天文書評＆新刊情報
📕 月刊ほんナビ
- 2026年1月号 冬の夜に、宇宙のページを開く
📖教養のための宇宙学入門📖銀河天文学入門📖ダークマター📖恒星📖宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか📖並行宇宙は実在するか📖月と地球の進化論
- 2025年12月号 「三鷹の森」で育まれた本たち
📖にゃんこ大戦争クイズブック～宇宙のぎもん編～📖天才少年オリバーの「宇宙」入門📖眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話📖はじめてのずかん うちゅう📖厳選 宇宙ワード100📖はじめまして赤い星
- 2025年11月号 望遠鏡が映し出す宇宙の細部
📖すばる望遠鏡 宇宙の神秘を探る📖ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のすべて📖見たこともない宇宙📖スミソニアン 宇宙大図鑑📖COSMOS 美しき宇宙の図鑑📖月面フォトアトラス
- 2025年10月号 星の運動について知を重ねる人
📖世界のスゴイ科学者 ガリレオ📖カルロ・ロヴェッリの物理学📖あなたと宇宙📖占いと中世人📖志筑忠雄📖天文学者が1を知ると、宇宙は10の謎を投げかけてくる
- 2025年9月号 宇宙で働き宇宙を仕事にする
📖宇宙のおしごと図鑑📖めざせ！未来の宇宙飛行士📖宇宙を編む📖宇宙でウンチ📖50歳からはじめる定年前退職📖自分の弱さを知る
- 2025年8月号 プラネタリウムと季節の星空
📖ようこそプラネタリウムへ📖星空の話📖星の文化史📖星空大図鑑📖月と星座
- 2025年7月号 梅雨空の下、星に思いをめぐらせる
📖この夏の星を見る📖ミネルヴァ計画📖銀河風帆走📖星の王子さま88星座巡礼📖たびぽえ 宇宙の旅
- 2025年6月号 ブラックホールに吸い込まれてみる
📖超絵解本 ブラックホール📖プリンストン大学リトルブック ブラックホール📖ブラックホールは白くなる📖ブラックホールと高エネルギー現象📖重力レンズと重力波天文学📖重力波・摂動論📖重力レンズ
- 2025年5月号 生命と水と物質を探る
📖アストロバイオロジー📖生命起源の事典📖宇宙の水を求めて📖星間物質と星形成📖地球の測り方📖元素生活
- 2025年4月号 ドラマチックな夜空に出会う
📖絶景の夜空と地球📖やさしい空と宇宙のはなし📖ゴッホは星空に何を見たか📖三つ星の頃📖君と、あの星空をもう一度📖星座・星名と神話がわかる本📖星雲・星団・銀河ビジュアル図鑑
- 2025年3月号 星をめぐる人々と文化
📖星のギリシア神話研究📖星座と星めぐり📖星占い星祭り📖天文学者たちの江戸時代📖タクシードライバーとの宇宙談義📖宇宙の一瞬をともに生きて
- 2025年2月号 年表とカレンダーをそろえて新年を迎えよう
📖理科年表📖天文年鑑📖星に名前をつけるなら📖星空のある風景 カレンダー📖月の満ち欠けカレンダー📖ビクセンオリジナル 天体 カレンダー📖星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR
📗 新刊情報
2026年1月～2025年11月（※リンク先はAmazon）
📖 系外惑星の物理
犬塚修一郎 著・編、小林浩 著・編、田村元秀 著、大西利和 著、小久保英一郎 著、百瀬宗武 著、生駒大洋 著／講談社
フランツ・キュモン 著、大橋喜之 訳／八坂書房
📖 夜空を見上げてしまうほどワクワクする 東大研究員がゼロから考えてみた「宇宙の常識」
澤田涼 著／大和出版
藤田翔 著／名古屋大学出版会
須藤靖 著／日本評論社
林公代 著／筑摩書房
べロニク・ブレショ 著、ミシェル・マルセラン 著、野村真依子 訳、井龍康文 監修、ナショナル ジオグラフィック 編／日経ナショナル ジオグラフィック
石黒節子 著／幻冬舎
📖 疑う科学者
池内了 著／アノニマ・スタジオ
📖 宇宙は「もつれ」でできている 〈新装改訂版〉 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか
ルイーザ・ギルダー 著、山田克哉 訳・監修、窪田恭子 訳／講談社
📖 みんなが知りたい！ 月のすべて きれいで神秘的な天体の科学から文化まで
「月のすべて」編集室 著／メイツ出版
📖 スペースウォーズ
寺門和夫 著／新紀元社
内田泰 著／日経BP
📖 地球は日時計
安野光雅 著／福音館書店
ニュートンプレス
天文年鑑編集委員会 編／誠文堂新光社
土井隆雄 著、大塚理代 著／冨山房インターナショナル
国立天文台 編／丸善出版
📖 まるごとわかる!世界の乗りもの大図鑑 自動車・鉄道・船・飛行機・宇宙ロケット
DK社 著／河出書房新社
佐々木亮 著／PHP研究所
縣秀彦 監修／PHP研究所
縣秀彦 監修、おおでゆかこ イラスト／ナツメ社
📖 星の迷宮へのいざない 日本人が忘れた星の和名と渡来の記憶
綾杉るな 著／うばがふところ出版
📖 宇宙暗黒時代の夜明け 21cm線電波で迫る、宇宙138億年史
島袋隼士 著／講談社
佐藤勝彦 著／宝島社
ニュートンプレス
石田智 編・著／KADOKAWA
星ナビ編集部 編／KADOKAWA
📖 藤井 旭の天文年鑑 スターウォッチング完全ガイド 2026年版
相馬充 監修／誠文堂新光社
皆川敏春 著／イカロス出版
波場直之 著／オーム社
松下安武 著、福江純 監修／筑摩書房
📖 月と地球の進化論
レベッカ・ボイル 著、大森充香 訳／丸善出版
ほっしーえいじ 著、坂本純子 著／三恵社
加藤賢一 著／恒星社厚生閣
📖 図解入門業界研究 最新宇宙開発産業の動向と仕組みがよくわかる本
南龍太 著／秀和システム
青山剛昌 原著、斉藤むねお イラスト、鹿賀ミツル イラスト／小学館
松村賢治 著／大和書房
相馬充 監修／誠文堂新光社
浅田英夫 著、石田智 著／地人書館
📖 星がすべて
最果タヒ 著／文藝春秋
日経サイエンス編集部 著／日経サイエンス社
※「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。