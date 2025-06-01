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星ナビ 2026年4月号

宮沢賢治「よだかの星」の宙 / 漫画「ありす、宇宙までも」 / ベラ・C・ルービン天文台 / 哲学の始まりタレス / 天体撮影専用機OM-3 ASTRO / アイスランド～スペイン皆既日食 / ほか