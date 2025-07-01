天文書評＆新刊情報

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📗 新刊情報

2026年4月～2026年2月（※リンク先はAmazon）

📖 ブラックホールの量子論

飯塚則裕 著／朝倉書店

📖 天空の贈り物を探して

KAGAYA 著／河出書房新社

📖 隕石のひみつ　知るほどおもしろい宇宙からの贈り物のナゾ

阿部新助 監修／メイツ出版

📖 ブラックホール天文学　［改訂版］　新天文学ライブラリー3

嶺重慎 著／日本評論社

📖 日本星名辞典

野尻抱影 著／講談社

📖 こども宇宙　未知なる宇宙のことがわかる本

洞口俊博 監修、ライブ 著／カンゼン

📖 Newton別冊　地球外生命　発見へのカウントダウン

ニュートンプレス

📖 幕府天文方の研究

佐藤賢一 編、梅田千尋 編、平岡隆二 編／思文閣出版

📖 電波天文学入門

高桑繁久 著／森北出版

📖 地上での宇宙環境の作り方、再現と実験の進め方

技術情報協会

📖 宇宙でラーメンは食べられるか　宇宙暮らしのロマンと現実

野口聡一 著／幻冬舎

📖 宇宙飛行士を支える医師　“宇宙酔い”への挑戦

笹井恵里子 著／金の星社

📖 星空をつくる機械　プラネタリウム100年史 増補版

井上毅 著／KADOKAWA

📖 宇宙の秘密 ひらめき図鑑

松原隆彦 監修、中野太郎 著、小熊みどり 著／ナツメ社

📖 天文学の誕生　イスラーム文化がもたらしたもの

三村太郎 著／講談社

📖 46億年前から100年先までの地球が見渡せる　いちばんやさしい 地学の授業

溝渕隼也 著、道家涼介 監修、荒木健太郎 監修、宮脇亮介 監修／大和出版

📖 宇宙に存在しないブラックホールを発見した男　佐藤文隆対話集

佐藤文隆 著、高橋慶太郎 著／京都大学学術出版会

📖 面白くて眠れなくなる宇宙

高水裕一 著／PHP研究所

📖 SF科学論Ⅱ　4次元宇宙～時空とエントロピー

布村良夫 著／東京図書出版

📖 SAR衛星データ解析入門

安井秀輔 著、佐藤功一 著、藤原寛朗 著／講談社

📖 なぜなに子ねこといぬ博士の　宇宙一やさしくこたえる宇宙のハテナ

荒舩良孝 著、的川泰宣 監修／幻冬舎

📖 身近な星を知ろう！　太陽と月　満ち欠けのしくみから日食や月食、最新研究まで

縣秀彦 著／誠文堂新光社

📖 たのしい！　宇宙のおはなし

吉川真 監修／高橋書店

📖 なぜ地球は丸いの？　子どもの哲学

河野哲也 著、土屋陽介 著、村瀬智之 著、神戸和佳子 著、松川絵里 著／毎日新聞出版

📖 教えて！ケンブリッジ大学の先生！

マイク・ランプトン 著、ギリェルメ・カルステン イラスト、大西昧 訳／鈴木出版

📖 マンガでわかる　星座神話と冬の星座　月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる

塚田健 著／誠文堂新光社

📖 マンガでわかる　星座神話と秋の星座　月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる

塚田健 著／誠文堂新光社

📖 マンガでわかる　星座神話と夏の星座　月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる

塚田健 著／誠文堂新光社

📖 マンガでわかる　星座神話と春の星座　月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる

塚田健 著／誠文堂新光社

📖 星空のピルグリム

瀬戸一洋 著、泉イネ 著／PURPLE

📖 じっくりながめたくなる月の図鑑　見え方・人とのかかわり・探査の歴史

縣秀彦 著／緑書房

📖 望遠鏡と天文学者　「すばる」との1826日

有本信雄 著／dZERO

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