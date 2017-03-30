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A105MII鏡筒を搭載

「SX2-A105MII」

ビクセン 製

価格：373,032円特価：317,250円（税込）　送料：無料

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新型コントローラーSTAR BOOK ONEを標準装備。マイクロステップ駆動パルスモーターで安定した動作を実現する新型赤道儀「SX2赤道儀」に、集光力の優れた口径105mmのアクロマート鏡筒を搭載。ワンランク上の入門機です。

セット内容

仕様

鏡筒部
  • 対物レンズ（主鏡）有効口径：105mm／アクロマート、マルチコーティング
  • 焦点距離（口径比F）：1,000mm（F9.5）
  • 分解能・極限等級：1.1秒・11.9等級
  • 集光力：肉眼の225倍
  • サイズ・重さ：長さ1,010mm 外径115mm、4.8kg（本体3.8kg）
  • ファインダー：XYスポットファインダー（等倍）
接眼部
  • パーツ取付サイズ：ネジ込み／60mm・42mmTリング用ネジ、差し込み／50.8mm・31.7mm（フリップミラー付）
  • 接眼レンズ（31.7mm径）：NPL 20mm（50倍、実視界60分）、NPL 6mm（167倍、実視界18分）
架台
  • SX2赤道儀、ウォームホイル全周微動、パルスモーター電動駆動（STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾）
  • ウェイト 1.9kg×1
  • ※電源、極軸望遠鏡は別売
三脚
  • 材質・形式：大型六角アルミ製2段伸縮式（ワンタッチ式）
  • サイズ・重さ：長さ807⇔1,299mm、5.5kg
その他
  • 付属品：SXGハーフピラー、カラー星空ガイドブック、パーツケース
  • 写真撮影：拡大、直焦、コンパクトデジカメ（コリメート）撮影可（※別途カメラアダプター等が必要）
  • 総重量：21.1kg（接眼レンズ別）