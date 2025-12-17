2026年「星空と暮らす365日」
【2025年12月25日 星ナビ編集部】
「アストロガイド星空年鑑」「星空こよみカレンダー」「星空こよみ 卓上版」そして毎月の「星ナビ」…… アストロアーツでは2026年の天文現象をめいっぱい楽しむためのさまざまなコンテンツを展開しています。それぞれどんなときにどう役に立つのか、星空に興味を持ち始めた方のつぶやきを聞いてみました（※フィクションです）。
「お盆休み、初めてペルセウス座流星群を見てからすっかり星を見ることにハマってしまった。月は毎日形や見える時間を変えるし、気づいたら夏の星座から秋、冬の星座に移り変わっている。ものすごく明るく見えているのが木星だとわかって興奮した。もっといろいろ知りたくて、アストロアーツのサイトの「星空ガイド」で調べたり、アプリ「星空ナビ」を使ったり、YouTubeチャンネルを見たりしていたら、毎日見上げている星がどんどん身近になってきた。
また流星群が見たい、そう思って、来年のペルセウス座流星群を調べるためにアストロアーツオンラインショップで「アストロガイド星空年鑑2026」を買ってみた。表紙に「最高条件のペルセウス座流星群」と書いてあったからだ。読んでみたら、2026年は12月のふたご座流星群も条件がすごくいいらしい。他にも1年間に見られるいろんな天文現象が載っていて、3月3日には皆既月食が起こると書いてあるのも見つけた。
これはどれも外せないなと思って今からスケジュールをあけておくことにした。「アストロガイド星空年鑑2026」は付録のDVDに「デジタル星空カレンダー」というのが入っていて、ふだん使っているスケジュールアプリに星空のデータをごっそり追加できる神オプションなのだ。DVDには「アストロガイドブラウザ」というPC用シミュレーションソフトも入っていて、日時や方角を変えたり、月や惑星にズームしたりしているとあっという間に時間が溶けていく。
オンラインショップの特設ページでは「アストロガイド星空年鑑2026」のほかにも「星空こよみ カレンダー2026」と「星空こよみ2026 卓上版」を売っている。セット価格が魅力的でついポチってしまったが、これが当たりだった。「星空こよみ カレンダー2026」はきれいな天体写真が月替りで見られる壁掛けカレンダーが付いていて（しかも月や太陽の昇る時刻やおすすめの星空情報も載っている）ひじょうにお得。リビングに飾ったらすごく星に詳しい人になったみたいでテンションが上がる。
「星空こよみ2026 卓上版」は仕事場の机に置くことにした。今夜も明日も週末も、まだ見ぬ星空が自分を待っていると思うと仕事もはかどる（気がする）し、ちょっとした予定も書き込める。昨日は同僚に「それ、何のカレンダー？」と聞かれたので、中身を見せながらカレンダーと連動している無料のアプリ「星空ナビ」を教えたらさっそくダウンロードしていた。
「星空ナビ」は夜空にかざすと「今見えている星」を案内してくれるすごいアプリだ。会社帰りの夜道でアンドロメダ座やカシオペヤ座、北極星や木星を見つけられたのもこれのおかげである。カレンダーに載っている2次元コードを読み込んだら星空の説明が出てきて、同僚もすごいすごいと喜んでいた。
3月の皆既月食の話をしたら、撮影してみたいという。どうやったら撮れるのかわからなかったが、どうやら月刊「星ナビ」は皆既月食のときはいつも特集を組んで、何時ごろにどこに見えるのか、おすすめの見方や、撮影の方法を解説してくれるらしい。ちょっと迷ったけれど「定期購読 セール特価で受付中」につられて年間定期購読を申し込むことにした。
これで毎月「星ナビ」が家に届く。皆既月食特集も楽しみだし、もしかしたら来年はペルセウス座流星群を撮ることもできるかもしれない。2026年は星空と暮らす365日になりそうだ。」
「アストロガイド星空年鑑2026」「星空こよみカレンダー2026」は書店で販売していますがアストロアーツオンラインショップでは、お得なセット販売も用意されています。「星空こよみ2026 卓上版」とのお得なセット価格も。
関連商品
2026年の星空をまるごと楽しめる、DVD付き「アストロガイド星空年鑑2026」と、冊子＋壁掛けカレンダー「星空こよみカレンダー 2026」のセット。11月17日発売
〈関連リンク〉
- 詳細：
- 購入：
- アストロガイド 星空年鑑／星空こよみ カレンダー ※単品、およびお得なセット品一覧
- アストロアーツ オンラインショップ ※2026年1月13日までウインターセール実施中。多様な天文関連商品をラインアップ
関連記事
- 2025/12/17 天文系YouTuber3人と2026年を先取り！星空年鑑コラボ配信が決定
- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏
- 2025/12/01 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2026」
- 2025/11/28 入賞作品発表！アストロアーツ/星ナビ協賛、ソニー「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」
- 2025/11/27 サイトロンジャパンとビクセン、アストロアーツから2026年天文カレンダー発売
- 2025/11/17 壁掛けカレンダー 付きのムック「星空こよみ カレンダー 2026」発売
- 2025/11/13 2026年の星空の全てを1冊で「アストロガイド 星空年鑑 2026」発売
- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/11/04 25アイテム33名に「星ナビ」創刊25周年プレゼント
- 2025/11/04 星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」
- 2025/10/15 星ナビ通巻300号＆創刊25周年 感謝の増ページ特大号とプレゼント企画
- 2025/09/30 星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」
- 2025/09/25 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」 応募締め切り迫る
- 2025/09/02 星ナビ10月号は「天文VTuber大集合！2025」と「リモート天文台活用」
- 2025/08/21 卓上・壁掛けが選べる！カレンダー「星空こよみ2026」胎内星まつりで先行発売
- 2025/08/09 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」応募スタート
- 2025/08/01 星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」
- 2025/07/17 ばら星雲の画像処理を「ステライメージ10」で体験
- 2025/07/01 星ナビ8月号は「プラネタリーディフェンス」と特別付録「夏のおでかけダイアリー」
- 2025/06/20 星ナビ8月号、9月号の2号連続でプラネタリウム特集「星の都の物語」