- 2025年10月号 星の運動について知を重ねる人
📖世界のスゴイ科学者 ガリレオ📖カルロ・ロヴェッリの物理学📖あなたと宇宙📖占いと中世人📖志筑忠雄📖天文学者が1を知ると、宇宙は10の謎を投げかけてくる
- 2025年9月号 宇宙で働き宇宙を仕事にする
📖宇宙のおしごと図鑑📖めざせ！未来の宇宙飛行士📖宇宙を編む📖宇宙でウンチ📖50歳からはじめる定年前退職📖自分の弱さを知る
- 2025年8月号 プラネタリウムと季節の星空
📖ようこそプラネタリウムへ📖星空の話📖星の文化史📖星空大図鑑📖月と星座
- 2025年7月号 梅雨空の下、星に思いをめぐらせる
📖この夏の星を見る📖ミネルヴァ計画📖銀河風帆走📖星の王子さま88星座巡礼📖たびぽえ 宇宙の旅
- 2025年6月号 ブラックホールに吸い込まれてみる
📖超絵解本 ブラックホール📖プリンストン大学リトルブック ブラックホール📖ブラックホールは白くなる📖ブラックホールと高エネルギー現象📖重力レンズと重力波天文学📖重力波・摂動論📖重力レンズ
- 2025年5月号 生命と水と物質を探る
📖アストロバイオロジー📖生命起源の事典📖宇宙の水を求めて📖星間物質と星形成📖地球の測り方📖元素生活
- 2025年4月号 ドラマチックな夜空に出会う
📖絶景の夜空と地球📖やさしい空と宇宙のはなし📖ゴッホは星空に何を見たか📖三つ星の頃📖君と、あの星空をもう一度📖星座・星名と神話がわかる本📖星雲・星団・銀河ビジュアル図鑑
- 2025年3月号 星をめぐる人々と文化
📖星のギリシア神話研究📖星座と星めぐり📖星占い星祭り📖天文学者たちの江戸時代📖タクシードライバーとの宇宙談義📖宇宙の一瞬をともに生きて
- 2025年2月号 年表とカレンダーをそろえて新年を迎えよう
📖理科年表📖天文年鑑📖星に名前をつけるなら📖星空のある風景 カレンダー📖月の満ち欠けカレンダー📖ビクセンオリジナル 天体 カレンダー📖星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR
- 2025年1月号 天文ライフの強い味方！手帳と年鑑
📖天文手帳📖天体観測手帳📖元素手帳📖月のこよみ📖藤井旭の天文年鑑📖アストロガイド 星空年鑑
- 2024年12月号 一期一会の星空を求めて歩む人たち
📖彗星の科学📖朝日新聞宇宙部📖西はりま天文台の星空日記📖スターリー・ジャーニー📖星と天体観測と旅の本
- 2024年11月号 天文切符で乗る「銀河鉄道の夜」
📖宮沢賢治全集📖宮沢賢治と宇宙📖宮沢賢治『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅📖賢治と「星」を見る📖天文学者とめぐる宮沢賢治の宇宙📖［銀河鉄道の夜］フィールド・ノート📖実験で楽しむ 宮沢賢治 銀河鉄道の夜📖宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学
📗 新刊情報
2025年10月～2025年8月（※リンク先はAmazon）
加藤賢一 著／恒星社厚生閣
📖 図解入門業界研究 最新宇宙開発産業の動向と仕組みがよくわかる本
南龍太 著／秀和システム
松村賢治 著／大和書房
相馬充 監修／誠文堂新光社
浅田英夫 著、石田智 著／地人書館
📖 星がすべて
最果タヒ 著／文藝春秋
日経サイエンス編集部 著／日経サイエンス社
📖 星空の動物園
永田美絵 著、成島悦雄 著／偕成社
嶺重慎 著／朝倉書店
早水勉 著／技術評論社
スミソニアン協会 監修、渡部潤一 監修／東京書籍
浦岡行治 著／電気書院
NEC「人工衛星のなぜを科学する」製作委員会 著／アーク出版
📖 スマート望遠鏡 天体観測&撮影ガイド スマホ・タブレットで簡単操作 惑星・彗星・星雲・星団 あこがれの天体をらくらくキャッチ！
沼澤茂美 著、脇屋奈々代 著／誠文堂新光社
📖 宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか 標準モデルを揺るがす謎の現象
ハリー・クリフ 著、熊谷玲美 訳／柏書房
野本憲一 編、定金晃三 編、佐藤勝彦 編／日本評論社
ニュートンプレス
📖 宇宙・時間・生命はどのように始まったのか？ ホーキング「最終理論」の先にある世界
トマス・ハートッホ 著、水谷淳 訳／NewsPicksパブリッシング
※「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。