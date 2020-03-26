今後のアップデータで対応予定の既知の問題、改善予定の項目です。専用コントロールボックス「GearBox」ファームウェアによる修正項目を含みます。

対応まで今しばらくお待ちください。（更新：2020/12/17）。

不具合項目

設定した観測場所（海外等）のタイムゾーン設定が変わってしまうことがある。

【PC直結】QHYCCDカラーカメラで撮影・ライブビューに失敗することがある

【GearBox】ミラーアップ撮影ができない（「ミラーアップ」ボタンが無効）

※ 最新アップデータを適用する際は、GearBox のファームウェア更新データも併せてご確認ください。