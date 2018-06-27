エントリー向け屈性式鏡筒セット

「モバイルポルタ-A70Lf」

ビクセン 製

価格：43,200円 → 特価：36,860円（税込） 送料：無料

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鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式を採用した「モバイルポルタ経緯台」に、口径70mmの屈折式鏡筒「A70Lf」を搭載した、入門者向けのセットです。月面や惑星の観測用に。