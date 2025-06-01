天文書評＆新刊情報
📕 月刊ほんナビ
- 2026年2月号 節目を迎えた天文ツールで2026年の星を観る
📖理科年表📖星空年鑑📖天文年鑑📖藤井 旭の天文年鑑📖月のこよみ📖天文手帳
- 2026年1月号 冬の夜に、宇宙のページを開く
📖教養のための宇宙学入門📖銀河天文学入門📖ダークマター📖恒星📖宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか📖並行宇宙は実在するか📖月と地球の進化論
- 2025年12月号 「三鷹の森」で育まれた本たち
📖にゃんこ大戦争クイズブック～宇宙のぎもん編～📖天才少年オリバーの「宇宙」入門📖眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話📖はじめてのずかん うちゅう📖厳選 宇宙ワード100📖はじめまして赤い星
- 2025年11月号 望遠鏡が映し出す宇宙の細部
📖すばる望遠鏡 宇宙の神秘を探る📖ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべて📖見たこともない宇宙📖スミソニアン 宇宙大図鑑📖COSMOS 美しき宇宙の図鑑📖月面フォトアトラス
- 2025年10月号 星の運動について知を重ねる人
📖世界のスゴイ科学者 ガリレオ📖カルロ・ロヴェッリの物理学📖あなたと宇宙📖占いと中世人📖志筑忠雄📖天文学者が1を知ると、宇宙は10の謎を投げかけてくる
- 2025年9月号 宇宙で働き宇宙を仕事にする
📖宇宙のおしごと図鑑📖めざせ！未来の宇宙飛行士📖宇宙を編む📖宇宙でウンチ📖50歳からはじめる定年前退職📖自分の弱さを知る
- 2025年8月号 プラネタリウムと季節の星空
📖ようこそプラネタリウムへ📖星空の話📖星の文化史📖星空大図鑑📖月と星座
- 2025年7月号 梅雨空の下、星に思いをめぐらせる
📖この夏の星を見る📖ミネルヴァ計画📖銀河風帆走📖星の王子さま88星座巡礼📖たびぽえ 宇宙の旅
- 2025年6月号 ブラックホールに吸い込まれてみる
📖超絵解本 ブラックホール📖プリンストン大学リトルブック ブラックホール📖ブラックホールは白くなる📖ブラックホールと高エネルギー現象📖重力レンズと重力波天文学📖重力波・摂動論📖重力レンズ
- 2025年5月号 生命と水と物質を探る
📖アストロバイオロジー📖生命起源の事典📖宇宙の水を求めて📖星間物質と星形成📖地球の測り方📖元素生活
- 2025年4月号 ドラマチックな夜空に出会う
📖絶景の夜空と地球📖やさしい空と宇宙のはなし📖ゴッホは星空に何を見たか📖三つ星の頃📖君と、あの星空をもう一度📖星座・星名と神話がわかる本📖星雲・星団・銀河ビジュアル図鑑
- 2025年3月号 星をめぐる人々と文化
📖星のギリシア神話研究📖星座と星めぐり📖星占い星祭り📖天文学者たちの江戸時代📖タクシードライバーとの宇宙談義📖宇宙の一瞬をともに生きて
📗 新刊情報
2026年2月～2025年12月（※リンク先はAmazon）
安井秀輔 著、佐藤功一 著、藤原寛朗 著／講談社
📖 なぜなに子ねこといぬ博士の 宇宙一やさしくこたえる宇宙のハテナ
荒舩良孝 著、的川泰宣 監修／幻冬舎
📖 身近な星を知ろう！ 太陽と月 満ち欠けのしくみから日食や月食、最新研究まで
縣秀彦 著／誠文堂新光社
吉川真 監修／高橋書店
河野哲也 著、土屋陽介 著、村瀬智之 著、神戸和佳子 著、松川絵里 著／毎日新聞出版
マイク・ランプトン 著、ギリェルメ・カルステン イラスト、大西昧 訳／鈴木出版
📖 マンガでわかる 星座神話と冬の星座 月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる
塚田健 著／誠文堂新光社
📖 マンガでわかる 星座神話と秋の星座 月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる
塚田健 著／誠文堂新光社
📖 マンガでわかる 星座神話と夏の星座 月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる
塚田健 著／誠文堂新光社
📖 マンガでわかる 星座神話と春の星座 月の満ち欠け、太陽・星の動きもよくわかる
塚田健 著／誠文堂新光社
📖 じっくりながめたくなる月の図鑑 見え方・人とのかかわり・探査の歴史
縣秀彦 著／緑書房
有本信雄 著／dZERO
📖 系外惑星の物理
犬塚修一郎 著・編、小林浩 著・編、田村元秀 著、大西利和 著、小久保英一郎 著、百瀬宗武 著、生駒大洋 著／講談社
フランツ・キュモン 著、大橋喜之 訳／八坂書房
📖 夜空を見上げてしまうほどワクワクする 東大研究員がゼロから考えてみた「宇宙の常識」
澤田涼 著／大和出版
藤田翔 著／名古屋大学出版会
須藤靖 著／日本評論社
林公代 著／筑摩書房
べロニク・ブレショ 著、ミシェル・マルセラン 著、野村真依子 訳、井龍康文 監修、ナショナル ジオグラフィック 編／日経ナショナル ジオグラフィック
石黒節子 著／幻冬舎
📖 疑う科学者
池内了 著／アノニマ・スタジオ
📖 宇宙は「もつれ」でできている 〈新装改訂版〉 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか
ルイーザ・ギルダー 著、山田克哉 訳・監修、窪田恭子 訳／講談社
📖 みんなが知りたい！ 月のすべて きれいで神秘的な天体の科学から文化まで
「月のすべて」編集室 著／メイツ出版
📖 スペースウォーズ
寺門和夫 著／新紀元社
内田泰 著／日経BP
📖 地球は日時計
安野光雅 著／福音館書店
ニュートンプレス
天文年鑑編集委員会 編／誠文堂新光社
土井隆雄 著、大塚理代 著／冨山房インターナショナル
藤子・F・ 不二雄 著・イラスト、渡部潤一 監修／小学館
※「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。