改善

  • ASCOM 接続で微動導入に対応
  • 曇り判定の精度を改善

不具合修正

  • ライブビュー中に「連続撮影」モードから「通常」モードに切り替えるとライブビューが開始されないことがある
  • ライブビューを終了できないことがある
  • 【GearBox】CMOS カメラ接続時に撮影設定のゲインの最大値がカメラの最大値と異なる値で表示される
  • 【GearBox】デジタルカメラ接続時に撮影設定の ISO 感度が重なって表示されることがある
  • カメラとオートガイダーを接続してカメラのライブビューを行うと、アプリエラーが発生する

2.0a（2020/03/26）

機能追加・改善

  • 「天体表示」ダイアログの表示項目に「探査機」を追加
  • 望遠鏡の微動導入の完了までに要する時間を短縮
  • 冷却CMOSカメラの冷却制御（急冷・徐冷）に対応
  • バースト撮影画像の取り込み後、画像を再生画面に表示
  • 【PC 直結】キヤノンカメラで C-RAW 形式での撮影に対応
  • 【GearBox】キヤノンカメラで海外モデルの表記を国内モデルで表示
  • 「極軸補正」ダイアログの表示を改善

不具合修正

  • 「オートガイド設定」ダイアログの登録が設定管理に反映されない
  • 【GearBox】望遠鏡、カメラ、オートガイダーの機種取得中にアプリケーションがハングアップすることがある
  • ライブビュー画面が時間の経過で更新されないことがある
  • 「ミラーアップ」を設定すると撮影が開始しない
  • 【GearBox】ライブビュー画像の拡大ができない
  • オートガイド中にアプリケーションがハングアップすることがある
  • 【GearBox】オートガイド画面でリアルタイム画像の明るさが変更できない

今後の対応予定

今後のアップデータで対応予定の既知の問題、改善予定の項目です。専用コントロールボックス「GearBox」ファームウェアによる修正項目を含みます。
　対応まで今しばらくお待ちください。（更新：2020/12/17）。

不具合項目

  • 設定した観測場所（海外等）のタイムゾーン設定が変わってしまうことがある。
  • 【PC直結】QHYCCDカラーカメラで撮影・ライブビューに失敗することがある
  • 【GearBox】ミラーアップ撮影ができない（「ミラーアップ」ボタンが無効）

※ 最新アップデータを適用する際は、GearBox のファームウェア更新データも併せてご確認ください。