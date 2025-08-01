天文書評＆新刊情報
📕 月刊ほんナビ
- 2026年5月号 宇宙の誕生と生命の夜明け
📖宇宙のはじまり📖宇宙は「もつれ」でできている📖宇宙暗黒時代の夜明け📖宇宙線のひみつ📖宇宙・時間・生命はどのように始まったのか？📖宇宙と生命誕生の物語
- 2026年4月号 「宇宙を学ぶ」ということ
📖宇宙する人生📖『アルマゲスト』を読んでみよう📖時空の哲学と現代宇宙論📖大学地球科学の教科書 固体地球編📖一番わかりやすいブラックホールの本📖系外惑星の物理
- 2026年3月号 想像の翼を宇宙に広げる
📖うちゅう📖こぐまのもぐ うちゅうへいく📖南天へのふしぎな冒険📖おやすみのあとで📖星がすべて📖暗黒空間📖神の目の小さな塵
- 2026年2月号 節目を迎えた天文ツールで2026年の星を観る
📖理科年表📖星空年鑑📖天文年鑑📖藤井 旭の天文年鑑📖月のこよみ📖天文手帳
- 2026年1月号 冬の夜に、宇宙のページを開く
📖教養のための宇宙学入門📖銀河天文学入門📖ダークマター📖恒星📖宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか📖並行宇宙は実在するか📖月と地球の進化論
- 2025年12月号 「三鷹の森」で育まれた本たち
📖にゃんこ大戦争クイズブック～宇宙のぎもん編～📖天才少年オリバーの「宇宙」入門📖眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話📖はじめてのずかん うちゅう📖厳選 宇宙ワード100📖はじめまして赤い星
- 2025年11月号 望遠鏡が映し出す宇宙の細部
📖すばる望遠鏡 宇宙の神秘を探る📖ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべて📖見たこともない宇宙📖スミソニアン 宇宙大図鑑📖COSMOS 美しき宇宙の図鑑📖月面フォトアトラス
- 2025年10月号 星の運動について知を重ねる人
📖世界のスゴイ科学者 ガリレオ📖カルロ・ロヴェッリの物理学📖あなたと宇宙📖占いと中世人📖志筑忠雄📖天文学者が1を知ると、宇宙は10の謎を投げかけてくる
- 2025年9月号 宇宙で働き宇宙を仕事にする
📖宇宙のおしごと図鑑📖めざせ！未来の宇宙飛行士📖宇宙を編む📖宇宙でウンチ📖50歳からはじめる定年前退職📖自分の弱さを知る
- 2025年8月号 プラネタリウムと季節の星空
📖ようこそプラネタリウムへ📖星空の話📖星の文化史📖星空大図鑑📖月と星座
- 2025年7月号 梅雨空の下、星に思いをめぐらせる
📖この夏の星を見る📖ミネルヴァ計画📖銀河風帆走📖星の王子さま88星座巡礼📖たびぽえ 宇宙の旅
- 2025年6月号 ブラックホールに吸い込まれてみる
📖超絵解本 ブラックホール📖プリンストン大学リトルブック ブラックホール📖ブラックホールは白くなる📖ブラックホールと高エネルギー現象📖重力レンズと重力波天文学📖重力波・摂動論📖重力レンズ
📗 新刊情報
2026年5月～2026年3月（※リンク先はAmazon）
📖 あなたの超小型衛星を作ってみませんか？ Ver.1.1 設計・製作から運用まで
久野治義 著、長谷部信行 著／恒星社厚生閣
📖 宇宙はどう生まれたのか 世界の「起源」がわかる素粒子物理学超入門
野村泰紀 著／マガジンハウス
📖 角川まんが科学シリーズ 星と宇宙の科学 地球の危機を回避せよ！
国立天文台 企画・原案・監修、松浦はこ 著・イラスト／KADOKAWA
井川俊彦 著、渡部潤一 監修／幻冬舎
永田美絵 監修、篠原菊紀 監修／リベラル社
📖 宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学
田島治 著／講談社
📖 コヒーレント宇宙光通信入門 光でつなぐ次世代宇宙ネットワーク
高山佳久 著・編、安藤俊行 著、向井達也 著、原口英介 著、竹中秀樹 著、倉伸宏 著／コロナ社
📖 金星への帰還 夜明けを信じ続けた、金星探査機「あかつき」の再挑戦と復活
中村正人 著／幻冬舎
📖 宇宙・生物・心・脳・芸術・社会・哲学・人生の視点から読み解く！ 時間の正体
藤沢健太 著、一川誠 著／あさ出版
奥山京 著／東京図書出版
太田耕司 著／化学同人
📖 天文宇宙検定公式問題集 1級 天文宇宙博士 2026-2027年版
天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣
📖 天文宇宙検定公式問題集 2級 銀河博士 2026-2027年版
天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣
📖 天文宇宙検定公式問題集 3級 星空博士 2026-2027年版
天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣
📖 天文宇宙検定公式問題集 4級 星博士ジュニア 2026-2027年版
天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣
飯塚則裕 著／朝倉書店
KAGAYA 著／河出書房新社
📖 ホログラフィー原理とはなにか 宇宙と素粒子を統一する最新理論
橋本幸士 著／講談社
伊与原新 著／文藝春秋
阿部新助 監修／メイツ出版
📖 ブラックホール天文学 ［改訂版］ 新天文学ライブラリー3
嶺重慎 著／日本評論社
📖 日本星名辞典
野尻抱影 著／講談社
洞口俊博 監修、ライブ 著／カンゼン
ニュートンプレス
📖 幕府天文方の研究
佐藤賢一 編、梅田千尋 編、平岡隆二 編／思文閣出版
📖 電波天文学入門
高桑繁久 著／森北出版
技術情報協会
野口聡一 著／幻冬舎
笹井恵里子 著／金の星社
井上毅 著／KADOKAWA
松原隆彦 監修、中野太郎 著、小熊みどり 著／ナツメ社
三村太郎 著／講談社
📖 46億年前から100年先までの地球が見渡せる いちばんやさしい 地学の授業
溝渕隼也 著、道家涼介 監修、荒木健太郎 監修、宮脇亮介 監修／大和出版
📖 宇宙に存在しないブラックホールを発見した男 佐藤文隆対話集
佐藤文隆 著、高橋慶太郎 著／京都大学学術出版会
高水裕一 著／PHP研究所
布村良夫 著／東京図書出版
※「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。