📖 世界最初の天文書　『アルマゲスト』を読んでみよう

加藤賢一 著／恒星社厚生閣

📖 図解入門業界研究　最新宇宙開発産業の動向と仕組みがよくわかる本

南龍太 著／秀和システム

📖 新版　和の暦手帖　二十四節気と七十二候を楽しむ

松村賢治 著／大和書房

📖 月のこよみ 2026　365日の月の満ち欠けがわかる

相馬充 監修／誠文堂新光社

📖 天文手帳 2026

浅田英夫 著、石田智 著／地人書館

📖 星がすべて

最果タヒ 著／文藝春秋

📖 天の川銀河130億年　渦巻く星々の進化を探る

日経サイエンス編集部 著／日経サイエンス社

📖 星空の動物園

永田美絵 著、成島悦雄 著／偕成社

📖 教養のための宇宙学入門

嶺重慎 著／朝倉書店

📖 天体観測手帳2026

早水勉 著／技術評論社

📖 COSMOS　美しき宇宙の図鑑

スミソニアン協会 監修、渡部潤一 監修／東京書籍

📖 宇宙開発×テクノロジー

浦岡行治 著／電気書院

📖 改訂新版　人工衛星の“なぜ”を科学する

NEC「人工衛星のなぜを科学する」製作委員会 著／アーク出版

📖 スマート望遠鏡 天体観測&撮影ガイド　スマホ・タブレットで簡単操作 惑星・彗星・星雲・星団 あこがれの天体をらくらくキャッチ！

沼澤茂美 著、脇屋奈々代 著／誠文堂新光社

📖 宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか　標準モデルを揺るがす謎の現象

ハリー・クリフ 著、熊谷玲美 訳／柏書房

📖 恒星　［第2版］　シリーズ現代の天文学 7

野本憲一 編、定金晃三 編、佐藤勝彦 編／日本評論社

📖 Newton別冊　銀河をめぐる時空の旅 宙の絶景

ニュートンプレス

📖 宇宙・時間・生命はどのように始まったのか？　ホーキング「最終理論」の先にある世界

トマス・ハートッホ 著、水谷淳 訳／NewsPicksパブリッシング

「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。