📖 星空の動物園

永田美絵 著、成島悦雄 著／偕成社

📖 教養のための宇宙学入門

嶺重慎 著／朝倉書店

📖 天体観測手帳2026

早水勉 著／技術評論社

📖 COSMOS　美しき宇宙の図鑑

スミソニアン協会 監修、渡部潤一 監修／東京書籍

📖 宇宙開発×テクノロジー

浦岡行治 著／電気書院

📖 改訂新版　人工衛星の“なぜ”を科学する

NEC「人工衛星のなぜを科学する」製作委員会 著／アーク出版

📖 スマート望遠鏡 天体観測&撮影ガイド　スマホ・タブレットで簡単操作 惑星・彗星・星雲・星団 あこがれの天体をらくらくキャッチ！

沼澤茂美 著、脇屋奈々代 著／誠文堂新光社

📖 宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか　標準モデルを揺るがす謎の現象

ハリー・クリフ 著、熊谷玲美 訳／柏書房

📖 Newton別冊　銀河をめぐる時空の旅 宙の絶景

ニュートンプレス

📖 宇宙・時間・生命はどのように始まったのか？　ホーキング「最終理論」の先にある世界

トマス・ハートッホ 著、水谷淳 訳／NewsPicksパブリッシング

📖 小学生の理科クイズ王　～宇宙と天体編～

DBジャパン 編／DBジャパン

📖 天文学シリーズ 6　恐竜絶滅隕石衝突

奥山京 著／東京図書出版

📖 雑談でわかる相対性理論

黒ラブ教授 著、吉田尚記 著／マイナビ出版

📖 未来の夜空はどう見える？　銀河が教えてくれること

谷口義明 著／岩波書店

📖 科学クイズドリル　天才！宇宙マスター

縣秀彦 監修／ニュートンプレス

📖 Newton別冊　新・ゼロからわかる宇宙論

ニュートンプレス

📖 深夜に花咲く 宇宙ディープな話

ラジオ日本「ディープな宇宙をつまみぐい」 著／三才ブックス

📖 小さな世界神話の本

東ゆみこ 監修／リベラル社

📖 投資家が教える宇宙経済

チャド・アンダーソン 著、加藤喬 訳／並木書房

📖 学研の図鑑LIVEクイズ　宇宙のクイズ図鑑

縣秀彦 監修／Gakken

📖 宇宙線のひみつ　「宇宙最強のエネルギー」の謎を追って

藤井俊博 著／講談社

📖 身近なサイエンスQ&A　生命と宇宙

田中忠芳 著／IBCパブリッシング

📖 おもしろすぎる！　新版宇宙用語図鑑

二間瀬敏史 著／マガジンハウス

📖 宇宙と物理のしくみがわかる！　すごすぎる 宇宙・天文の図鑑

天文物理学者BossB 著／KADOKAWA

📖 知育絵本　いちばんはじめの ほしずかん

永田美絵 監修、ロシトロカ イラスト／成美堂出版

📖 めちゃくちゃすごいよ！　宇宙大図鑑

村沢譲 著、高橋典嗣 著／大和書房

📖 星座の見つけ方と神話がわかる星空図鑑

永田美絵 著、牛山俊男 写真／成美堂出版

📖 となりのきょうだい 理科のなぞ解き大作戦　すごいぞ！地球と月編

となりのきょうだい 原作、イ・ジェグク 著、イ・ヒョンジン 著、キム・ドギョン まんが、チョン・ヒョンチョル 監修、となりのきょうだいカンパニー 監修、栗原景 訳／実業之日本社

📖 となりのきょうだい 理科のなぞ解き大作戦　すごいぞ！宇宙編

となりのきょうだい 原作、イ・ジェグク 著、イ・ヒョンジン 著、キム・ドギョン まんが、チョン・ヒョンチョル 監修、となりのきょうだいカンパニー 監修、栗原景 訳／実業之日本社

📖 学研の図鑑 LIVE　宇宙　新版

大内正己 監修／Gakken

📖 世界の宇宙開発・ロケット図鑑

寺薗淳也 監修／スタジオタッククリエイティブ

📖 はじめての観測体験！　天体望遠鏡BOOK

宝島社

📖 星と夜空の大百科

永田美絵 監修／成美堂出版

📖 月と星座　夜空への誘い

KAGAYA 監修・写真／金の星社

📖 宇宙開発の歴史　スプートニクからアポロ、ISS、はやぶさ、嫦娥まで

川口淳一郎 著／ビジネス社

「こだわり天文書評」は更新を終了しました（過去記事はご覧いただけます）。