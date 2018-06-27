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直感的で快適な操作性のフリーストップ式

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アリミゾ式

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マルチアームで高度方向の死角から開放、さらにコンパクト化

エントリー向け屈性式鏡筒セット

「モバイルポルタ-A70Lf」

ビクセン 製

価格：43,200円特価：36,860円（税込）　 送料：無料

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鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式を採用した「モバイルポルタ経緯台」に、口径70mmの屈折式鏡筒「A70Lf」を搭載した、入門者向けのセットです。月面や惑星の観測用に。

仕様

鏡筒部

  • 対物主鏡有効口径：70mm、アクロマート、マルチコーティング
  • 焦点距離（口径比F）：900mm（F12.9）
  • 分解能・極限等級：1.66秒・11.0等
  • 集光力：肉眼の100倍
  • サイズ・重さ：長さ860mm、外径76mm、2.5kg（本体1.9kg）
  • ファインダー：6倍24mm、実視界5度
  • パーツ取付サイズ：ネジ込み 42mmTリング用ネジ／差し込み 31.7mm

接眼部

  • 接眼レンズ（31.7mm径）：PL20mm（45倍、実視界65分）、PL6.3mm（143倍、実視界22分）

その他

  • 付属品：正立天頂プリズム、六角レンチ（4mm、3mm）、カラー星空ガイドブック、星座早見盤
  • 写真撮影：拡大、直焦、コンパクトデジカメ（コリメート）撮影可　※別途カメラアダプター等が必要
  • 太陽観察：不可
  • 総重量：4.9kg（接眼レンズ別）