天文書評＆新刊情報

📕 月刊ほんナビ

▶ 「月刊ほんナビ」バックナンバー

📗 新刊情報

2026年2月～2025年12月（※リンク先はAmazon）

📖 SAR衛星データ解析入門

安井秀輔 著、佐藤功一 著、藤原寛朗 著／講談社

📖 なぜなに子ねこといぬ博士の　宇宙一やさしくこたえる宇宙のハテナ

荒舩良孝 著、的川泰宣 監修／幻冬舎

📖 身近な星を知ろう！　太陽と月　満ち欠けのしくみから日食や月食、最新研究まで

縣秀彦 著／誠文堂新光社

📖 たのしい！　宇宙のおはなし

吉川真 監修／高橋書店

📖 なぜ地球は丸いの？　子どもの哲学

河野哲也 著、土屋陽介 著、村瀬智之 著、神戸和佳子 著、松川絵里 著／毎日新聞出版

📖 教えて！ケンブリッジ大学の先生！

マイク・ランプトン 著、ギリェルメ・カルステン イラスト、大西昧 訳／鈴木出版

📖 マンガでわかる　星座神話と冬の星座　月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる

塚田健 著／誠文堂新光社

📖 マンガでわかる　星座神話と秋の星座　月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる

塚田健 著／誠文堂新光社

📖 マンガでわかる　星座神話と夏の星座　月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる

塚田健 著／誠文堂新光社

📖 マンガでわかる　星座神話と春の星座　月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる

塚田健 著／誠文堂新光社

📖 じっくりながめたくなる月の図鑑　見え方・人とのかかわり・探査の歴史

縣秀彦 著／緑書房

📖 望遠鏡と天文学者　「すばる」との1826日

有本信雄 著／dZERO

📖 系外惑星の物理

犬塚修一郎 著・編、小林浩 著・編、田村元秀 著、大西利和 著、小久保英一郎 著、百瀬宗武 著、生駒大洋 著／講談社

📖 ゾディアック　獣帯あるいは黄道の十二星座

フランツ・キュモン 著、大橋喜之 訳／八坂書房

📖 夜空を見上げてしまうほどワクワクする　東大研究員がゼロから考えてみた「宇宙の常識」

澤田涼 著／大和出版

📖 時空の哲学と現代宇宙論

藤田翔 著／名古屋大学出版会

📖 宇宙する人生　東京大学最終講義

須藤靖 著／日本評論社

📖 宇宙にヒトは住めるのか

林公代 著／筑摩書房

📖 ビジュアル　宇宙と生命誕生の物語

べロニク・ブレショ 著、ミシェル・マルセラン 著、野村真依子 訳、井龍康文 監修、ナショナル ジオグラフィック 編／日経ナショナル ジオグラフィック

📖 舞踏家の手記　宇宙に挑む

石黒節子 著／幻冬舎

📖 疑う科学者

池内了 著／アノニマ・スタジオ

📖 宇宙は「もつれ」でできている　〈新装改訂版〉　「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか

ルイーザ・ギルダー 著、山田克哉 訳・監修、窪田恭子 訳／講談社

📖 みんなが知りたい！　月のすべて　きれいで神秘的な天体の科学から文化まで

「月のすべて」編集室 著／メイツ出版

📖 スペースウォーズ

寺門和夫 著／新紀元社

📖 270兆円へ、膨張始まる　宇宙ビジネス革命

内田泰 著／日経BP

📖 地球は日時計

安野光雅 著／福音館書店

📖 Newton別冊　宇宙のはじまり　最新版

ニュートンプレス

📖 天文年鑑 2026

天文年鑑編集委員会 編／誠文堂新光社

📖 太陽系賛歌　若き宇宙飛行士の夢

土井隆雄 著、大塚理代 著／冨山房インターナショナル

📖 ドラえもん科学ワールド 新版　宇宙の不思議

藤子・F・ 不二雄 著・イラスト、渡部潤一 監修／小学館

▶ 「新刊情報」バックナンバー

「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。