天文書評＆新刊情報
📕 月刊ほんナビ
- 2026年4月号 「宇宙を学ぶ」ということ
📖宇宙する人生📖『アルマゲスト』を読んでみよう📖時空の哲学と現代宇宙論📖大学地球科学の教科書 固体地球編📖一番わかりやすいブラックホールの本📖系外惑星の物理
- 2026年3月号 想像の翼を宇宙に広げる
📖うちゅう📖こぐまのもぐ うちゅうへいく📖南天へのふしぎな冒険📖おやすみのあとで📖星がすべて📖暗黒空間📖神の目の小さな塵
- 2026年2月号 節目を迎えた天文ツールで2026年の星を観る
📖理科年表📖星空年鑑📖天文年鑑📖藤井 旭の天文年鑑📖月のこよみ📖天文手帳
- 2026年1月号 冬の夜に、宇宙のページを開く
📖教養のための宇宙学入門📖銀河天文学入門📖ダークマター📖恒星📖宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか📖並行宇宙は実在するか📖月と地球の進化論
- 2025年12月号 「三鷹の森」で育まれた本たち
📖にゃんこ大戦争クイズブック～宇宙のぎもん編～📖天才少年オリバーの「宇宙」入門📖眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話📖はじめてのずかん うちゅう📖厳選 宇宙ワード100📖はじめまして赤い星
- 2025年11月号 望遠鏡が映し出す宇宙の細部
📖すばる望遠鏡 宇宙の神秘を探る📖ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべて📖見たこともない宇宙📖スミソニアン 宇宙大図鑑📖COSMOS 美しき宇宙の図鑑📖月面フォトアトラス
- 2025年10月号 星の運動について知を重ねる人
📖世界のスゴイ科学者 ガリレオ📖カルロ・ロヴェッリの物理学📖あなたと宇宙📖占いと中世人📖志筑忠雄📖天文学者が1を知ると、宇宙は10の謎を投げかけてくる
- 2025年9月号 宇宙で働き宇宙を仕事にする
📖宇宙のおしごと図鑑📖めざせ！未来の宇宙飛行士📖宇宙を編む📖宇宙でウンチ📖50歳からはじめる定年前退職📖自分の弱さを知る
- 2025年8月号 プラネタリウムと季節の星空
📖ようこそプラネタリウムへ📖星空の話📖星の文化史📖星空大図鑑📖月と星座
- 2025年7月号 梅雨空の下、星に思いをめぐらせる
📖この夏の星を見る📖ミネルヴァ計画📖銀河風帆走📖星の王子さま88星座巡礼📖たびぽえ 宇宙の旅
- 2025年6月号 ブラックホールに吸い込まれてみる
📖超絵解本 ブラックホール📖プリンストン大学リトルブック ブラックホール📖ブラックホールは白くなる📖ブラックホールと高エネルギー現象📖重力レンズと重力波天文学📖重力波・摂動論📖重力レンズ
- 2025年5月号 生命と水と物質を探る
📖アストロバイオロジー📖生命起源の事典📖宇宙の水を求めて📖星間物質と星形成📖地球の測り方📖元素生活
📗 新刊情報
2026年4月～2026年2月（※リンク先はAmazon）
飯塚則裕 著／朝倉書店
KAGAYA 著／河出書房新社
阿部新助 監修／メイツ出版
📖 ブラックホール天文学 ［改訂版］ 新天文学ライブラリー3
嶺重慎 著／日本評論社
📖 日本星名辞典
野尻抱影 著／講談社
洞口俊博 監修、ライブ 著／カンゼン
ニュートンプレス
📖 幕府天文方の研究
佐藤賢一 編、梅田千尋 編、平岡隆二 編／思文閣出版
📖 電波天文学入門
高桑繁久 著／森北出版
技術情報協会
野口聡一 著／幻冬舎
笹井恵里子 著／金の星社
井上毅 著／KADOKAWA
松原隆彦 監修、中野太郎 著、小熊みどり 著／ナツメ社
三村太郎 著／講談社
📖 46億年前から100年先までの地球が見渡せる いちばんやさしい 地学の授業
溝渕隼也 著、道家涼介 監修、荒木健太郎 監修、宮脇亮介 監修／大和出版
📖 宇宙に存在しないブラックホールを発見した男 佐藤文隆対話集
佐藤文隆 著、高橋慶太郎 著／京都大学学術出版会
高水裕一 著／PHP研究所
布村良夫 著／東京図書出版
安井秀輔 著、佐藤功一 著、藤原寛朗 著／講談社
📖 なぜなに子ねこといぬ博士の 宇宙一やさしくこたえる宇宙のハテナ
荒舩良孝 著、的川泰宣 監修／幻冬舎
📖 身近な星を知ろう！ 太陽と月 満ち欠けのしくみから日食や月食、最新研究まで
縣秀彦 著／誠文堂新光社
吉川真 監修／高橋書店
河野哲也 著、土屋陽介 著、村瀬智之 著、神戸和佳子 著、松川絵里 著／毎日新聞出版
マイク・ランプトン 著、ギリェルメ・カルステン イラスト、大西昧 訳／鈴木出版
📖 マンガでわかる 星座神話と冬の星座 月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる
塚田健 著／誠文堂新光社
📖 マンガでわかる 星座神話と秋の星座 月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる
塚田健 著／誠文堂新光社
📖 マンガでわかる 星座神話と夏の星座 月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる
塚田健 著／誠文堂新光社
📖 マンガでわかる 星座神話と春の星座 月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる
塚田健 著／誠文堂新光社
📖 星空のピルグリム
瀬戸一洋 著、泉イネ 著／PURPLE
📖 じっくりながめたくなる月の図鑑 見え方・人とのかかわり・探査の歴史
縣秀彦 著／緑書房
有本信雄 著／dZERO
※「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。