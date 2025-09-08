天文書評＆新刊情報
- 2025年8月号 プラネタリウムと季節の星空
📖ようこそプラネタリウムへ📖星空の話📖星の文化史📖星空大図鑑📖月と星座
- 2025年7月号 梅雨空の下、星に思いをめぐらせる
📖この夏の星を見る📖ミネルヴァ計画📖銀河風帆走📖星の王子さま88星座巡礼📖たびぽえ 宇宙の旅
- 2025年6月号 ブラックホールに吸い込まれてみる
📖超絵解本 ブラックホール📖プリンストン大学リトルブック ブラックホール📖ブラックホールは白くなる📖ブラックホールと高エネルギー現象📖重力レンズと重力波天文学📖重力波・摂動論📖重力レンズ
- 2025年5月号 生命と水と物質を探る
📖アストロバイオロジー📖生命起源の事典📖宇宙の水を求めて📖星間物質と星形成📖地球の測り方📖元素生活
- 2025年4月号 ドラマチックな夜空に出会う
📖絶景の夜空と地球📖やさしい空と宇宙のはなし📖ゴッホは星空に何を見たか📖三つ星の頃📖君と、あの星空をもう一度📖星座・星名と神話がわかる本📖星雲・星団・銀河ビジュアル図鑑
- 2025年3月号 星をめぐる人々と文化
📖星のギリシア神話研究📖星座と星めぐり📖星占い星祭り📖天文学者たちの江戸時代📖タクシードライバーとの宇宙談義📖宇宙の一瞬をともに生きて
- 2025年2月号 年表とカレンダーをそろえて新年を迎えよう
📖理科年表📖天文年鑑📖星に名前をつけるなら📖星空のある風景 カレンダー📖月の満ち欠けカレンダー📖ビクセンオリジナル 天体 カレンダー📖星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR
- 2025年1月号 天文ライフの強い味方！手帳と年鑑
📖天文手帳📖天体観測手帳📖元素手帳📖月のこよみ📖藤井旭の天文年鑑📖アストロガイド 星空年鑑
- 2024年12月号 一期一会の星空を求めて歩む人たち
📖彗星の科学📖朝日新聞宇宙部📖西はりま天文台の星空日記📖スターリー・ジャーニー📖星と天体観測と旅の本
- 2024年11月号 天文切符で乗る「銀河鉄道の夜」
📖宮沢賢治全集📖宮沢賢治と宇宙📖宮沢賢治『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅📖賢治と「星」を見る📖天文学者とめぐる宮沢賢治の宇宙📖［銀河鉄道の夜］フィールド・ノート📖実験で楽しむ 宮沢賢治 銀河鉄道の夜📖宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学
- 2024年10月号 星の間を巡り迫り来る彗星
📖紫金山・アトラス彗星 完全ガイド📖なぜ彗星は夜空に長い尾をひくのか📖天空を旅する星空図鑑📖神秘的で美しい星図鑑📖こよみハンドブック
- 2024年9月号 楽しく読んで夏休みの調べ学習の手助けにも
📖うちゅうのお話20📖地球発！アストロアカデミー📖元素楽章📖知れば得する宇宙図鑑📖眠れない夜に読みたくなる宇宙の話80
📗 新刊情報
2025年8月～2025年6月（※リンク先はAmazon）
スミソニアン協会 監修、渡部潤一 監修／東京書籍
浦岡行治 著／電気書院
NEC「人工衛星のなぜを科学する」製作委員会 著／アーク出版
📖 スマート望遠鏡 天体観測&撮影ガイド スマホ・タブレットで簡単操作 惑星・彗星・星雲・星団 あこがれの天体をらくらくキャッチ！
沼澤茂美 著、脇屋奈々代 著／誠文堂新光社
📖 宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか 標準モデルを揺るがす謎の現象
ハリー・クリフ 著、熊谷玲美 訳／柏書房
ニュートンプレス
📖 宇宙・時間・生命はどのように始まったのか？ ホーキング「最終理論」の先にある世界
トマス・ハートッホ 著、水谷淳 訳／NewsPicksパブリッシング
奥山京 著／東京図書出版
黒ラブ教授 著、吉田尚記 著／マイナビ出版
谷口義明 著／岩波書店
縣秀彦 監修／ニュートンプレス
ニュートンプレス
ラジオ日本「ディープな宇宙をつまみぐい」 著／三才ブックス
東ゆみこ 監修／リベラル社
チャド・アンダーソン 著、加藤喬 訳／並木書房
縣秀彦 監修／Gakken
藤井俊博 著／講談社
田中忠芳 著／IBCパブリッシング
二間瀬敏史 著／マガジンハウス
📖 宇宙と物理のしくみがわかる！ すごすぎる 宇宙・天文の図鑑
天文物理学者BossB 著／KADOKAWA
永田美絵 監修、ロシトロカ イラスト／成美堂出版
村沢譲 著、高橋典嗣 著／大和書房
永田美絵 著、牛山俊男 写真／成美堂出版
📖 となりのきょうだい 理科のなぞ解き大作戦 すごいぞ！地球と月編
となりのきょうだい 原作、イ・ジェグク 著、イ・ヒョンジン 著、キム・ドギョン まんが、チョン・ヒョンチョル 監修、となりのきょうだいカンパニー 監修、栗原景 訳／実業之日本社
📖 となりのきょうだい 理科のなぞ解き大作戦 すごいぞ！宇宙編
となりのきょうだい 原作、イ・ジェグク 著、イ・ヒョンジン 著、キム・ドギョン まんが、チョン・ヒョンチョル 監修、となりのきょうだいカンパニー 監修、栗原景 訳／実業之日本社
大内正己 監修／Gakken
寺薗淳也 監修／スタジオタッククリエイティブ
宝島社
📖 星と夜空の大百科
永田美絵 監修／成美堂出版
KAGAYA 監修・写真／金の星社
📖 宇宙開発の歴史 スプートニクからアポロ、ISS、はやぶさ、嫦娥まで
川口淳一郎 著／ビジネス社
亥辰舎 著／亥辰舎
📖 機械ビジネス メカ好きな人から専門家まで楽しく読める機械の教養
那須直美 著／クロスメディア・パブリッシング
📖 どっちが強い⁉ 宇宙アドベンチャー③ 観測・宇宙のナゾ編
フロッグ 著、ホットブラッドソウルズ 著・イラスト、吉川真 監修／KADOKAWA
昭文社 旅行ガイドブック 編集部 編／昭文社
ジャック・シャロナー 著、桜井弘 監修／ニュートンプレス
瀧靖之 監修、渡部潤一 監修／講談社
ロジャー・D・ラウニウス 著、日暮雅通 訳／河出書房新社
辻村深月 著／KADOKAWA
辻村深月 著／KADOKAWA
渡部潤一 監修／ニュートンプレス
📖 本当に感動する サイエンス超入門！ 46億年の物語 地球と生命はいかに生まれ進化したのか
川上紳一 監修／ニュートンプレス
マギー・アデリン・ポコック 著、定木大介 訳、平松正顕 監修、ナショナル ジオグラフィック 編／日経ナショナル ジオグラフィック
📖 天文宇宙検定公式問題集 2級 銀河博士 2025-2026年版
天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣
📖 天文宇宙検定公式問題集 3級 星空博士 2025-2026年版
天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣
📖 天文宇宙検定公式問題集 4級 星博士ジュニア 2025-2026年版
天文宇宙検定委員会 編／恒星社厚生閣
野村泰紀 著／SBクリエイティブ
野田祥代 著／草思社
