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星ナビ 2026年8月号

綴じ込み付録「夏の星空＆おでかけダイアリー」 / ネットワークカメラで火球をゲット / セレストロン Origin Mark II / 冥王星惑星“降格”から20年 / 公開天文台の次の100年 / ほか