A105MII鏡筒を搭載
「SX2-A105MII」
ビクセン 製
価格：373,032円 → 特価：317,250円（税込） 送料：無料
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新型コントローラーSTAR BOOK ONEを標準装備。マイクロステップ駆動パルスモーターで安定した動作を実現する新型赤道儀「SX2赤道儀」に、集光力の優れた口径105mmのアクロマート鏡筒を搭載。ワンランク上の入門機です。
セット内容
- A105MII鏡筒
- SX2赤道儀
- 接眼レンズ（NPL 20mm、NPL 6mm）
- SXGハーフピラー
- SXG-HAL130三脚
仕様
- 鏡筒部
- 対物レンズ（主鏡）有効口径：105mm／アクロマート、マルチコーティング
- 焦点距離（口径比F）：1,000mm（F9.5）
- 分解能・極限等級：1.1秒・11.9等級
- 集光力：肉眼の225倍
- サイズ・重さ：長さ1,010mm 外径115mm、4.8kg（本体3.8kg）
- ファインダー：XYスポットファインダー（等倍）
- 接眼部
- パーツ取付サイズ：ネジ込み／60mm・42mmTリング用ネジ、差し込み／50.8mm・31.7mm（フリップミラー付）
- 接眼レンズ（31.7mm径）：NPL 20mm（50倍、実視界60分）、NPL 6mm（167倍、実視界18分）
- 架台
- SX2赤道儀、ウォームホイル全周微動、パルスモーター電動駆動（STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾）
- ウェイト 1.9kg×1
- ※電源、極軸望遠鏡は別売
- 三脚
- 材質・形式：大型六角アルミ製2段伸縮式（ワンタッチ式）
- サイズ・重さ：長さ807⇔1,299mm、5.5kg
- その他
- 付属品：SXGハーフピラー、カラー星空ガイドブック、パーツケース
- 写真撮影：拡大、直焦、コンパクトデジカメ（コリメート）撮影可（※別途カメラアダプター等が必要）
- 総重量：21.1kg（接眼レンズ別）