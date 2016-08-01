ブラケット＋インターバルで月食撮影を自動化！『GearBoxインテリジェント・タイマー』

デジタルカメラで、ブラケット撮影とインターバル撮影を組み合わせて自動撮影ができるスマートフォンアプリ「GearBoxインテリジェント・タイマー」の無償ダウンロードを開始しました。iOS 16以降およびAndroid 15以降に対応しています。

【2026年2月25日 アストロアーツ】

「GearBoxインテリジェント・タイマー」は、アストロアーツの無線制御デバイス「GearBox」と連携し、スマートフォンからデジタルカメラを直感的に操作できる天体撮影向けインターバル撮影アプリです。

本アプリを使うことで、設定した露出でのインターバル撮影に加え、露出を段階的に変化させながら撮影するブラケット機能を組み合わせた自動撮影が可能になります。これら2つの機能を同時に使えるデジタルカメラは一部の高級機種に限られますが、「GearBoxインテリジェント・タイマー」を使えば、そのような機能を持たないカメラでも同様の撮影が可能になります。対応するデジタルカメラは、Canon、Nikon、SONY、FUJIFILMの4社89機種、アプリはiOS 16以降およびAndroid 15以降で動作します。詳しくは製品情報ページをご覧ください。





月食の露出変化を自動でカバー

皆既月食では、満月に近い明るい状態から皆既中の暗い赤銅色の月まで、適正露出が大きく変化します。そのため通常は撮影中に露出を少しずつ調整する必要がありますが、「GearBoxインテリジェント・タイマー」を使えば月食の食分に応じて自動的に露出を変えながら撮影を進められます。撮影者は、機器の操作に煩わされることなく月食の観望を楽しむことができます。

広角での月食の連続撮影にも最適

月食を広角レンズで固定撮影し、欠け始めから皆既、部分食の終了まで1枚の連続画像やタイムラプス動画にまとめる撮影では、長時間にわたる安定したインターバル撮影と適切な露出制御が欠かせません。「GearBoxインテリジェント・タイマー」はこの用途にも最適で、自動撮影で月食の進行を確実に記録できます。

■主な特長

インターバル撮影と露出ブラケットを組み合わせた自動撮影

月食の食分に応じた露出の自動補正

※赤道儀に搭載して月を追尾しながら撮影する場合は「ステラショット」をお使いください。