天文書評＆新刊情報

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📗 新刊情報

2026年7月～2026年5月（※リンク先はAmazon）

📖 天体のひみつがぜんぶわかる！　すごすぎる 夜空の図鑑

藤井大地 著／KADOKAWA

📖 まいにち1つ、ワクワク発見！　100日で理科にハマっちゃう 「地球と宇宙」のはなし

左巻健男 著、井上貫之 著／実務教育出版

📖 ニュートン科学の学校シリーズ　星と星座の学校

渡部潤一 監修／ニュートンプレス

📖 眠れない夜に読む 宇宙のはなし

池内了 著／リベラル社

📖 新版　クレヨンしんちゃんのまんが宇宙のふしぎなぜなにブック

臼井儀人 著、造事務所 著／双葉社

📖 天空史マップ　神話・観測・開発の全記録

ピエール・レナ 著、クリスティアン・グラタルー 著、小川浩一 訳、大向一行 監修、ナショナル ジオグラフィック 編／日経ナショナル ジオグラフィック

📖 ぜんぶわかる宇宙図鑑

渡部潤一 監修／成美堂出版

📖 星の王子さまとめぐる 星ぼしの旅

縣秀彦 著／河出書房新社

📖 天文対話　（上）

ガリレオ・ガリレイ 著、田中一郎 訳／岩波書店

📖 せかいでいちばんやさしい　うちゅうのおはなし　ちいさなたんけんか リトル・マラバーのぼうけん

山下美樹 著、中村智樹 監修／KADOKAWA

📖 こころがふわりと軽くなる　宇宙の旅

永田美絵 著／イースト・プレス

📖 コペルニクス説遺聞　原典でたどる科学革命初期の諸相

高橋憲一 編・訳／みすず書房

📖 ここまでわかった！　最新 宇宙大図鑑

DK社 著、日暮雅通 著／河出書房新社

📖 ロケット・人工衛星・宇宙ステーションのすごい世界

㊙情報取材班 編／青春出版社

📖 まんが　星空の不思議

藤井龍二 著／筑摩書房

📖 図解プレミアム　眠れなくなるほど面白い 宇宙の話　素朴なギモンを解決 宇宙のナゾに迫る‼

渡部潤一 監修／日本文芸社

📖 見えないブラックホールを見る　世界をつなぐ観測プロジェクト

本間希樹 著／日本評論社

📖 学校では教えてくれない　ヤバい宇宙図鑑

ゆっくり宇宙教室 著、左巻健男 監修／SBクリエイティブ

📖 知れば知るほど感動する　最高に美しい宇宙の図鑑

縣秀彦 著／SBクリエイティブ

📖 数学でひもとく宇宙　惑星の成り立ちから宇宙ステーションまで

横山明日希 監修、沼倫加 著／オーム社

📖 星と天体観測と旅の本　改訂版

昭文社 旅行ガイドブック 編集部 編／昭文社

📖 プラネタリウム百年史　人々、場所、装置の物語

マシュー・マクマホン 編、ペドロ・M・P・ラポーゾ 編、マイク・スメイル 編、キャサリン・ボイス゠ジャシーノ 編、水嶋英治 訳、木村かおる 訳／丸善出版

📖 にゃんこ大戦争でまなぶ！　星空と宇宙のヒミツ

ポノス株式会社 監修、渡部潤一 監修／KADOKAWA

📖 怖い宇宙　巨大太陽フレアと磁気嵐の脅威

片岡龍峰 著／早川書房

📖 宇宙開発の哲学　科学ではわからない最後の問い

立花幸司 著／光文社

📖 人にちょっと話せるようになる　「宇宙のしくみ」

山村紳一郎 著／ベレ出版

📖 本当に感動する　サイエンス超入門！　無とは何か　宇宙は「無」から生まれたのか

和田純夫 監修／ニュートンプレス

📖 新・宇宙法　AI時代の倫理・法制度・ガバナンス

ウゴ・パガロ 著、新保史生 訳、畠山記美江 訳、小塚荘一郎 監修／商事法務

📖 ニュートン超図解新書　最強に面白い 宇宙のミステリー

縣秀彦 監修／ニュートンプレス

📖 無とは何か

堀田昌寛 著／SBクリエイティブ

📖 日本で一番すてきな星空ガイド

縣秀彦 著／エクスナレッジ

📖 物語のある星座図鑑

ペズル 著、浦智史 監修、日本星景写真協会 写真／三才ブックス

📖 なるほど現代宇宙論

二間瀬敏史 著／日本評論社

📖 宇宙機の軌道と姿勢の力学

山田克彦 著／森北出版

📖 あなたの超小型衛星を作ってみませんか？　Ver.1.1　設計・製作から運用まで

久野治義 著、長谷部信行 著／恒星社厚生閣

📖 宇宙はどう生まれたのか　世界の「起源」がわかる素粒子物理学超入門

野村泰紀 著／マガジンハウス

📖 角川まんが科学シリーズ　星と宇宙の科学　地球の危機を回避せよ！

国立天文台 企画・原案・監修、松浦はこ 著・イラスト／KADOKAWA

📖 星空かんさつカード　星よみ

井川俊彦 著、渡部潤一 監修／幻冬舎

📖 うちゅうのおんどく

永田美絵 監修、篠原菊紀 監修／リベラル社

📖 宇宙のはじまりと素粒子　ウロボロスの蛇でたどる現代物理学

田島治 著／講談社

📖 コヒーレント宇宙光通信入門　光でつなぐ次世代宇宙ネットワーク

高山佳久 著・編、安藤俊行 著、向井達也 著、原口英介 著、竹中秀樹 著、倉伸宏 著／コロナ社

📖 金星への帰還　夜明けを信じ続けた、金星探査機「あかつき」の再挑戦と復活

中村正人 著／幻冬舎

📖 宇宙・生物・心・脳・芸術・社会・哲学・人生の視点から読み解く！　時間の正体

藤沢健太 著、一川誠 著／あさ出版

📖 天文学シリーズ 7　宇宙の創世　ビッグバンの秘密

奥山京 著／東京図書出版

📖 京大人気レクチャー　宇宙科学入門

太田耕司 著／化学同人

📖 天文宇宙検定公式問題集　1級 天文宇宙博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　2級 銀河博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　3級 星空博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　4級 星博士ジュニア 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

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