2025年12月～2025年10月（※リンク先はAmazon）

📖 舞踏家の手記　宇宙に挑む

石黒節子 著／幻冬舎

📖 疑う科学者

池内了 著／アノニマ・スタジオ

📖 宇宙は「もつれ」でできている　〈新装改訂版〉　「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか

ルイーザ・ギルダー 著、山田克哉 訳・監修、窪田恭子 訳／講談社

📖 スペースウォーズ

寺門和夫 著／新紀元社

📖 270兆円へ、膨張始まる　宇宙ビジネス革命

内田泰 著／日経BP

📖 Newton別冊　宇宙のはじまり　最新版

ニュートンプレス

📖 天文年鑑 2026

天文年鑑編集委員会 編／誠文堂新光社

📖 理科年表 2026

国立天文台 編／丸善出版

📖 まるごとわかる!世界の乗りもの大図鑑　自動車・鉄道・船・飛行機・宇宙ロケット

DK社 著／河出書房新社

📖 「稼げる仕組み」が1時間でわかる　宇宙ビジネス超入門

佐々木亮 著／PHP研究所

📖 望遠鏡の大研究　宇宙観測の歴史と驚異の大宇宙

縣秀彦 監修／PHP研究所

📖 こぐまのもぐ うちゅうへいく

縣秀彦 監修、おおでゆかこ イラスト／ナツメ社

📖 星の迷宮へのいざない　日本人が忘れた星の和名と渡来の記憶

綾杉るな 著／うばがふところ出版

📖 宇宙暗黒時代の夜明け　21cm線電波で迫る、宇宙138億年史

島袋隼士 著／講談社

📖 眠れなくなる未来の宇宙のはなし

佐藤勝彦 著／宝島社

📖 Newton別冊　銀河大紀行

ニュートンプレス

📖 ASTROGUIDE 星空年鑑 2026

石田智 編・著／KADOKAWA

📖 星空こよみ カレンダー 2026

星ナビ編集部 編／KADOKAWA

📖 藤井 旭の天文年鑑　スターウォッチング完全ガイド 2026年版

相馬充 監修／誠文堂新光社

📖 星と暮らす365日　四季を楽しむ星座ガイド

皆川敏春 著／イカロス出版

📖 会話で楽しむ宇宙物理学

波場直之 著／オーム社

📖 一番わかりやすいブラックホールの本

松下安武 著、福江純 監修／筑摩書房

📖 月と地球の進化論

レベッカ・ボイル 著、大森充香 訳／丸善出版

📖 南天への不思議な冒険　日本とは違う星空

ほっしーえいじ 著、坂本純子 著／三恵社

📖 世界最初の天文書　『アルマゲスト』を読んでみよう

加藤賢一 著／恒星社厚生閣

📖 図解入門業界研究　最新宇宙開発産業の動向と仕組みがよくわかる本

南龍太 著／秀和システム

📖 名探偵コナン&理科探偵団　2 コナンと学ぶ宇宙と隕石

青山剛昌 原著、斉藤むねお イラスト、鹿賀ミツル イラスト／小学館

📖 新版　和の暦手帖　二十四節気と七十二候を楽しむ

松村賢治 著／大和書房

📖 月のこよみ 2026　365日の月の満ち欠けがわかる

相馬充 監修／誠文堂新光社

📖 天文手帳 2026

浅田英夫 著、石田智 著／地人書館

📖 星がすべて

最果タヒ 著／文藝春秋

📖 天の川銀河130億年　渦巻く星々の進化を探る

日経サイエンス編集部 著／日経サイエンス社

「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。