ステラショット2の不具合修正や機能追加を行うアップデータ（更新プログラム）を提供しています。
随時更新されますので、常に最新の状態にしておくことをおすすめいたします。
不具合が発生した際は、まず最新アップデータのインストールをお試しください。
「2.0l アップデータ」では、GearBox接続の機能改善を行いました。
（ファイル名：St2up2.0l.exe / サイズ：116MB）
リリースノート（ファイル名：St2up20l.txt）
機能追加・改善
不具合修正
機能追加・改善
不具合修正
機能追加・改善
不具合修正
機能追加・改善
不具合修正
機能追加・改善
不具合修正
不具合修正
不具合修正
機能追加・改善
不具合修正
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機能追加・改善
不具合修正
機能追加・改善
不具合修正
機能追加・改善
不具合修正
機能追加・改善
不具合修正
今後のアップデータで対応予定の既知の問題、改善予定の項目です。専用コントロールボックス「GearBox」ファームウェアによる修正項目を含みます。
対応まで今しばらくお待ちください。（更新：2020/12/17）。
不具合項目
※ 最新アップデータを適用する際は、GearBox のファームウェア更新データも併せてご確認ください。