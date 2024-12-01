天文書評＆新刊情報
📕 月刊ほんナビ
- 2025年9月号 宇宙で働き宇宙を仕事にする
📖宇宙のおしごと図鑑📖めざせ！未来の宇宙飛行士📖宇宙を編む📖宇宙でウンチ📖50歳からはじめる定年前退職📖自分の弱さを知る
- 2025年8月号 プラネタリウムと季節の星空
📖ようこそプラネタリウムへ📖星空の話📖星の文化史📖星空大図鑑📖月と星座
- 2025年7月号 梅雨空の下、星に思いをめぐらせる
📖この夏の星を見る📖ミネルヴァ計画📖銀河風帆走📖星の王子さま88星座巡礼📖たびぽえ 宇宙の旅
- 2025年6月号 ブラックホールに吸い込まれてみる
📖超絵解本 ブラックホール📖プリンストン大学リトルブック ブラックホール📖ブラックホールは白くなる📖ブラックホールと高エネルギー現象📖重力レンズと重力波天文学📖重力波・摂動論📖重力レンズ
- 2025年5月号 生命と水と物質を探る
📖アストロバイオロジー📖生命起源の事典📖宇宙の水を求めて📖星間物質と星形成📖地球の測り方📖元素生活
- 2025年4月号 ドラマチックな夜空に出会う
📖絶景の夜空と地球📖やさしい空と宇宙のはなし📖ゴッホは星空に何を見たか📖三つ星の頃📖君と、あの星空をもう一度📖星座・星名と神話がわかる本📖星雲・星団・銀河ビジュアル図鑑
- 2025年3月号 星をめぐる人々と文化
📖星のギリシア神話研究📖星座と星めぐり📖星占い星祭り📖天文学者たちの江戸時代📖タクシードライバーとの宇宙談義📖宇宙の一瞬をともに生きて
- 2025年2月号 年表とカレンダーをそろえて新年を迎えよう
📖理科年表📖天文年鑑📖星に名前をつけるなら📖星空のある風景 カレンダー📖月の満ち欠けカレンダー📖ビクセンオリジナル 天体 カレンダー📖星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR
- 2025年1月号 天文ライフの強い味方！手帳と年鑑
📖天文手帳📖天体観測手帳📖元素手帳📖月のこよみ📖藤井旭の天文年鑑📖アストロガイド 星空年鑑
- 2024年12月号 一期一会の星空を求めて歩む人たち
📖彗星の科学📖朝日新聞宇宙部📖西はりま天文台の星空日記📖スターリー・ジャーニー📖星と天体観測と旅の本
- 2024年11月号 天文切符で乗る「銀河鉄道の夜」
📖宮沢賢治全集📖宮沢賢治と宇宙📖宮沢賢治『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅📖賢治と「星」を見る📖天文学者とめぐる宮沢賢治の宇宙📖［銀河鉄道の夜］フィールド・ノート📖実験で楽しむ 宮沢賢治 銀河鉄道の夜📖宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学
- 2024年10月号 星の間を巡り迫り来る彗星
📖紫金山・アトラス彗星 完全ガイド📖なぜ彗星は夜空に長い尾をひくのか📖天空を旅する星空図鑑📖神秘的で美しい星図鑑📖こよみハンドブック
📗 新刊情報
2025年9月～2025年7月（※リンク先はAmazon）
📖 星空の動物園
永田美絵 著、成島悦雄 著／偕成社
嶺重慎 著／朝倉書店
早水勉 著／技術評論社
スミソニアン協会 監修、渡部潤一 監修／東京書籍
浦岡行治 著／電気書院
NEC「人工衛星のなぜを科学する」製作委員会 著／アーク出版
📖 スマート望遠鏡 天体観測&撮影ガイド スマホ・タブレットで簡単操作 惑星・彗星・星雲・星団 あこがれの天体をらくらくキャッチ！
沼澤茂美 著、脇屋奈々代 著／誠文堂新光社
📖 宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか 標準モデルを揺るがす謎の現象
ハリー・クリフ 著、熊谷玲美 訳／柏書房
ニュートンプレス
📖 宇宙・時間・生命はどのように始まったのか？ ホーキング「最終理論」の先にある世界
トマス・ハートッホ 著、水谷淳 訳／NewsPicksパブリッシング
DBジャパン 編／DBジャパン
奥山京 著／東京図書出版
黒ラブ教授 著、吉田尚記 著／マイナビ出版
谷口義明 著／岩波書店
縣秀彦 監修／ニュートンプレス
ニュートンプレス
ラジオ日本「ディープな宇宙をつまみぐい」 著／三才ブックス
東ゆみこ 監修／リベラル社
チャド・アンダーソン 著、加藤喬 訳／並木書房
縣秀彦 監修／Gakken
藤井俊博 著／講談社
田中忠芳 著／IBCパブリッシング
二間瀬敏史 著／マガジンハウス
📖 宇宙と物理のしくみがわかる！ すごすぎる 宇宙・天文の図鑑
天文物理学者BossB 著／KADOKAWA
永田美絵 監修、ロシトロカ イラスト／成美堂出版
村沢譲 著、高橋典嗣 著／大和書房
永田美絵 著、牛山俊男 写真／成美堂出版
📖 となりのきょうだい 理科のなぞ解き大作戦 すごいぞ！地球と月編
となりのきょうだい 原作、イ・ジェグク 著、イ・ヒョンジン 著、キム・ドギョン まんが、チョン・ヒョンチョル 監修、となりのきょうだいカンパニー 監修、栗原景 訳／実業之日本社
📖 となりのきょうだい 理科のなぞ解き大作戦 すごいぞ！宇宙編
となりのきょうだい 原作、イ・ジェグク 著、イ・ヒョンジン 著、キム・ドギョン まんが、チョン・ヒョンチョル 監修、となりのきょうだいカンパニー 監修、栗原景 訳／実業之日本社
大内正己 監修／Gakken
寺薗淳也 監修／スタジオタッククリエイティブ
宝島社
📖 星と夜空の大百科
永田美絵 監修／成美堂出版
KAGAYA 監修・写真／金の星社
📖 宇宙開発の歴史 スプートニクからアポロ、ISS、はやぶさ、嫦娥まで
川口淳一郎 著／ビジネス社
