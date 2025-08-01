天文書評＆新刊情報

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2026年5月～2026年3月（※リンク先はAmazon）

📖 あなたの超小型衛星を作ってみませんか？　Ver.1.1　設計・製作から運用まで

久野治義 著、長谷部信行 著／恒星社厚生閣

📖 宇宙はどう生まれたのか　世界の「起源」がわかる素粒子物理学超入門

野村泰紀 著／マガジンハウス

📖 角川まんが科学シリーズ　星と宇宙の科学　地球の危機を回避せよ！

国立天文台 企画・原案・監修、松浦はこ 著・イラスト／KADOKAWA

📖 星空かんさつカード 星よみ

井川俊彦 著、渡部潤一 監修／幻冬舎

📖 うちゅうのおんどく

永田美絵 監修、篠原菊紀 監修／リベラル社

📖 宇宙のはじまりと素粒子　ウロボロスの蛇でたどる現代物理学

田島治 著／講談社

📖 コヒーレント宇宙光通信入門　光でつなぐ次世代宇宙ネットワーク

高山佳久 著・編、安藤俊行 著、向井達也 著、原口英介 著、竹中秀樹 著、倉伸宏 著／コロナ社

📖 金星への帰還　夜明けを信じ続けた、金星探査機「あかつき」の再挑戦と復活

中村正人 著／幻冬舎

📖 宇宙・生物・心・脳・芸術・社会・哲学・人生の視点から読み解く！　時間の正体

藤沢健太 著、一川誠 著／あさ出版

📖 天文学シリーズ 7　宇宙の創世　ビッグバンの秘密

奥山京 著／東京図書出版

📖 京大人気レクチャー　宇宙科学入門

太田耕司 著／化学同人

📖 天文宇宙検定公式問題集　1級 天文宇宙博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　2級 銀河博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　3級 星空博士 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 天文宇宙検定公式問題集　4級 星博士ジュニア 2026-2027年版

天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣

📖 ブラックホールの量子論

飯塚則裕 著／朝倉書店

📖 天空の贈り物を探して

KAGAYA 著／河出書房新社

📖 ホログラフィー原理とはなにか　宇宙と素粒子を統一する最新理論

橋本幸士 著／講談社

📖 コズミック・ガール　宙わたる教室

伊与原新 著／文藝春秋

📖 隕石のひみつ　知るほどおもしろい宇宙からの贈り物のナゾ

阿部新助 監修／メイツ出版

📖 ブラックホール天文学　［改訂版］　新天文学ライブラリー3

嶺重慎 著／日本評論社

📖 日本星名辞典

野尻抱影 著／講談社

📖 こども宇宙　未知なる宇宙のことがわかる本

洞口俊博 監修、ライブ 著／カンゼン

📖 Newton別冊　地球外生命　発見へのカウントダウン

ニュートンプレス

📖 幕府天文方の研究

佐藤賢一 編、梅田千尋 編、平岡隆二 編／思文閣出版

📖 電波天文学入門

高桑繁久 著／森北出版

📖 地上での宇宙環境の作り方、再現と実験の進め方

技術情報協会

📖 宇宙でラーメンは食べられるか　宇宙暮らしのロマンと現実

野口聡一 著／幻冬舎

📖 宇宙飛行士を支える医師　“宇宙酔い”への挑戦

笹井恵里子 著／金の星社

📖 星空をつくる機械　プラネタリウム100年史 増補版

井上毅 著／KADOKAWA

📖 宇宙の秘密 ひらめき図鑑

松原隆彦 監修、中野太郎 著、小熊みどり 著／ナツメ社

📖 天文学の誕生　イスラーム文化がもたらしたもの

三村太郎 著／講談社

📖 46億年前から100年先までの地球が見渡せる　いちばんやさしい 地学の授業

溝渕隼也 著、道家涼介 監修、荒木健太郎 監修、宮脇亮介 監修／大和出版

📖 宇宙に存在しないブラックホールを発見した男　佐藤文隆対話集

佐藤文隆 著、高橋慶太郎 著／京都大学学術出版会

📖 面白くて眠れなくなる宇宙

高水裕一 著／PHP研究所

📖 SF科学論Ⅱ　4次元宇宙～時空とエントロピー

布村良夫 著／東京図書出版

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