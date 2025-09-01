天文書評＆新刊情報

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📗 新刊情報

2026年6月～2026年4月（※リンク先はAmazon）

📖 数学でひもとく宇宙　惑星の成り立ちから宇宙ステーションまで

横山明日希 監修、沼倫加 著／オーム社

📖 星と天体観測と旅の本

昭文社 旅行ガイドブック 編集部 編／昭文社

📖 プラネタリウム百年史　人々、場所、装置の物語

マシュー・マクマホン 編、ペドロ・M・P・ラポーゾ 編、マイク・スメイル 編、キャサリン・ボイス゠ジャシーノ 編、水嶋英治 訳、木村かおる 訳／丸善出版

📖 にゃんこ大戦争でまなぶ！　星空と宇宙のヒミツ

ポノス株式会社 監修、渡部潤一 監修／KADOKAWA

📖 怖い宇宙　巨大太陽フレアと磁気嵐の脅威

片岡龍峰 著／早川書房

📖 宇宙開発の哲学　科学ではわからない最後の問い

立花幸司 著／光文社

📖 人にちょっと話せるようになる　「宇宙のしくみ」

山村紳一郎 著／ベレ出版

📖 本当に感動する　サイエンス超入門！　無とは何か　宇宙は「無」から生まれたのか

和田純夫 監修／ニュートンプレス

📖 ニュートン超図解新書　最強に面白い 宇宙のミステリー

縣秀彦 監修／ニュートンプレス

📖 無とは何か

堀田昌寛 著／SBクリエイティブ

📖 日本で一番すてきな星空ガイド

縣秀彦 著／エクスナレッジ

📖 物語のある星座図鑑

ペズル 著、浦智史 監修、日本星景写真協会 写真／三才ブックス

📖 なるほど現代宇宙論

二間瀬敏史 著／日本評論社

📖 宇宙機の軌道と姿勢の力学

山田克彦 著／森北出版

📖 あなたの超小型衛星を作ってみませんか？　Ver.1.1　設計・製作から運用まで

久野治義 著、長谷部信行 著／恒星社厚生閣

📖 宇宙はどう生まれたのか　世界の「起源」がわかる素粒子物理学超入門

野村泰紀 著／マガジンハウス

📖 角川まんが科学シリーズ　星と宇宙の科学　地球の危機を回避せよ！

国立天文台 企画・原案・監修、松浦はこ 著・イラスト／KADOKAWA

📖 星空かんさつカード　星よみ

井川俊彦 著、渡部潤一 監修／幻冬舎

📖 うちゅうのおんどく

永田美絵 監修、篠原菊紀 監修／リベラル社

📖 宇宙のはじまりと素粒子　ウロボロスの蛇でたどる現代物理学

田島治 著／講談社

📖 コヒーレント宇宙光通信入門　光でつなぐ次世代宇宙ネットワーク

高山佳久 著・編、安藤俊行 著、向井達也 著、原口英介 著、竹中秀樹 著、倉伸宏 著／コロナ社

📖 金星への帰還　夜明けを信じ続けた、金星探査機「あかつき」の再挑戦と復活

中村正人 著／幻冬舎

📖 宇宙・生物・心・脳・芸術・社会・哲学・人生の視点から読み解く！　時間の正体

藤沢健太 著、一川誠 著／あさ出版

📖 天文学シリーズ 7　宇宙の創世　ビッグバンの秘密

奥山京 著／東京図書出版

📖 京大人気レクチャー　宇宙科学入門

太田耕司 著／化学同人

📖 天文宇宙検定公式問題集　1級 天文宇宙博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　2級 銀河博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　3級 星空博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　4級 星博士ジュニア 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 ブラックホールの量子論

飯塚則裕 著／朝倉書店

📖 天空の贈り物を探して

KAGAYA 著／河出書房新社

📖 ホログラフィー原理とはなにか　宇宙と素粒子を統一する最新理論

橋本幸士 著／講談社

📖 コズミック・ガール　宙わたる教室

伊与原新 著／文藝春秋

📖 隕石のひみつ　知るほどおもしろい宇宙からの贈り物のナゾ

阿部新助 監修／メイツ出版

📖 ブラックホール天文学　［改訂版］　新天文学ライブラリー3

嶺重慎 著／日本評論社

📖 日本星名辞典

野尻抱影 著／講談社

📖 こども宇宙　未知なる宇宙のことがわかる本

洞口俊博 監修、ライブ 著／カンゼン

📖 Newton別冊　地球外生命　発見へのカウントダウン

ニュートンプレス

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