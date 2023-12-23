アプリから（推奨）：

「ステラショット」の［ヘルプ］メニュー（※）→［ステラショットの更新］をクリックすると、現在の状態より新しいバージョンが公開されているかどうかを自動チェックします。新しいアップデータがあれば、画面にしたがってダウンロードしてください。

※メニューが非表示になっている場合はキーボードのAltキーを押して表示します